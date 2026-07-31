Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /শুক্রবারিয়া কোন অভিধানে? কবিতা লিখলেন মমতা!

'শুক্রবারিয়া' কোন অভিধানে'? কবিতা লিখলেন মমতা!

Mamata Banerjee vs Shuvendu Adhikari:  'প্রতিদিনই শিব থেকে সন্তোষিমাতা, গর্দভশক্তি ধর্ম কি মানে? আছে কি তাদের ভক্তি? 'গুড ফ্রাইডে' কথাটি সবার অজানা? তবে কেন এ অমূল্য উক্তি? 'শুক্রবারিয়া'!'

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 31, 2026, 11:20 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:20 PM IST
'শুক্রবারিয়া' কোন অভিধানে'? কবিতা লিখলেন মমতা!
Image Credit: কবিতা লিখলেন মমতা!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
তৃণমূলে ফিরছেন বিক্ষুব্ধ সাংসদরা? 'যতদূর খবর পেলাম...'এবার বিস্ফোরক কাকলি
2
3
4
5