তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 27, 2026, 04:44 PM IST
Mamata Banerjee: পাইলট খুব ভালো ছিল, জীবন বাঁচিয়েছেন: ঝড়ে টালমাটাল বিমানের ঝুঁকির অবতরণ, মুখ খুললেন মমতা
বিমান বিভ্রাটে মুখ খুললেন মমতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  আকাশ পথে বিপত্তি। বিশেষ বিমানের পাইলটের প্রশংসা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'পাইলট খুব ভালো ছিল, জীবন বাঁচিয়েছে'।

শিয়রে ছাব্বিশে। ভোটের প্রচারে বেরিয়ে পড়েছেন মমতা। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে কারণে আকাশপথে কলকাতায় ফেরার পথে বিপাকে পড়তে হয় তাঁকে। কবে? গতকাল, বৃহস্পতিবার। ঘড়িতে তখন ৩ বেজে ৩৯ মিনিট। পূর্ব বর্ধমানের অন্ডাল থেকে বিমানে উঠেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতায় পৌঁছনোর কথা ছিল ৩টে ৫৫ মিনিটে। 

এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর বিমান কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছনোর ঠিক আগেই শহরে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয় বলে। ঝোড়া হাওয়ায় কার্যত লণ্ডভন্ড হয়ে যায় কলকাতা বিমানবন্দর চত্বর। খারাপ আবহাওয়ার কারণে ঘন্টা দেড়েক আকাশে চক্কর কাটে মুখ্যমন্ত্রীর বিমান। শেষপর্যন্ত  বিকেল ৫টা ১৮ মিনিটে বিমানটি নামে দমদমে।

আজ, শুক্রবার জেলার ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। কলকাতা বিমানবন্দরের তরফে জানানো হয়েছিল, বিমানে নয়, সড়কপথে অণ্ডাল যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। শেষপর্যন্ত অবশ্য পূর্ব নির্ধারিত সুচি মেনে বিশেষ বিমানেই অন্ডালে গেলেন। বিমানে ওঠার আগে কেন্দ্রীয় সরকারকে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা, 'গ্যাসের কী হল? আমি চাই না, হলদিয়া যে গ্য়াস উত্‍পাদন হয়, নির্বাচনের জন্য সেই গ্যাস বাইরে যাক'।

দেশজুড়ে জ্বালানি উদ্বেগে আবহে এবার  পেট্রল-ডিজেল বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। দুটিরই অতিরিক্ত শুল্ক কমানো হয়েছে। পেট্রলে লিটার প্রতি অতিরিক্ত শুল্ক ছিল ১৩ টাকা। যা এখন কমে হল ৩ টাকা। ডিজেলে প্রতি লিটার ১০টাকা করে শুল্ক দিতে হত।  অতিরিক্ত শুল্ক কমানোয় এবার তা-ও দিতে হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, 'আগে তো দাম কমুক।  আগে তো 1000 1000 পার্সেন্ট বাড়িয়ে দিয়েছে। লোকে পাক আগে সেটা চাই'। 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

