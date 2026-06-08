Mamata Banerjee: দল-পদ বাঁচাতে আদালতে মমতা! দিলীপের বড় ভবিষ্যদ্বাণী, 'পার্লামেন্টেও তাড়াতাড়ি অপারেশন'

অর্ণবাংশু নিয়োগী ও অয়ন ঘোষাল: দল বাঁচাতে, বিরোধী দলনেতার পদ বাঁচাতে আদালতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়! ফের আদালতের দারস্থ হচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরোধী দলনেতা হওয়া চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হচ্ছে মামলা। সেই মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিরোধী দলনেতা বাছার ক্ষেত্রে বিধায়কদের ভূমিকা থাকে না। দলীয় সিদ্ধান্তে বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত হন। সেই কারণেই বিধায়ক না হয়েও, দলনেত্রী হিসেবে আদালতের দ্বারস্থ মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়।
ওদিকে দল বাঁচাতে, পদ বাঁচাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় যখন আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছেন বলে খবর, তখন ইতিমধ্যে দিল্লিতে সাংসদ শিবিরে ভাঙন। রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সুখেন্দু শেখর রায়। বিক্ষুব্ধ ৩ বারের সাংসদ দেব! কোয়েল মল্লিকও রাজ্যসভার পদ থেকে ইস্তফা দিতে পারেন বলে খবর। আর এই সব নিয়ে মমতাকে তীব্র কটাক্ষে বিঁধেছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।
ইন্ডি জোটের বৈঠক, মমতা-অভিষেক দিল্লিতে
ইন্ডি জোটটা কোথায় আছে, সেটা খোঁজ করতে গিয়েছেন। যখন ওনারা ডাকতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তখন যেতেন না, ওনার সময় ছিল না। এখন উনি গেছেন, জানি না কার সময় আছে ওনার সঙ্গে দেখা করার! অনেক কিছুই এগিয়েছে, ককরোচ পার্টি এসে গেছে। এরকম অনেকেই থাকে চাল চুলো নেই ঘুরে বেড়ায়, তারা কোনও একটা জায়গায় ঢুকে পড়ে। এই ভাবেই আপ পার্টি তৈরি হয়েছিল, তৃণমূল কংগ্রেস হয়েছিল, সব বিসর্জন হয়ে গেছে। নতুন একটা প্ল্যাটফর্ম খোঁজা হচ্ছে। কোনও একটা নাম নিয়ে আসবে। কিন্তু জনগণ এদের বুঝে গিয়েছে।
দিল্লিতে মমতার সংসদরাই দেখা করছেন না তাঁর সঙ্গে!
তাঁর নিজের সংসদরা, বিধায়করা তাঁর সঙ্গে দেখা করে না। তাঁর সঙ্গে অন্য দলের নেতারা দেখা করবেন? তিনি নাকি ইন্ডি জোটের জন্ম দিয়েছিলেন, বানিয়েছেন! এতদিন দেখেননি সে আছে না মারা গেছে? এখন দায় পড়ে গেছেন দেখা যাক। তার পার্টির লোকেরাই তার সঙ্গে দেখা করছে না। আর তিনি যাচ্ছেন দেশ উদ্ধার করতে!
পার্লামেন্টে তৃণমূলের অবস্থা!
জানি না তাঁদের সংসদরা তো পার্লামেন্টে আছেন। এখন তৃণমূলের নামে থাকবেন নাকি অন্য নামে! যেমন পশ্চিমবাংলায় অপারেশন হয়ে গেল, আমার মনে হয় ওখানেও তাড়াতাড়ি অপারেশন হয়ে যাবে।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁধন কি আলগা হচ্ছে?
কোনওকালেই গ্রিপ ছিল না। হুলিগানদের একটা টিম ছিল। কামাও, খাও, ভাগ দাও। এখন উপর থেকে সরকার চলে গেছে। পুলিস তাদের প্রোটেকশন নয়, অ্যারেস্ট করছে। দড়ি বেঁধে ঘোরাচ্ছে, কলার ধরে টানছে। পাবলিকও রাস্তাঘাটে ক্ষেপে যাচ্ছে। সবাই এখন নিজের অস্তিত্ব বাঁচাতে ব্যস্ত। পার্টি চুলোয় যাক।
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