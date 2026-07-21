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মাঝরাতে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে মমতা! 'চক্রান্তে'র আশঙ্কায় নিজে আগলে রাখলেন ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ

21 July Rally: সভা ভেস্তে দেওয়ার কোনো চক্রান্ত চলছে কি না, সেই আশঙ্কায় রাতভর সভাস্থলে বসে থেকে মঞ্চ ও ক্যাথিড্রাল রোডের পুরো প্রস্তুতির তদারকি ও পাহারা দেন তৃণমূল প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সারারাত পাহারা দেওয়ার পর মমতা-অভিষেক বাড়ি যান ২১ জুলাইয়ের সকালে। আপাতত কুণাল ঘোষ রয়েছেন পরিস্থিতি পাহারায়। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 21, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:39 AM IST
মাঝরাতে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে মমতা! 'চক্রান্তে'র আশঙ্কায় নিজে আগলে রাখলেন ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ
Image Credit: ফোটো- ফেসবুক Source: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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