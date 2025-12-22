English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Mamata Banerjee: চাইলে আমার গলাটাও কেটে দিতে পারো, কিন্তু আমি... বাংলা জিতে দিল্লি কাড়ব: মমতা

Mamata Banerjee on SIR West Bengal Assembly Election 2026: মমতার নির্দেশ, 'তালিকাতে বাদ গেছে এমন ভোটারদের ফর্ম ৬ এবং অ্যানেক্সার ৪ ফিলআপ করে ইআর‌ও-দের কাছে জমা দিতে হবে... যাদের ১১টা নথি নেই তাদের পার্মানেন্ট এসসি/ওবিসি সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য দ্রুত আবেদন করতে হবে।'

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 22, 2025, 03:28 PM IST
Mamata Banerjee: চাইলে আমার গলাটাও কেটে দিতে পারো, কিন্তু আমি... বাংলা জিতে দিল্লি কাড়ব: মমতা
ছবি সৌজন্যে ফেসবুক

প্রবীর চক্রবর্তী: নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূলের কর্মীসভা থেকে হুংকার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের। এদিন বৈঠকে ছিলেন কলকাতা, সোনারপুর উত্তর-দক্ষিণ, হাওড়া, বরাহনগর প্রভৃতি বিধানসভা এলাকার বিএল‌এ-২-রা। মমতার হুঁশিয়ারি, 'বাংলা জিতে দিল্লি কাড়ব।' তোপ দাগেন, 'মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চায় ওরা, টোটাল অটোক্র্যাসি চলছে। ৪৬ জন ইতিমধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন। তারমধ্যে অর্ধেকের বেশি হিন্দুও আছেন।'

Add Zee News as a Preferred Source

এদিন মমতা বন্দ্য়োপাধ্য়ায় বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, "বিজেপি তুমি আমাদের সঙ্গে কোন‌ও কিছু খেলেই কিছু করতে পারবে না। তুমি সব এজেন্সিকে দালাল বানিয়েছো। তোমরা দুটো দুর্যোধন আর দুঃশাসন। যারা জাতির নেতার নাম কেটে দেয় তারা কতটা ভয়ংকর। বাংলাকে জব্দ করাচ্ছি, তোমাদের স্তব্ধ করব। বিজেপির দাবি আর‌ও নাকি দেড় থেকে দুই কোটি নাম বাদ দিতে হবে।"

'ম্যাপিংটাই ভুল, অ্যাবসোলিউটলি রং, টোটালটাই ব্লান্ডার'

মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় তোপ দাগেন, SIR-এর ২ বছরের কাজ, ২ মাসে করতে চাইছে। পুরো ম্যাপিংটাই ভুল। পুরো SIR প্রক্রিয়াটাই একটা 'ব্লান্ডার' বলে কটাক্ষ করেন তিনি। বলেন, 'টোটালটাই আনপ্ল্যানড, বিজেপির কথায় বিজেপির কমিশন।' চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, 'চাইলে আমার গলাটাও কেটে দিতে পারেন, কিন্তু আমি মানুষের কথাই বলব‌।'

প্রতিদিন কমিশন নির্দেশ বদল করছে। ২২ থেকে ২৪ বার নির্দেশ বদলেছে। বৈধ ভোটারকে হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে। কটা লোক এপিক নম্বর দিয়ে নিজেকে খুঁজে বার করতে পারে? ২০০২-এর এপিক নম্বরের সঙ্গে ২০২৫-এর এপিক নম্বরের কোন‌ও মিল নেই বহু ক্ষেত্রে। খসড়া তালিকায় ৫৮ লক্ষ বাদ দেওয়ার পরেও নাকি দেড় কোটি বাদ দিতে হবে! কমিশনের অফিসে বিজেপি একটা এজেন্ট বসিয়ে রেখেছে! সে অনলাইনে সব নাম বাদ দিয়ে দিচ্ছে বিজেপির কথায়! তোপ দাগেন মমতা। 

মুখ্যমন্ত্রী এদিন নির্দেশ দেন, 'বাড়ি বাড়ি ঘুরে জানতে হবে তালিকাতে বাদ গেছে এমন ভোটার বাস্তবে আছে কিনা, যদি এমন ভোটার খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে এমন ভোটারদের ফর্ম ৬ এবং অ্যানেক্সার ৪ ফিলআপ করে ইআর‌ও-দের কাছে জমা দিতে হবে। যাদের আনম্যাপড করা হয়েছে তারা সবাই হিয়ারিং নোটিশ পেয়েছে কিনা দেখতে হবে।‌ তাদের সবাইকে ২০০২ এর রোলে নাম আছে কিনা অথবা কমিশন নির্ধারিত ১১ টি প্রমাণপত্র হাতের কাছে রাখতে হবে। যাদের এই ১১টা নথি নেই তাদের পার্মানেন্ট এসসি/ওবিসি সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য দ্রুত আবেদন করতে হবে।'

যাদের অসংগতি এসেছে ও শুনানির নোটিশ পেয়েছে তাদের সহযোগিতা করার কথা বলেন বিধায়ক ও কাউন্সিলরদের। মমতার সাফ হুঁশিয়ারি, 'বাংলায় আপনারা লড়াই করুন, বাংলায় লড়াই করলে ওর দিল্লি কেড়ে নেব।' SIR-এ নাম বাদ দিয়ে তালিকা সংশোধন করেও ভোটবাক্সে ফলের কোনও প্রভাব পড়বে না বলে এদিন সদর্পে ঘোষণা করেন মমতা। 

আরও পড়ুন, Bangladesh Student Leader Shot: হাদির পর সিকদার! নৈরাজ্যের বাংলাদেশে ফের এক ছাত্রনেতার মাথায় গুলি!

আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশের ভোটের আগেই খোদ রাজ্যের মন্ত্রীর ঘরে 'বড় ভাঙন'! জেলায় বেশ বড়সড় শক্তিবৃদ্ধি মিমের...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Mamata Banerjeesirdraft voter listElection Commission
পরবর্তী
খবর

Satadru Dutta: মেসিকাণ্ডে বড় আপডেট! শতদ্রু দত্তের অ্যাকাউন্ট থেকে ২২ কোটি টাকা ফ্রিজ করল SIT...
.

পরবর্তী খবর

Bardhaman: বিজেপির পার্টি অফিসের ঠিকানায় এল বিহারের নম্বরপ্লেটওয়ালা ৫৫ বাইক, তুলকালাম বর্ধমা...