Mamata Banerjee lawyer case: হাইকোর্টে কীভাবে 'আইনজীবী' মমতা? বড় পদক্ষেপ বার কাউন্সিলের

Mamata Banerjee lawyer case: পরনে ছিল আইনজীবীর কালো কোর্ট। গত বুধবার কালো ভোট পরবর্তী হিংসা মামলার হয়ে সওয়াল করতে হাইকোর্টে হাজির হন মমতা।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে হাইকোর্টে তৃণমূল। মামলায় আইনজীবী স্বয়ং দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কবে নাম নথিভুক্ত হয়েছে? বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াকে এবার জবাবি চিঠি দিল রাজ্য বার কাউন্সিল।
চলতি বছরই নির্বাচন হয়েছে রাজ্য বার কাউন্সিলে। চিঠিতে জানানো হয়েছে, এই মুহূর্তে রাজ্য বার কাউন্সিল কমিটি নেই। নির্বাচনের পর ভোট গণনা চলছে। নতুন কমিটি গঠন হলে প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়ার সম্ভব হবে না। সূত্রের খবর তেমনই। ভোটে ভরাডুবির আগেই মমতা ঘোষণা করেছিলেন যে, এবার আইনজীবীর পেশায় ফিরে যাবেন। এরপর গত বুধবার কালো ভোট পরবর্তী হিংসা মামলার হয়ে সওয়াল করতে হাইকোর্টে হাজির হন মমতা। পরনে ছিল আইনজীবীর কালো কোর্ট। বস্তুত, আদালতে সওয়ালও করেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।
শুনানিতে মমতা বলেন, 'আমি প্রথমবার হাইকোর্টে এলাম। আইনজীবী হিসেবে আমি সওয়াল করছি। একটি আক্রান্ত বাচ্চার ছবি তুলে ধরে বিচারপতিকে দেখানো হচ্ছে। বাচ্চার মা খুন হয়েছে। ওরা শিডিউল কাস্ট পরিবার। সাধারণ মানুষ, সংখ্যালঘু মানুষ সবাই সাফার করছে। একটা সরকার যাবে, আরেকটা সরকার আসবে, সেটা নিয়ে আমার কোনও বক্তব্য নয়। কিন্তু এটা কেন হবে? হাইকোর্ট মনিটর করুক। পুলিস তদন্ত করুক। বাচ্চা মেয়েদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। খুন, ধর্ষণের। আমার কাছে এসেছিল। আমি পুলিসকে বলেছি। এটা রোজ হয়ে চলেছে। সেটা বাড়তেই চলেছে। মানুষ ভয়ে আছে। অফিস , বাজার যেতে মানুষ ভয়ে পাচ্ছে। মানুষের নিরাপত্তা চাই। পুলিস এফআইআর দায়ের করে গ্রেফতার করুক। তাদের নাম আমি বলছি না'। বেশ কয়েকটি ছবিও পেশ করেন তিনি।
এদিকে মমতাকে দেখেই হাইকোর্ট চত্বরে স্লোগান ওঠে, 'চোর, চোর'। আইনজীবীদের একাংশই 'চোর, চোর' স্লোগান দিতে থাকেন। তারমধ্যেই জি ২৪ ঘণ্টার ক্যামেরায় মমতার বিস্ফোরক দাবি, 'আমাকে মেরেছে, আমাকে মারা হয়েছে।' প্রসঙ্গত, এদিন তিনি যখন হাইকোর্টে আসেন তখন ও বেরনোর সময় প্রবল ধাক্কাধাক্কি হয়, সেইসময়ই তাঁকে 'মারা' হয়েছে বলে দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের।
