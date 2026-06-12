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Mamata Banerjee FIR: এবার ঘোর বিপাকে মমতা! হেয়ার স্ট্রিট থানায় FIR, একাধিক ধারায় মামলা

Mamata Banerjee FIR:  'মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কীভাবে একথা বলতে পারেন? ব্যাখ্যা করা উচিত,  নাগরিক হিসেবে আমাদের জানার অধিকার আছে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 12, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:36 PM IST
Mamata Banerjee FIR: এবার ঘোর বিপাকে মমতা! হেয়ার স্ট্রিট থানায় FIR, একাধিক ধারায় মামলা
Image Credit: এবার ঘোর বিপাকে মমতা!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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