Mamata Banerjee: 'বাবা-মাকে নিয়ে রাজনীতি করি না', মমতার পুজো উদ্বোধনে ছবি বিতর্ক!

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 22, 2025, 05:23 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজনীতিতে 'মা'! পুজো উদ্বোধনে ছবি বিতর্ক! খিদিরপুর ২৫ পল্লির পুজো উদ্বোধনে ছবি বিতর্ক। মুখ্যমন্ত্রীকে বাবা-মায়ের ছবি উপহার। সঙ্গে সঙ্গে মমতার প্রতিক্রিয়া, এইসব আমি পছন্দ করি না। বাবা-মায়ের ছবি নিয়ে প্রচার পছন্দ করি না। আর মমতার এই মন্তব্যেই ফিরে এল মোদীর মায়ের ছবি বিতর্ক।

এদিন প্রথমায় খিদিরপুর ২৫ পল্লির পুজো উদ্বোধন করতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। সেখানেই তাঁর হাতে আয়োজকদের তরফে তুলে দেওয়া হয় দুটি পোর্ট্রেট। যার একটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের মা ও অপরটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বাবার। ছবি পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় বলেন, এটা কিন্তু এআই করেছে। এটা আমার মায়ের অরিজিনাল ছবি নয়... ডিজিটাল আর্টে করা, কিন্তু অরিজিনাল নয়।"

এরপরই তিনি বলেন, "তোমরা করেছ, এটাই যথেষ্ট। কিন্তু আমি এসব করি না। তোমরা এমন কাউকে দাও, যাঁরা পছন্দ করবে, ভালোবাসবে... আমার অফিসে আর জায়গা নেই।" স্পষ্ট জানান, "আমি চাই না আমার পরিবারের এইভাবে প্রচার হোক। আমি বাবা, মাকে নিয়ে কোনওদিন কিছু করিনি"

