Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /মিছিল নয়, ১ হাজারের বেশি জমায়েতও নয়! একাধিক শর্তে হুগলিতে মমতার সভায় সবুজ সংকেত

মিছিল নয়, ১ হাজারের বেশি জমায়েতও নয়! একাধিক শর্তে হুগলিতে মমতার সভায় সবুজ সংকেত

হুগলিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা নিয়ে দীর্ঘ আইনি টানাপোড়েনের পর ২৬ সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুরের কোর্ট ময়দানে সভার অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশ অনুযায়ী, বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সভা করা যাবে এবং সর্বাধিক ১,০০০ কর্মী-সমর্থক থাকতে পারবেন। 

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Sep 17, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 03:40 PM IST
মিছিল নয়, ১ হাজারের বেশি জমায়েতও নয়! একাধিক শর্তে হুগলিতে মমতার সভায় সবুজ সংকেত
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
কলেজ পড়ুয়াদের ৫০,০০০! বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, অন্নপূর্ণার টাকা পাচ্ছেন কতজন?
2
3
4
5