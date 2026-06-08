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Mamata Banerjee: দল-পদ বাঁচাতে আদালতে মমতা! দিলীপের বড় ভবিষ্যদ্বাণী, 'পার্লামেন্টেও তাড়াতাড়ি অপারেশন'

Dilip Ghosh on Mamata Banerjee: দিলীপ ঘোষ মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, "তাঁর নিজের সংসদরা, বিধায়করা তাঁর সঙ্গে দেখা করে না। তাঁর সঙ্গে অন্য দলের নেতারা দেখা করবেন? তাঁদের সংসদরা তো পার্লামেন্টে আছেন। এখন তৃণমূলের নামে থাকবেন নাকি অন্য নামে! দেখা যাক..." 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 08, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:06 PM IST
Mamata Banerjee: দল-পদ বাঁচাতে আদালতে মমতা! দিলীপের বড় ভবিষ্যদ্বাণী, 'পার্লামেন্টেও তাড়াতাড়ি অপারেশন'
Image Credit: মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (ফাইল ছবি)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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