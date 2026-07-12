/২১ জুলাইয়ে ধর্মতলায় শহিদ দিবস পালন করতে না পারলে কী করবে মমতা শিবির?

প্রবীর চক্রবর্তী: একুশে জুলাই নিয়ে জানা গেল মমতার বিকল্প ভাবনার কথা। ধর্মতলায় সভা করার জন্য ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল। তবে যদি সেখানে সভা করার অনুমতি কোর্ট না দেয়, সেক্ষেত্রে কী হবে, সেই বিকল্প ভাবনাও ভেবে রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে খবর। কী সেই বিকল্প ভাবনা?
'কলকাতা চলো'
অন্যান্য বার একুশে জুলাইয়ে 'ধর্মতলায় চলো' স্লোগান শোনা যায়। এবার সেটা বদলে হয়েছে 'কলকাতা চলো'! কেন? জানা গিয়েছে, ধর্মতলায় যদি ২১ জুলাইয়ের শহিদ সভা করার অনুমতি পাওয়া না যায়, তখন তো অন্যত্র সরতে হবে, আর সেটা যদি ধর্মতলা না হয়, তখন তো আর স্লোগানটা যুক্তিসম্মত থাকবে না! সংশ্লিষ্ট মহলের মত, ধর্মতলায় সভা করা যাবে না ধরে নিয়েই এগোচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির।
বিকল্প ভাবনা
তাই রয়েছে বিকল্প ভাবনাও। কী সেই বিকল্প ভাবনা? বিকল্প ভাবনাটা এরকম: জেলা থেকে কর্মী-সমর্থকরা এলে কলকাতার দু'তিনটে জায়গায় বড় জমায়েত করা হবে। হাওড়া, শিয়ালদা, হাজরার মতো জায়গা পরিকল্পনায় রয়েছে। এই সমস্ত বড় জমায়েতে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা করার পরিকল্পনা রয়েছে মমতার।
প্রেক্ষিত
প্রসঙ্গত, গত ৩৩ বছর ধরে যে ধর্মতলা ছিল তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের চেনা মঞ্চ, ২০২৬-এ এসে তা নিয়েই বড় প্রশ্ন উঠল মমতার ঘাসফুল শিবিরে। ব্যস্ত রাস্তায় যান চলাচল সচল রাখতে এবং আদালতের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে এবার ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে ‘শহিদ দিবসের’ সভা করার অনুমতি দিল না কলকাতা পুলিস। লালবাজারের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ধর্মতলার মতো ব্যস্ত জায়গায় রাস্তা আটকে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি করা যাবে না। তাই মমতার কালীঘাট তৃণমূল বা ঋতব্রতর তৃণমূল কেউই ২১ জুলাই সভা করতে পারবে না বলেই কলকাতা পুলিস পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, দল ভেঙে টুকরো হওয়া এই আবহে এবার দুই তৃণমূল শিবিরই ধর্মতলায় সভার জন্য অনুমতি চেয়েছিল।
আদালত অবমাননা?
হাইকোর্টের নির্দেশ অবমাননার জনস্বার্থ মামলায় সম্প্রতি বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিস দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। ২০১৮ সালেই কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বন্ধ করে সভা করা যাবে না। কিন্তু আদালতের সেই নির্দেশ ‘না মেনে’ ২০২৫ সালেও ধর্মতলায় সভা করেছিল তৃণমূল। এবার সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই সুর চড়িয়েছে লালবাজার।
ফিতেকাণ্ড এবং
ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে ফিতে নিয়ে মাপজোক করতেও দেখা গিয়েছিল কালীঘাট তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ, রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেনদের। বিষয়টি নিয়ে বিধানসভায় ক্ষোভপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কটাক্ষের সুরে বলেন, 'ফিতে নিয়ে মাপতে চলে গিয়েছেন! আপনাদের সভায় অনেক লোক হবে। ব্রিগেডে চলে যান।' এর পরেই কুণাল-দোলাদের বিরুদ্ধে রাস্তায় যানচলাচলের বাধা দেওয়ার অভিযোগে মামলা দায়ের করে পুলিস এবং তার পরদিনই আসে সভার নিষেধাজ্ঞা।
একুশের ইতিহাস
১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাকরণ অভিযানকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল কলকাতা। সেদিন পুলিসের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৩ জন কর্মী। সেই থেকে দিনটি 'শহিদ দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ২০১১ সালে ব্রিগেড এবং ২০১৩ ও কোভিডকালে (২০২০-২০২১) ধর্মতলার বাইরে সভা হলেও, ধর্মতলাই ছিল এই সভার মূল কেন্দ্র। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দল যখন দ্বিধাবিভক্ত এবং পুলিস-আদালতের অবস্থান যখন কড়া, তখন প্রশ্ন উঠেছে-- এ বছরের ২১ জুলাই কীভাবে হবে? কার হবে? কোন শিবির শেষ পর্যন্ত শহিদ দিবসের মূল উত্তরাধিকার দাবি করতে পারবে এবং ধর্মতলা বাদ দিয়ে কোন বিকল্প মঞ্চে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে? এহেন জল্পনার মধ্যেই এল মমতার বিকল্প ভাবনা।
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