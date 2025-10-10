Gunman at Mamata Banerjee's House: 'পিস্তল' হাতে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে শিক্ষক, ফের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন!

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mamata Banerjee: পিস্তল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে এক শিক্ষক। এই ঘটনায় তোলপাড়। ফের মমতার বাসভবনে নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 10, 2025, 05:16 PM IST
রণয় তিওয়ারি: এবার পিস্তল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) বাড়িতে এক জনৈক ব্যক্তি। বাড়ির সামনেই নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে ওই ব্যক্তি। জানা যাচ্ছে, ওই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি সল্টলেকের বাসিন্দা, নাম দেবাঞ্জন চট্টোপাধ্য়ায়, বয়স ৫১ বছর। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার। ফের মমতার বাসভবনে নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। 

বেআইনিভাবে এয়ার গান রাখার অভিযোগে কালীঘাট থানা এলাকায় ওই ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিস। পুলিস সূত্রে খবর, কালীঘাট থানা এলাকায় টহল দেওয়ার সময় দেবাঞ্জন চ্যাটার্জিকে আটক করা হয়। তাঁর ব্যাগ তল্লাশি করে একটি এয়ার গান উদ্ধার হয়।

তাঁকে দ্রুত কালীঘাট থানায় নিয়ে আসা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে দেবাঞ্জন চ্যাটার্জি জানান, তিনি বেসরকারিি স্কুলের শিক্ষক। এছাড়াও তিনি শ্রীরামপুর রাইফেল ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত বলে পুলিসকে জানান। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং বেআইনিভাবে এয়ার গান রাখার কারণ ও এর সঙ্গে অন্য কোনো যোগ আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে।

এর আগে ২০২২ সালে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন চত্বরে পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়েছিল অজ্ঞাত পরিচয় যুবক। ওই যুবক পৌঁছে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি রাখার জায়গায়। শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী বাড়ি চত্বরে ঢোকাই শুধু নয়, সারা রাত ওই যুবক ছিলেন ভেতরেই। ধৃত যুবককে জিজ্ঞাসবাদ করে কালীঘাট থানার পুলিস।  মুখ্যমন্ত্রী বাসভবনকে মূলত তিনটি সিকিউরিটি জোনে ভাগ করা হয়। পাড়ার যেসব গলি তাঁর বাড়ির কাছাকাছি গিয়েছে সেখানে কড়া নজরদারি থাকার কথা। সেখানে বারবার কীভাবে নিরাপত্তা ভেঙে ঢুকে পড়ছেন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা। তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। 

