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'এত চুরি করেছেন, চোর তো শুনতেই হবে', মমতাকে হেডফোন ব্যবহারের পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর!

Suvendu Adhikari:  'বিজেপির পতাকাও ছিল না। বিজেপি কর্মীরাও ছিল না। এত বিপুল জনরোষ! অভয়াকে সরকারি হাসপাতালে মেরেছিলেন। প্রমাণ লোপাট করতে গিয়েছিলেন, ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনতে গিয়েছিলেন। আপনার গাড়িতে কাদা মাখাবে না তো কী ফুল ছুঁড়বে'!

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 09, 2026, 10:47 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:47 PM IST
'এত চুরি করেছেন, চোর তো শুনতেই হবে', মমতাকে হেডফোন ব্যবহারের পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর!
Image Credit: মমতাকে হেডফোন ব্যবহারের পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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