/Mamata Banerjee: বিরাট খবর: বাংলার মুখ্যমন্ত্রীদের নামের তালিকা থেকেই একেবারে বাদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়! কোথায়?

Calcutta Chambers of Commerce Bengal Ex Chief Minister list: 'বছরের পর বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের যেসব মুখ্যমন্ত্রী ‘ভদ্রলোক’ নামে পরিচিত ছিলেন...' চেম্বার অফ কমার্সের ধন্যবাদজ্ঞাপন বার্তায় স্পষ্ট লেখা যে-
অর্ণবাংশু নিয়োগী: একেবারে স্পষ্ট। একেবারে সুনির্দিষ্ট। বাদ মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নাম! বাংলার মুখ্যমন্ত্রীদের নামের তালিকা থেকেই বাদ মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নাম। শুনতে অবাক লাগছে? কিন্তু এটাই সত্যি! শিল্পের জন্যে অবদানে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীদের নামের তালিকা থেকে একেবারেই বাদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম।
এদিন চেম্বার অফ কর্মাসের তরফে বাংলায় কাটমানি ও সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ করার জন্যে শমীক ভট্টাচর্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন বার্তাতেই সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে একথা বলা হয় যে, জমি নীতি নিয়ে আগের মুখ্যমন্ত্রীকে বললেও তিনি শোনেননি! বিভিন্ন স্কিমের জন্যে সরকার টাকা দিত। কিন্তু শিল্পের জন্যে কোনও কিছুই ছিল না। কেন বাংলায় শিল্প আসবে?
চেম্বারের তরফে বার্তায় লেখা, "দশ বছর আগে, ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জির সৌজন্যময় উপস্থিতিতে আমাদের প্রতিষ্ঠান ‘ভারত চেম্বার্স’-এর উদ্বোধন হয়েছিল। বছরের পর বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের যেসব মুখ্যমন্ত্রী ‘ভদ্রলোক’ নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রী পি. সি. সেন, শ্রী অজয় কুমার মুখার্জি, শ্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, শ্রী জ্যোতি বসু এবং শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য— সকলেই ব্যক্তিগতভাবে আমাদের চেম্বারের বিভিন্ন স্মরণীয় অনুষ্ঠানে আশীর্বাদ করেছেন।
একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন আমাদের রাজ্যের সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, যদিও আমার পূর্বসূরিরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। আমাদের চেম্বারের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নেতিবাচক, যদিও মহামারী ও ঘূর্ণিঝড়জনিত দুর্যোগের সময় আমরা রাজ্য সরকারকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছি। আমরা সবসময় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছি, অথচ একই সঙ্গে শিল্পোন্নয়ন ও বৃদ্ধির জন্য নীতিগত সহায়তার ক্ষেত্রে নিজেদের অসহায় অবস্থায় পেয়েছি।" এই বার্তাতেই দেখা যায়, শিল্পের জন্যে অবদানে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীদের নামের তালিকা থেকে বাদ মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নাম।
যার জবাবে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, কেউ বাংলায় শিল্প করতে চাইলে চাষির থেকে জমি নিতেও সমস্যা ছিল। কোনও সঠিক জমি নীতি ছিল না। আমরা সেটার ওপর কাজ শুরু করেছি। আপনারা ব্যবসা করুন। ফ্রি ভাবে। কোনও বাধা হবে না । টাকা দিতে হবে না। এক্সটরশনও থাকবে না। কয়েক মাসের মধ্যে জমি নীতি ঠিক হয়ে যাবে। এখন ডবল ইঞ্জিন সরকার। পশ্চিমবঙ্গ একটা পলিটিক্যাল সোসাইটিতে পরিণত হয়েছে। সেটা বদল করতে হবে। রাজনীতি নিয়েই আমাদের পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার বাইরে আমাদের কেউ ভাবে না।"
বলেন, " আমরা বলব এবার এখানে বিনিয়োগ করুন। জমির জন্যে জমি নীতি তৈরি করার কাজ চলছে। আগের সরকার জমি নীতি করতে দেয়নি। কিন্তু আমাদের এখন সরকার এবং পার্টি আলাদা। এক নয়। বিনিয়োগ করতে চাইছেন অনেকে। জমি নীটি নিয়ে তাই কাজ চলছে। আমরা চাই বাইরে থেকে আরও বিনিয়োগ আসুক। ১০০ দিনের মধ্যে ব্যবসায়ীরা দেখতে পাবেন কী পরিবর্তন হচ্ছে। এটা আমাদের কমিটমেন্ট। আমরা চাই বাংলা হোক ব্যবসায়ীদের, ব্যবসার ডেস্টিনেশন।" এদিন চেম্বার অফ কমার্সে দাঁড়িয়ে শমীক ভট্টাচার্য এও বলেন, আশ্বাস যে,"আমি সরকারের কেউ নেই। আমি পার্টির তরফে এসেছি। আমি একজন সংসদও। আমি আপনাদের জন্যে ব্রিজ হয়ে কাজ করব।"
