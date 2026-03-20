TMC Manifesto 2026: দুয়ারে চিকিৎসা-সহ ছাব্বিশে '১০ প্রতিজ্ঞা': ইস্তাহার প্রকাশ মমতার

TMC Manifesto 2026: দুয়ারে চিকিৎসা-সহ ছাব্বিশে '১০ প্রতিজ্ঞা': ইস্তাহার প্রকাশ মমতার
TMC Manifesto West Bengal Assembly Election 2026: 'যা যা মানুষের জন্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তার সবটাই প্রায় করে দিয়েছি, এছাড়়াও বাড়তি করেছি'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'যা যা মানুষের জন্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তার সবটাই প্রায় করে দিয়েছি'। ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে এবার ইস্তাহার প্রকাশ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'কর্ম করাটাই আমাদের ধর্ম। যেহেতু করতে হয়, তাই দলের পক্ষ থেকে অঙ্গীকার বা ম্যানুফেস্টো করছি। বাংলার মাটি-মানুষ আমাদের অনেক আর্শীবাদ দিয়েছেন। আমরাও আমাদের সাধ্যমতো কাজ করেছি'।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: বিগ ব্রেকিং: কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা হাইকোর্টে, স্থগিত হয়ে যাবে ভোট?
পোশাকি নাম, '১০ প্রতিজ্ঞা'। ছাব্বিশে ভোটের আগে ইস্তাহারে সরকারের ১৫ বছরের কাজে খতিয়ান তুলে ধরল তৃণমূল। মমতা বলেন, 'আমাদের অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা, যা বলি, তাই করে দেখাই। আর কোনও উন্নয়ন বাকি রয়েছে বলে মনে হয় না। ১ কোটি ২০ লক্ষ কাঁচা বাড়ি দিয়েছি। টাকা বন্ধ করা সত্ত্বেও। ক্ষমতায় যখন আসি, পানীয় জল যেত ২ লক্ষ বাড়িতে। এখন এক কোটি বাড়িতে যায়। আগামী দু’-এক বছরে চাইব, সকলের বাড়িতে পৌঁছে যাক পানীয় জল। এটা অঙ্গীকার'।
মমতা বলেন, 'লক্ষ্মীর ভান্ডার বৃদ্ধি করেছি। বলেছি, সারা জীবন পাবে। যদি কেউ বলে, করব, তারা ভোটের সময় বলবে করব, তার পরে করব না। আমরা করে দিয়েছি। সাধারণ শ্রেণির মহিলারা পাচ্ছেন দেড় হাজার টাকা। তফসিলি জাতি, জনজতিরা বার্ষিক পাচ্ছেন ২০,৪০০।বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা কিছু বাকি আছে। সমীক্ষা চলছে। অনেকে মারা যান, সেটা দেখতে হবে, বাকিটা সময়মতো করে দেব। সংক্ষেপে অঙ্গীকার বলছি, সবই করে দিয়েছি'। জানান, 'দুয়ারে চিকিত্সা করব। প্রতিটি ব্লকে দুয়ারে ক্যাম্প হবে। দুয়ারে চিকিত্সা হবে এবার। দুয়ারে ক্যাম্প হবে। স্বাস্থ্যসাথী আছে আমাদের'।
মমতা কথায়, 'প্রত্যেকবার নির্বাচনেই কমিশনের বা বিজেপির সরকার যেদিন থেকে ক্ষমতায় এসেছে, তার চক্রান্ত আমরা অনেক লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এবার চক্রান্ত সমস্ত চক্রান্তকে ছাড়িয়ে গিয়েছে'। তাঁর দাবি, 'যেন তেন প্রকারেণ বাংলা দখল করে ওরা বাংলার রাজ্যটাই তুলে দিতে চায়। আগামী দিনে পরিকল্পনা আছে, আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম, উত্তরবঙ্গ বাদ দিয়ে বিহারের কিছু অংশ নিয়ে একটা নতুন রাজ্য তুলে দিয়ে আবার একটা নতুন রাজ্য তৈরি করা হয়'।
মমতার আরও বক্তব্য, নির্বাচন কমিশন হয়তো পরে বলবে। আমরা যেটা শুনেছি এই ভোটের পর আবার ডিলিমিটেশন করবে। ডিমিলিটেশন মানে আগামীবার মোদীর সরকার জিতবে না। ক্ষমতায় আসবে না। দেশের মানুষ পছন্দ করছে না। বাংলা তো নয়ই। এক ডিমিলিটেলন, দুই NRC। তিন সেনসাসের নামে মানুষের নাম আরও বাদ দেওয়া। এটা ওদের পরিকল্পনা। দেশের মানুষকে সর্বহারা করার গভীর চক্রান্ত মোদী সরকার করছে।
বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগে মোদী সরকারকে নিশানা করেন মমতা। বলেন, বলেন, দেশের প্রায় ধ্বংসের মুখে। কোনও রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা নেই। মানুষের মনে শান্তি নেই। এমনকী মোদী সরকারের আমলে যা যা মানুষকে কথা দিয়েছিলেন, একটি প্রতিশ্রুতি আজ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেননি। শুধু নিজের প্রচার! মাত্র ২ জন করে, একজন মোদীজি, আর একটা ওনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দুই ভাই মিলে দাঙ্গা থেকে দুর্যোগ, রাজনৈতিক চক্রান্ত থেকে গণতান্ত্রিক চক্রান্ত, গোটা ভারতবর্ষটাকে দখল করেছে গায়ে জোরে'।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা ভোটের আগে কমিশনের 'মাস্টারস্ট্রোক': প্রার্থীদের সোশ্যাল মিডিয়া থেকে প্রচার-- বেনজির কড়া নির্দেশিকা
