'এত চুরি করেছেন, চোর তো শুনতেই হবে', মমতাকে হেডফোন ব্যবহারের পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর!

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: 'এত চুরি করেছেন, চোর তো শুনতেই হবে'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবার হেডফোন লাগিয়ে রাস্তায় বেরোনোর পরামর্শ দিলেন মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, এত বিপুল জনরোষ! আপনি তো অভয়ার বাড়িতে যেতে পারতেন ক্ষমা চাইতে। গলায় গামছা দিয়ে বলতে পারতেন, রত্নাদি ভুল করেছি, ক্ষমা করুন'।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'উনি জেড প্লাস ক্যাটাগরি পান। আমরা প্রত্যাহার করিনি। ডাইরেক্টর অফ সিকিউরিটি সিনিয়র অফিসার এখানে আছেন। আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিছু জানিয়েছে? তারা বলেছে, আমাদের কাছে খবর ছিল না। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, ১৫ বছর ছিলেন, বয়সও হয়েছে। যতটা সম্ভব পূর্ণ নিরাপত্তা এবং সম্মান রাখা উচিত। সেকাজ পুলিস করেছে, খারাপ কিছু করেনি'।
মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, 'এত চুরি করেছেন, চোর তো শুনতেই হবে। কানে হেডফোন ব্যবহার করুন। তাহলে চোর শুনতে পাবেন না'। বলেন, 'বিজেপির পতাকাও ছিল না। বিজেপি কর্মীরাও ছিল না। এত বিপুল জনরোষ! অভয়াকে সরকারি হাসপাতালে মেরেছিলেন। প্রমাণ লোপাট করতে গিয়েছিলেন, ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনতে গিয়েছিলেন। আপনার গাড়িতে কাদা মাখাবে না তো কী ফুল ছুঁড়বে'!
ঘটনাটি ঠিক কী? আজ, রবিবার হালিশহরে মৃত তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে যাওয়ার পথে প্রবল বিক্ষোভের মুখে মমতা। গাড়ি লক্ষ্য করে ছোড়া হল জুতো, কাদা। উঠল 'চোর চোর'।
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