/Mamata Banerjee FIR: এবার ঘোর বিপাকে মমতা! হেয়ার স্ট্রিট থানায় FIR, একাধিক ধারায় মামলা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন দিল্লিতে। সইজাল কাণ্ডের তদন্তে সটান তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল CID। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে FIR! একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তে নামল কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিস।
প্রায় আড়াই মাসের ঘটনা। ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে মুখে ধর্মতলা ধর্নামঞ্চে দাঁড়িয়ে মমতা বলেছিলেন, 'আমরা আছি বলে না, আপনারা সবাই ভালো আছেন। আর যদি আমরা না থাকি, কোনওদিন সেরকম আসে, এক সেকেন্ড লাগবে, একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে, এক সেকেন্ড এ দেবে একদম বারোটা বাজিয়ে, যদি নিজেদের তেরোটা বাজাতে না চান, বিজেপির অপপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না'।
এই মন্তব্যের জেরেই সাম্প্রদায়িক বয়ানের অভিযোগে প্রথমে নেতাজিনগর থানার জিরো FIR করেছিলেন তুষারকান্তি দাস নামে এক ব্যক্তি। কবে? ২০ মে। যার ভিত্তিতে তৃণমূলনেত্রীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা বা বিদ্বেষ ছড়ানোর চেষ্টা , হুমকি-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে হেয়ার স্ট্রিট থানা। শুরু হয়েছে তদন্তও।
অভিযোগকারীর দাবি, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোটের আগে কিছু কথা বলেছিলেন। যেটা সাম্প্রদায়িক। এই কথাগুলি আমরা শুনেছি, দেখেছি। সবাই জানেন। কথাগুলি খুবই আবমাননাকর। শহরে দাঙ্গা লাগতে পারে, রাজ্যে দাঙ্গা লাগতে পারে'। বলেন, 'আমার প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কীভাবে একথা বলতে পারেন? ব্যাখ্যা করা উচিত, কোন সম্প্রদায় ঘিরে ধরবে? কাদের ঘিরে ধরবে? নাগরিক হিসেবে আমাদের জানার অধিকার আছে'।
সরকার বদলের পরই কেন FIR? অভিযোগকারীর জবাব, 'কমিশনের পদক্ষেপে অপেক্ষায় ছিলাম। ভেবেছিলাম, কমিশন মামলা রুজু করবে। কিন্তু তবে আমার জানা নেই কোনও মামলা হয়েছে বলে। এরমধ্যেউ ভোটের রেজাল্ট বেরোল। রেজাল্ট বেরোনোর পর ২০ মে আমি নেতাজিনগর থানার FIR করি'।
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