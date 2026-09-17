/মিছিল নয়, ১ হাজারের বেশি জমায়েতও নয়! একাধিক শর্তে হুগলিতে মমতার সভায় সবুজ সংকেত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একাধিক শর্ত, মাঠ নিয়ে আপত্তি, পুলিসের অনুমতি নিয়ে জট এবং পরপর আদালতের শুনানি—সব মিলিয়ে দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর অবশেষে হুগলিতে সভার অনুমতি পেল কালীঘাট তৃণমূল। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুরের কোর্ট ময়দানে সভা করবেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশে সভার সময়, জমায়েত এবং কর্মসূচির ধরন—সবকিছুতেই একাধিক শর্ত রাখা হয়েছে।
২৬ সেপ্টেম্বর সভার অনুমতি
আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, ২৬ সেপ্টেম্বর শনিবার বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানে সভা করা যাবে। সভায় সর্বাধিক ১,০০০ কর্মী-সমর্থক থাকতে পারবেন। অস্থায়ী মঞ্চ তৈরির অনুমতিও রয়েছে। তবে এই অনুমতি একেবারে নিঃশর্ত নয়। সভার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা মানতে হবে এবং শব্দবিধি মেনে চলতে হবে।
মিছিল করা যাবে না, জিটি রোড আটকানো যাবে না
মমতার কর্মসূচিকে ঘিরে প্রথম থেকেই মিছিলের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, এই কর্মসূচিতে কোনও মিছিল করা যাবে না। এর আগে মাহেশে সভা ও মিছিল নিয়ে আইনি জট তৈরি হয়েছিল। সিঙ্গল বেঞ্চ সভার অনুমতি দিলেও মিছিলের অনুমতি দেয়নি। এবার শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানের সভাতেও মিছিলের অনুমতি দেওয়া হয়নি। সভা হলেও সাধারণ মানুষের যাতায়াতে যাতে সমস্যা না হয়, সেদিকেও বিশেষ নজর রয়েছে আদালতের। জিটি রোড আটকে কোনও কর্মসূচি করা যাবে না। সভার কারণে যান চলাচল ব্যাহত না করার নির্দেশও রয়েছে। পুলিসকে পর্যাপ্ত বাহিনী মোতায়েন করতে বলা হয়েছে, যাতে পুরো কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা যায়।
উস্কানিমূলক বক্তব্যেও নিষেধাজ্ঞা, দিতে হবে স্বেচ্ছাসেবকদের নামও
আদালতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল, সভা থেকে কোনও উস্কানিমূলক বক্তব্য দেওয়া যাবে না। ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করতে পারে এমন বক্তব্য থেকেও বিরত থাকতে হবে। এর আগে মাহেশে মমতার সভার অনুমতি দেওয়ার সময়ও বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য একই ধরনের শর্ত দিয়েছিলেন। সভা পরিচালনার জন্য কালীঘাট তৃণমূলকে নির্দিষ্ট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক রাখতে হবে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, ২৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ১০ জন স্বেচ্ছাসেবকের নাম পুলিসের কাছে জমা দিতে হবে। সভাস্থলে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণে এই স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা থাকবে।
কোথা থেকে শুরু এই আইনি জট?
হুগলিতে মমতার কর্মসূচি ঘিরে মূল সমস্যা তৈরি হয়েছিল মাহেশের জগন্নাথদেব স্নানপিঁড়ি ময়দান নিয়ে। কালীঘাট তৃণমূল সেখানে সভা করতে চেয়েছিল। কিন্তু মাঠের মালিকানা ও ব্যবহারের অনুমতি নিয়ে আপত্তি ওঠে। রাজ্যের পক্ষ থেকেও আদালতে বলা হয়, জমিটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং মালিকপক্ষ রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য জমি দিতে চাইছে না। ১০ সেপ্টেম্বর বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চ শর্তসাপেক্ষে সভার অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্য ডিভিশন বেঞ্চে যায়। এরপর প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ মামলাটি ফের সিঙ্গল বেঞ্চে পাঠিয়ে মাঠ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে বলে। ফলে আগের কর্মসূচি নিয়ে জটিলতা তৈরি হয় এবং সেই সভা স্থগিতও করতে হয়েছিল।
মন্দির কর্তৃপক্ষকে আদালতের প্রশ্ন
শুনানিতে মাঠের মালিকানা ও ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। আদালত জানতে চায়, আগে যদি ওই মাঠে অন্য ধরনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, তাহলে রাজনৈতিক কর্মসূচির ক্ষেত্রে হঠাৎ নিষেধাজ্ঞা কেন। মন্দির কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ছিল, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপাতত কাউকে মাঠ দেবে না এবং ধর্মীয় ও সেবামূলক কাজেই মাঠ ব্যবহার করা হবে। আদালত সেই সিদ্ধান্ত কবে নেওয়া হয়েছে, তারও ব্যাখ্যা চায়। মন্দির কর্তৃপক্ষকে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নিরপেক্ষ ও অরাজনৈতিক ভূমিকা বজায় রাখার কথাও বলেন বলে শুনানিতে উঠে এসেছে।
কল্যাণ বনাম রাজ্য, শুনানিতে তীব্র সওয়াল
মামলার শুনানিতে তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যের আইনজীবীদের মধ্যে একাধিক বিষয়ে সওয়াল-পাল্টা সওয়াল হয়। স্বেচ্ছাসেবকদের নাম দিলে তাঁদের গ্রেফতার করা হতে পারে—এমন আশঙ্কাও কল্যাণের তরফে তুলে ধরা হয়। রাজ্যের পক্ষ থেকে সেই বক্তব্যের বিরোধিতা করা হয়। সভায় কতজন জমায়েত হতে পারবেন, তা নিয়েও টানাপোড়েন হয়। তৃণমূলের তরফে বেশি সংখ্যক মানুষ নিয়ে সভার কথা বলা হলেও, রাজ্যের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। শেষ পর্যন্ত মঞ্চ-সহ ১,০০০ জনের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।
অর্থাৎ, দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর মমতার সভার জন্য জায়গা মিললেও শর্তের তালিকাও বেশ লম্বা। ২৬ সেপ্টেম্বর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সভা করতে হবে, ১,০০০-এর বেশি জমায়েত করা যাবে না, মিছিল হবে না, জিটি রোড আটকানো যাবে না, শব্দবিধি মানতে হবে এবং উস্কানিমূলক বক্তব্যও দেওয়া যাবে না। এর ফলে সভা করার অনুমতি মিললেও কর্মসূচির পরিধি আদালতের নির্দেশেই অনেকটাই নির্ধারিত হয়ে গেল।
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