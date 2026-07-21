মাঝরাতে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে মমতা! 'চক্রান্তে'র আশঙ্কায় নিজে আগলে রাখলেন ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ

অয়ন ঘোষাল: একুশে জুলাইয়ের শহিদ দিবসের সমাবেশের ঠিক আগের রাতে নজিরবিহীন ঘটনা কলকাতার বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে। প্রশাসনিক বাধা এবং সভা ভেস্তে দেওয়ার 'চক্রান্তে'র আশঙ্কা প্রকাশ করে রবিবার মাঝরাতেই বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের পাশের সভাস্থলে পৌঁছে যান তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাইক বাঁধার কাজ ও আলো চলাকালীন মঞ্চের নিরাপত্তায় খামতির অভিযোগ তুলে তিনি রাতভর সেখানেই অবস্থান করেন এবং নিজের হাতে ২১ জুলাইয়ের সভার প্রস্তুতি ও মঞ্চ পাহারা দেন।
ঐতিহ্যবাহী ধর্মতলার ভেন্যু বদলে হাইকোর্টের নির্দেশে এ বার বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের পাশের রাস্তায় সভার আয়োজন করা হয়েছে। তবে সভার আগের দিন মাঝরাতেই আচমকা সভাস্থলে পৌঁছে যান তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু পরিদর্শনই নয়, মঞ্চের নিরাপত্তায় খামতি এবং প্রশাসনিক নানা অব্যবস্থার অভিযোগ তুলে রাতভর সভাস্থলেই বসে থাকেন তিনি।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, হাইকোর্টের বেঁধে দেওয়া নিয়ম ও শর্ত মেনে সব কাজ করা সত্ত্বেও প্রশাসনিক স্তরে একাধিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। মাইক বাঁধার কাজ থেকে শুরু করে আলো এবং মঞ্চ তৈরির ক্ষেত্রে পুলিস ও রাজ্য প্রশাসন নানা রকম বাধার সৃষ্টি করেছে বলে তিনি তোপ দাগেন। তাঁর কথায়, "অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে সহজেই ছাড় দেওয়া হচ্ছে, অথচ আমাদের প্রতি পদক্ষেপে আটকানো হচ্ছে।"
উল্লেখ্য, টানা প্রায় তিন দশক ধরে ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে এই শহীদ সমাবেশের আয়োজন করা হলেও, চলতি বছরে আদালতের নির্দেশে ভেন্যু পরিবর্তন করতে হয়েছে। একই সঙ্গে আদালতের শর্ত অনুযায়ী জনসভার উপস্থিতি এবং মাইকের সাউন্ডের ওপর একাধিক নিয়ম জারি করা হয়েছে। সমস্ত প্রতিকূলতা এড়িয়ে এই নতুন ভেন্যু থেকেই দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে আগামী দিনের রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রসঙ্গত, একই দিনে কলকাতার বুকে পালিত হতে চলেছে তিনটি পৃথক শহীদ দিবস—তৃণমূল কংগ্রেসের দুটি এবং জাতীয় কংগ্রেসের একটি কর্মসূচি। ইতিমধ্যে দুই শিবিরের সমাবেশে যোগ দিতে দূর-দূরান্ত থেকে কর্মী-সমর্থকেরা শহরে পৌঁছাতে শুরু করেছেন। ফলে সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিলোত্তমার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যানচলাচলে মারাত্মক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গাড়ির গতি বজায় রাখতে এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমাতে ট্রাফিক পুলিশের তরফে একাধিক নির্দেশিকা ও ট্রাফিক ডাইভারশন জারি করা হয়েছে।
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