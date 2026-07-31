'শুক্রবারিয়া' কোন অভিধানে'? কবিতা লিখলেন মমতা!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'শুক্রবারিয়া' কোন অভিধানে? মুখ্যমন্ত্রীর শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য়ের জবাবে এবার কলম ধরলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতা লিখলেন, 'প্রতিদিনই শিব থেকে সন্তোষিমাতা, গর্দভশক্তি ধর্ম কি মানে? আছে কি তাদের ভক্তি? 'গুড ফ্রাইডে' কথাটি সবার অজানা? তবে কেন এ অমূল্য উক্তি? 'শুক্রবারিয়া'!'
ফেসবুক পোস্টে মমতা লিখেছেন,
অত্যাচারের সীমানা ছাড়িয়ে
বাংলার বেশিটাই হয়েছে কারাগার!
মেঘের আড়ালে মেঘ হাসছে
বিদ্যুৎ চমকালে জেরবার।
'শুক্রবারিয়া' কোন অভিধানে?
সঞ্চিত হল এক শব্দ?
ওটাতো সর্বধর্মের। সমন্বয়।-
গর্দভশক্তিদের ক্ষমতা আছে বোঝার অব্দ
সোম থেকে শুক্র-
প্রতিদিনই 'শিব' থেকে 'সন্তোষীমাতা'
'গর্দভশক্তি' ধর্ম কি মানে?
আছে কি তাদের ভক্তি?
'গুড ফ্রাইডে' কথাটা কি সবার অজানা
তবে কেন এ অমূল্য উক্তি?
'শুক্রবারিয়া'!!!
শব্দকোষ-ভাষার কথা
কথাবিতানে গাঁথা।
অসম্মান করলে ভুগতে হবে
নতজানু হবে মাথা।
ঘটনার সূত্রপাত গত শুক্রবার। সেদিন ধর্মতলায় নিট (NEET) প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে প্রতিবাদে মিছিলে আক্রান্ত হয় জি ২৪ ঘন্টা। সেই ঘটনায় কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'শুক্রবারের লোকেরা করেছে। চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে, মার্ক করেছি। এদের কী করতে হয় আমি জানি'।
মুখ্যমন্ত্রী কথায়, 'শুক্রবার দিন, বিশেষ দিন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন না...শুক্রবার সব ছাড় আছে। ওই শুক্রবারের লোকেরাই করেছে। চিহ্নিত করেছি। মার্ক করেছি। এদের সঙ্গে নিটের কোনও সম্পর্ক নেই'। বলেন,'প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যিনি এখানে হেরেছেন, তিনি বারবার বলেন না, শুক্রবার...শুক্রবার তো ওরা একটু করবে। তাই, আজ সাংবাদিকরা আক্রান্ত হয়েছেন। আমি আপনাকে বলি,শুক্রবারীরা যারা করেছে চিহ্নিত হয়ে গেছে। কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন। এদের কী করতে হয় আমি জানি'।
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