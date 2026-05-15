/Mamata Banerjee: নতুন করে তৃণমূল গড়ব: বড় ঘোষণা মমতার, ৭ দিনের মধ্যে রিপোর্ট তলব

Mamata Banerjee: 'যারা বেরিয়ে যাওয়ার তারা বেরিয়ে চলে যান, আমি কাউকে আটকাব না। যাঁরা পড়ে থাকবেন তাঁরা নিরেট সোনা'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'যারা বেরিয়ে যাওয়ার তারা বেরিয়ে চলে যান, আমি কাউকে আটকাব না'। কালীঘাটে তৃণমূলনেতাদের সঙ্গে বৈঠকে স্পষ্ট বার্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। বললেন, 'যাঁরা পড়ে থাকবেন তাঁরা নিরেট সোনা। আমি নতুন করে দলকে গড়ব'।
ছাব্বিশে ভরাডুবি। ভোটে হারের ময়নাতদন্তে তৃণমূল। কালীঘাটে ফের বৈঠকে মমতা। কবে? আজ, শুক্রবার। সূত্রের খবর, বৈঠকে প্রতি জেলার দলের নেতাদের খোঁজখবর নেন তৃণমূলনেত্রী। তাঁর নির্দেশ, 'সাত দিনের মধ্যে সবাই এলাকা ভিত্তিক রিপোর্ট দিন। কেন হেরেছি সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট পাঠান। ব্লক, টাউন, অঞ্চলে মিটিং মিছিল ছোট করে শুরু করুন। ঘরছাড়াদের তালিকা জমা দিন কালীঘাটে'।
মমতা বলেন, 'পার্টি অফিস রঙ করুন। ভেঙে যাওয়া অংশ সারিয়ে তুলুন। আমি নিজে পার্টি অফিস রঙ করব। অনেকেই এখন রঙ বদলাচ্ছে। তাঁরা চলে যান। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য আইনি সহায়তার কাজে সাহায্য করবে। আইন সংক্রান্ত যোগাযোগ ও পরামর্শ করবেন। বেফাঁস মন্তব্য করা বন্ধ করুন। যা যা বলছেন সব নজরে আছে। এতদিন কেন দলকে বলেননি? এবার কিছু বলার হলে দলকে জানান'।
এর আগে, গতকাল বৃহস্পতিবার কালীঘাটে তৃণমূল সাংসদের সঙ্গে বৈঠক ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছিলেন মমতা। বলেছিলেন, 'মনোবল চাঙ্গা রাখতে হবে। মন খারাপ করলে চলবে না। আমরা আগেও বিরোধী হিসেবে লড়াই করেছি। আবার লড়াই করব। রাস্তায় নামব'।
এদিকে ভোটের হারের পর দেবাংশু ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে দলের আইটি সেলের কমিটি ভেঙে দিয়েছে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। তৈরি করা হয়েছে ৬ সদস্যের কোর কমিটি। IR ও ভোটগণনার দিনে কারচুপির অভিযোগকে সামনে রেখে প্রচারের নামার নির্দেশ কোর কমিটিকে।
