Mamata Banerjee: করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! 'খালি' ওয়াই চ্যানেলে দাঁড়িয়েই 'ডবল ইঞ্জিন' বিজেপি সরকারকে চ্যালেঞ্জ মমতার, পাশে পেলেন কোন নেতা-নেত্রীদের?

অয়ন শর্মা: ওয়াই চ্যানেলে মমতা। জমায়েত মেরেকেটে ৫০০ থেকে ৬০০ জন। তারমধ্যেই তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেই, অনেকেই চলে যাচ্ছেন। ৫০ শতাংশ জায়গা খালি ওয়াই চ্যানেলের। সেই 'খালি' ওয়াই চ্যানেলে দাঁড়িয়েই দিল্লির বিজেপি সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। দেশজুড়ে বিজেপি বিরোধী আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিলেন। বললেন, "মনে রাখবেন দিল্লি সরকার থাকবে না। আমরা দিল্লিতে খুব শিগগিরই বিজেপি বিরোধী পার্টিগুলি মিলিত হচ্ছি। দেশজুড়ে আমরা কর্মসূচি ঠিক করব।"
মমতার পাশে কোন সাংসদ-বিধায়ক-নেতানেত্রী
ভোটে ভরাডুবির পর আজ প্রথমবার ধরনা কর্মসূচিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে এই কর্মসূচির পরিকল্পনা থাকলেও পুলিস তার অনুমতি দেয়নি। লালবাজারের পক্ষ থেকে বিকল্প জায়গা হিসেবে ওয়াই চ্যানেলের নাম প্রস্তাব করা হয়। দুপুর ২টো থেকে ৫টা, মাত্র ৩ ঘণ্টা কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া হয় তৃণমূলকে। একদিকে যখন তৃণমূলের 'ঘর বাঁচানোর' লড়াই, তখন আজ ধরনা কর্মসূচিতে দলনেত্রীর পাশে তৃণমূলের কোন কোন নেতা-নেত্রী থাকেন, সেদিকে নজর ছিল সবারই। দুপুরেই ধরনা সমাবেশে পৌঁছান তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। তাঁর সঙ্গেই সমাবেশে উপস্থিত হন ফিরহাদ হাকিম, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়, কুণাল ঘোষ, মদন মিত্র, অসীমা পাত্র, দোলা সেন, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য প্রমুখ। হাতে-গুনে দলের ১২ সাংসদ ও বিধায়ক এদিন যোগ দেন ধরনা কর্মসূচিতে। সাংসদ ৬ জন- ডেরেক ও'ব্রায়েন, মালা রায়, নাদিমুল হক, দোলা সেন, শামিরুল ইসলাম ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়। বিধায়ক ৬ জন- কুণাল ঘোষ, ফিরহাদ হাকিম, নয়না বন্দ্যোপাধ্য়ায়, শোভনদেব চট্টোপাধ্য়ায়, মদন মিত্র ও অশোক দেব।
মমতার চ্যালেঞ্জ
এদিন সমাবেশ থেকেই মমতা অভিষেকের উপর হামলা থেকে একের পর ইস্যুতে রাজ্য ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করেন। বলেন,"আমি প্রশাসনকে দোষ দিই না। একটা লোকাল ছেলে হেলমেট দিয়েছিল। তাই বেঁচে গেছে। বিজেপি বাদে প্রত্যেক দলের সাথে আমার সুসম্পর্ক আছে। আমি কারও সুদিনে না হোক,দুর্দিনে থাকব... বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পারি না। আমার কিছু বলতে হলে ফেসবুক লাইভ করব। মনে রাগ থাকলে পুষে রাখব। সেদিন CEO-কে গদ্দার বাবুরা বলেছে নার্সিং হোমের মালিক কে! বেলভিউতে ট্রমা কেয়ার এ ভর্তি হল! ট্যান্ডন এলেন, বললেন, মাপ করবেন, আর প্রেশার নিতে পারছি না। ডাক্তার ভর্তি করে দিতে লিখেছেন।"
বিজেপি সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মমতা বলেন, "আপনারা আমাকে আটকাতে পারেন না। আমি যেখানে জায়গা পাব, বসে পড়ব। আম্বেদকরের মূর্তি মালা দিলাম। আটকাতে পেরেছে? মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিদের মালা দিয়ে শপথ নিলাম, এই অত্যাচার যারা করছে, গণতান্ত্রিকভাবে রাজনৈতিকভাবে এর মোকাবিলা করব। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। বিজেপিকো হারাকে রহেঙ্গে।" মমতা দাবি করেন, "১৭৭ বিধানসভায় কাউন্টিং এজেন্টদের মেরেছে। ১৭৭ কাউন্টিং সেন্টারে লোডশেডিং করা হয়। সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি এবং পঞ্চায়েতে লুম্পেনরা ঢুকছে। তৃণমূলকে ভাঙার চেষ্টা করছে। জায়গায় জায়গায় তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতার করছে। বেহালার সুদীপকে গ্রেফতার করেছে। মিথ্যে ৫ লাখের কেস দিয়েছে। গাঁজা কেস, রেপ কেস দিচ্ছে! আমার বাড়ির সামনে লুম্পেন পাঠিয়েছে। কিন্তু আমি মরব না।"
একইসঙ্গে বিধানসভা সইকাণ্ডে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, "সই নিয়ে কোনও সমস্যা হলে ফরেনসিক তদন্ত করা উচিত। আগে কেন দেখলেন না। নোংরা খেলা হচ্ছে।"