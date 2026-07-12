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২১ জুলাইয়ে ধর্মতলায় শহিদ দিবস পালন করতে না পারলে কী করবে মমতা শিবির?

21 July Mamata TMC Shahid Diwas Celebration: হাইকোর্টের নির্দেশ অবমাননার জনস্বার্থ মামলায় বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিস দেওয়ার নির্দেশ দেয়। ২০১৮ সালেই কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বন্ধ করে সভা করা যাবে না।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 12, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:35 AM IST
২১ জুলাইয়ে ধর্মতলায় শহিদ দিবস পালন করতে না পারলে কী করবে মমতা শিবির?
Image Credit: কেন এবারের ২১ জুলাইয়ের স্লোগান বদলে ফেলেছে মমতা-শিবির (ফাইল ছবি)?Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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২১ জুলাইয়ে ধর্মতলায় শহিদ দিবস পালন করতে না পারলে কী করবে মমতা শিবির?
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