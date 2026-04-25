Mamata Banerjee: ভবানীপুরে মমতার সভার কাছেই বিজেপির মাইকিং? প্রবল আওয়াজে সভা না করে ফিরলেন তৃণমূল নেত্রী

Mamata Banerjee: ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় স্লোগান পাল্টা স্লোগান চলতে থাকে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 25, 2026, 11:55 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সভার কিছুটা দূরেই প্রবল জোরে মাইক বাজানোর অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। সভা না করেই ফিরে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সন্ধেয় ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের চক্রবেড়িয়ায় স্বামী নারায়ণ মন্দিরের কাছে সভা করেত গিয়ে বিজেপির মাইকের আওয়াজের মুখোমুখি হন। মাইকের আওয়াজ এতটাই জোরাল ছিল যে বক্তব্য না রেখে ফিরে যান তৃণমূল নেত্রী। এনিয়ে উত্তেজনা বাড়তে থাকে চক্রবেড়িয়া এলাকায়। 

তৃণমূলের সভায় মঞ্চে উঠে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সভা রার জন্য সবরকম অনুমতি নিয়েছি। তার পরেও এদের আচরণ দেখুন। জোর করে বাংলা দখলের জন্য এরা যা করছে তা ঠিক নয়। গত একমাস আমি বাংলার বিভিন্ন আসনে প্রচার করেছি। এরকম আচরণ করলে আমাকে আইনি পদক্ষেপ নিতে হবে। একে বলে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করা। এমন চিত্করার করছে যাতে আমি সভা করতে না পারি। খুবই অপমানজনক। আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি সভা করতে পারব  না। রবিবার এখানে মিছিল করে দেব। যদি পারেন তাহলে ভোটটা আমাকে দেবেন। কিন্তু এর জবাব আপনাদের দিতে হবে।

ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় স্লোগান পাল্টা স্লোগান চলতে থাকে। বিশাল পুলিস বাহিনী এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এরই মধ্যে ভবানীপুর থানায় তৃণমূলের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়। 

উল্লেখ্য, ২৯ এপ্রিল শেষ দফায় রাজ্যের ১৪২ আসনে ভোটগ্রহণ। ভবানীপুর থেকে এবারও লড়াইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ফলে এই আসনে একদিকে যেমন তৃণমূলের প্রেস্টিজ লড়াই তেমনি বিজেপির কাছে ইজ্জতের সওয়াল। প্রথম দফার জন্য প্রচার শেষে কলকাতা ও রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রচার করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর নিজের আসনেই তাঁকে বাধার সম্মুখীন হতে হল।

