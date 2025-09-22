Mamata Banerjee: 'বাবা-মাকে নিয়ে রাজনীতি করি না', মমতার পুজো উদ্বোধনে ছবি বিতর্ক!

Mamata Banerjee: 'বাবা-মাকে নিয়ে রাজনীতি করি না', মমতার পুজো উদ্বোধনে ছবি বিতর্ক!
Mamata Banerjee parents portrait: "এটা কিন্তু এআই করেছে। এটা আমার মায়ের অরিজিনাল ছবি নয়... ডিজিটাল আর্টে করা, কিন্তু অরিজিনাল নয়।"
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজনীতিতে 'মা'! পুজো উদ্বোধনে ছবি বিতর্ক! খিদিরপুর ২৫ পল্লির পুজো উদ্বোধনে ছবি বিতর্ক। মুখ্যমন্ত্রীকে বাবা-মায়ের ছবি উপহার। সঙ্গে সঙ্গে মমতার প্রতিক্রিয়া, এইসব আমি পছন্দ করি না। বাবা-মায়ের ছবি নিয়ে প্রচার পছন্দ করি না। আর মমতার এই মন্তব্যেই ফিরে এল মোদীর মায়ের ছবি বিতর্ক।
এদিন প্রথমায় খিদিরপুর ২৫ পল্লির পুজো উদ্বোধন করতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। সেখানেই তাঁর হাতে আয়োজকদের তরফে তুলে দেওয়া হয় দুটি পোর্ট্রেট। যার একটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের মা ও অপরটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বাবার। ছবি পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় বলেন, এটা কিন্তু এআই করেছে। এটা আমার মায়ের অরিজিনাল ছবি নয়... ডিজিটাল আর্টে করা, কিন্তু অরিজিনাল নয়।"
এরপরই তিনি বলেন, "তোমরা করেছ, এটাই যথেষ্ট। কিন্তু আমি এসব করি না। তোমরা এমন কাউকে দাও, যাঁরা পছন্দ করবে, ভালোবাসবে... আমার অফিসে আর জায়গা নেই।" স্পষ্ট জানান, "আমি চাই না আমার পরিবারের এইভাবে প্রচার হোক। আমি বাবা, মাকে নিয়ে কোনওদিন কিছু করিনি।"
আরও পড়ুন, Ahmedabad Plane Crash: 'চূডা়ন্ত দুর্ভাগ্যজনক'! আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় জ্বালানি সুইচ 'কাট-অফ' প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট বলল... বড় আপডেট...
আরও পড়ুন, Mamata Banerjee On GST Reforms: 'আগেই কেটেছে ১ হাজার কোটি, আরও ২০ হাজার টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়ে গেল', GST তোপ মমতার...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)