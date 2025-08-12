English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mamata Banerjee: 'কেন এত নেতা খুন হচ্ছেন'? ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী, বললেন...

Mamata Banerjee:  'থানার ভূমিকা ভাল করে দেখতে হবে। আইবি কেন আগে থেকে খবর পাচ্ছে না? দায়িত্ব নিয়ে বসে থাকলাম, কাজ করলাম না সেটা করলে হবে না।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 12, 2025, 08:16 PM IST
Mamata Banerjee: 'কেন এত নেতা খুন হচ্ছেন'? ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী, বললেন...

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য:  'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'।  'কেন এত নেতা খুন হচ্ছেন'? ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্য়মন্ত্রী। সঙ্গে নির্দেশ, 'এসপি, আইসি, ওসিরা নিজেদের এলাকা দায়িত্ব সহকারে দেখে রাখেন'। বললেন, 'দায়িত্ব নিয়ে বসে থাকলাম, কাজ করলাম না সেটা করলে হবে না'।

নজরে ছাব্বিশ। পুজোর আগেই নয়া প্রকল্প ঘোষণা করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নাম, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'। এই প্রকল্পের জন্য ৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য। বস্তুত, ২ অগাস্ট থেকে প্রকল্পের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। আজ, মঙ্গলবার  'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্প নিয়ে বৈঠকে করেন মুখ্য়মন্ত্রী।  বৈঠকে ছিলেন জেলাশাসক, পুলিস সুপার এবং বিভিন্ন কমিশনারেটের পুলিস কমিশনারা।

এদিকে কয়েক দিনে রাজ্য়ের বিভিন্ন প্রান্তে খুন হয়ে গিয়েছেন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। গতকাল, সোমবার রাতে বাঁকুড়ার সোনামুখীর চকাই গ্রামে উদ্ধার হয় সেকেন্দার খান নামে এক তৃণমূলকর্মীর দেহ। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'থানার ভূমিকা ভাল করে দেখতে হবে। আইবি কেন আগে থেকে খবর পাচ্ছে না? দায়িত্ব নিয়ে বসে থাকলাম, কাজ করলাম না সেটা করলে হবে না। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্প ভালো করে করতে হবে। যার যা সমস্যা তার সমাধান করতে হবে। সকলকে দায়ত নিয়ে কাজ করতে হবে'। 

বাদ যায়নি ভোটার তালিকার প্রসঙ্গও। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অসম থেকে আমাদের নোটিস পাঠাচ্ছে। এসব করে আপনাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। ভয় পাবেন না। সরকার আপনাদের পাশে আছে। নির্ভয়ে ভোটার তালিকার কাজ করুন। এই যে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর তারা কী কাজ করছে নজর রাখুন। কোনও ভুলভাল যেন না হয়। মুর্শিদাবাদে বন্যা হচ্ছে। এই গুলো দেখতে হবে'।

