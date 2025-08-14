English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mamata Banerjee: 'বাংলায় কথা বললে কি কান কেটে দিতে হবে'? ভাষা নিয়ে ফের সোচ্চার মমতা, দিলেন SIR অস্ত্রে শান..

Mamata Banerjee:  'আজকে বিহার একটু রিলিফ পেয়েছে। একটা রাজ্য যদি পায়, অন্য রাজ্য়ও তো পাবে!আমরাও আইনজীবী দিয়েছিলাম।  কারণ, এই ইস্যুটাকে প্রথম আমি ধরেছিলাম নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 14, 2025, 08:12 PM IST
Mamata Banerjee: 'বাংলায় কথা বললে কি কান কেটে দিতে হবে'? ভাষা নিয়ে ফের সোচ্চার মমতা, দিলেন SIR অস্ত্রে শান..

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  'যাঁরা নাগরিকত্ব দেবে চিত্‍কার করেন, তাঁরা নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার ব্য়বস্থা করেন'। প্রাক স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান থেকে ফের কেন্দ্রকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, 'সবটাই আমি জানি। এই SIR-র নামে NRC করার প্রক্রিয়া চালাচ্ছিল। এখনও চালাচ্ছে'।

SIR বিতর্কে উত্তাল জাতীয় রাজনীতি। বিহারের ভোটার তালিকা থেকে সাড়ে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, কমিশনকে সেই তালিকা প্রকাশ্য নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, বিহারে আধার কার্ড দেখিয়ে ফের ভোটার তালিকায় নাম তোলা যাবে। 

এদিন বেহালায় প্রাক স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে মুখ্য়মন্ত্রী বলেন, 'আজকে বিহার একটু রিলিফ পেয়েছে। একটা রাজ্য যদি পায়, অন্য রাজ্য়ও তো পাবে!আমরাও আইনজীবী দিয়েছিলাম।  কারণ, এই ইস্যুটাকে প্রথম আমি ধরেছিলাম নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। আমি দেখেছিলাম, আমাদের একটা ভোটারের সঙ্গে হরিয়ানার লোকের নাম দিয়ে দিয়েছে। গুরগাঁওয়ে লোকের নাম দিয়ে দিয়েছে, রাজস্থানের লোকের নাম দিয়ে দিয়েছে। খুঁজে বের করে, চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিলাম'।

বাংলায় শেষবার SIR হয়েছিল ২০০২ সালে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'হঠাত্‍ করে দেখলাম, SIR হবে। বুঝতে পারলাম না, SIR-র মানে কি।  আধার কার্ড বাদ দিয়ে দিয়েছে। পাসপোর্ট, ক'টা লোকের আছে? মারাত্বক যেটা বসেছিল, সেটা জন্মতারিখ। বাবা-মায়ের জন্মতারিখ আনতে হবে। ২০০২ যদি বেস ধরি, তাহলে ২০০২ সালে যে জন্মেছে,  তার বাবা-মার নিশ্চয়ই তখন ২০ থেকে ২৫-র মধ্যে বয়স ছিল। তাহলে কত হল? ১৯৮২। ১৯৮২ সালে কতজন বাবা-মায়ের বার্থ সার্টিফিকেট আছে!  থাকবে কী করে! কারণটাই তো বুঝতে পারছে না। গায়ের জোর দেখাচ্ছে। এখন যাঁরা ক্ষমতা আছেন'।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বক্তব্য. 'বাংলাদেশ থেকে যাঁরা এক কাপড়ে চলে এসেছিল। দেশবিভাগের পর, যাঁরা বৈধ নাগরিক, আনতে পেরেছে কিছু? কোথাও পাবে? বোঝার ক্ষমতা নেই। যাঁরা নাগরিকত্ব দেবে চিত্‍কার করেন, তাঁরা নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার ব্য়বস্থা করেন। ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলিকে নিয়ে চিন্তা নেই। কিন্তু বিরোধী রাজ্যগুলি তো ওদের টার্গেট। বাংলার অন্যতম টার্গেট'।

বাদ যায়নি ভিনরাজ্যে বাঙালি হেনস্থার প্রসঙ্গও। মুখ্য়মন্ত্রী বলেন, বাংলা শুনলেই নাকি খারাপ লাগছে! আমরা সব ভাষাকে সম্মান করি। বাংলায় কথা বলা কি অপরাধ?? বাংলায় কথা বললে কি কান কেটে দিতে হবে? গত পরশু অভিষেক আমাকে প্রশ্নের একটা উত্তর পাঠাল সেখানে বলেছে ২ কোটির বেশি আমাদের পরিযায়ী শ্রমিক আছে । ২২ লক্ষ বাংলার শ্রমিক বাইরে কাজে গেছে। বাইরের ২ কোটি মানুষ আমার রাজ্যে কাজ করে।আমাদের লোকের সঙ্গে কেন সমস্যা করছ মগের মুল্লুক? এই দেশ আমি চিনি না। বলছে বাংলা কোন ভাষা নয়।বুঝুন।প্রধান মন্ত্রী বলছেন আমরা বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছি।ওটা ধ্রুপদী ভাষা'।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Mamata Banerjee sir BENGALI LANGUAGE
