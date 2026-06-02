Mamata Banerjee: করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! 'খালি' ওয়াই চ্যানেলে দাঁড়িয়েই 'ডবল ইঞ্জিন' বিজেপি সরকারকে চ্যালেঞ্জ মমতার, পাশে পেলেন কোন নেতা-নেত্রীদের?

Mamata Banerjee Protest in Dharmatala Kolkata: ভোটে ভরাডুবির পর আজ প্রথমবার ধরনা কর্মসূচিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুপুর ২টো থেকে ৫টা, মাত্র ৩ ঘণ্টা কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া হয় তৃণমূলকে। এদিন সমাবেশ থেকেই মমতা অভিষেকের উপর হামলা থেকে একের পর ইস্যুতে রাজ্য ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করেন। চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মমতা বলেন, "আপনারা আমাকে আটকাতে পারেন না। আমি যেখানে জায়গা পাব, বসে পড়ব।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 02, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 05:27 PM IST
Image Credit: ওয়াই চ্যানেলে ধরনা কর্মসূচিতে মমতা (ছবি- অয়ন ঘোষাল)

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

