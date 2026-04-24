West Bengal Assembly Election 2026: যাদবপুর দেশদ্রোহীদের আখড়া, বিস্ফোরক মোদী: বাংলা সেরা শিক্ষাকেন্দ্রকে অপমান করতে এত নীচে নামলেন, পালটা মমতা
West Bengal Assembly Election 2026: 'ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদ গণতন্ত্রের পতন নয়-- বরং এটি সচল গণতন্ত্রের লক্ষণ।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় ভোটের প্রচারে এসে এবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বিস্ফোরক নরেন্দ্র মোদী! 'আপনি এতটা নিচে নামতে পারলেন'? পালটা তোপ দাগলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী মেধার জোরেই নিজেদের জায়গা করে নেয় এবং ডিগ্রি, প্রজ্ঞা ও প্রশ্ন করার ক্ষমতা নিয়ে বেরোয়। সেটা অরাজকতা নয়। সেটাই শিক্ষা, সেটাই শ্রেষ্ঠত্ব'।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ভুয়ো মামলায় তাঁকে জেলেও ঢুকিয়েছে ইডি: ভবানীপুরে এবার মমতার হয়ে ব্যাট ধরবেন কেজরিওয়াল
এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে মমতা লিখেছেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি এভাবেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী পড়ুয়াদের বর্ণনা করেন? সৌজন্য ও শিষ্টাচার সম্পর্কে আপনার ধারণা কি এটাই? আপনার সরকারের নিজস্ব এনআইআরএফ (NIRF) র্যাঙ্কিংয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় বছরের পর বছর প্রথম সারিতে স্থান করে নিচ্ছে, আর আপনি সেই উৎকর্ষ কেন্দ্রটিকে এভাবে অপমান করার জন্য নিচে নামলেন? আপনি এতটা নিচে নামতে পারলেন'?
মমতার সাফ কথা, 'ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদ গণতন্ত্রের পতন নয়-- বরং এটি সচল গণতন্ত্রের লক্ষণ। দয়া করে শ্রী অরবিন্দ- সহ আমাদের আদি জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে কলঙ্কিত করবেন না। দয়া করে বাংলাকে হেয় করবেন না'।
Hon' ble Mr Prime Minister,
Pained to ask: is this the way how you describe the meritorious students of the esteemed Jadavpur University? Is this your concept of decorum and courtesy? Jadavpur University has been receiving top ranks from your Government’s NIRF ranking framework…
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 24, 2026
ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটের প্রচারে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ। এদিন বারুইপুরের জনসভায় মোদী বলেন, 'বিশ্ব জুড়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সম্মানের সঙ্গে নেওয়া হত। জাতীয়তা বোধের সঙ্গেই এই ক্যাম্পাস তৈরি করা হয়'। তাঁর কথায়, 'আজ অবস্থা দেখুন, ক্যাম্পাসের ভিতরে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে দেশবিরোধী স্লোগান লেখা হচ্ছে। আর ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা ছেড়ে রাস্তায় আন্দোলন করতে বাধ্য হচ্ছে। আমরা অরাজকতা চাই না, শিক্ষার পরিবেশ চাই। আমরা এখানে হুমকি নয়, শান্তি চাই। যে সরকার নিজের রাজ্যের সব থেকে বড় শিক্ষার কেন্দ্রকে বাঁচাতে পারে না, তারা পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যতকে কী বাঁচবে? বাংলার যুবকদের ভবিষ্যৎ কী বাঁচবে'?
আরও পড়ুন: Mamata Banerjee: তোমাদের কোনও ক্ষমতা নেই আমাদের পরাস্ত করার: মোদী-শাহকে ওপেন চ্যালেঞ্জ মমতার
