Mamata Banerjee: 'আমি এখন ফ্রি বার্ড: রাস্তায় দেখা হবে, ইন্ডিয়া জোট এক হয়ে লড়ব'

Mamata Banerjee:  'এত দিন আমি চেয়ারে ছিলাম। অনেক কিছু সহ্য করেছি। কিন্তু এখন আমি মুক্ত বিহঙ্গ। সাধারণ মানুষ। আর সহ্য করব না'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: May 5, 2026, 05:20 PM IST
রণংদেহি মেজাজে মমতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আমি রাস্তায় ছিলাম, আছি, থাকব'। ভোট ফল ঘোষণার পর রণংদেহি মেজাজে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।  বললেন, 'সবরকম সন্ত্রাসকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। আমি মুক্ত পাখি, এখন আমি যেখানে খুশি যাব'।

মমতা বলেন, '২০২১ কোনও সন্ত্রাস হয়নি। এখন মানবাধিকার কমিশন, এসসি, এসটি কমিশন কোথায় গেল? ইন্ডিয়া জোটের সবাই পাশে আছে। অখিলেশ যাদব কাল আসছে। সবাই আসবে। আমি এখন কমনার। ১৫ বছর  সরকার থেকে কোনও টাকা নিইনি। পুলিস পুরো নিষ্ক্রিয়। আমি প্রার্থীদের বলেছিলাম বদলা নয়। সিপিএমের কোনও পার্টি অফিস দখল করিনি'। জানান, 'আমরা ১০  সদস্যের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কমিটির ৫ সাংসদ থাকবে। সন্ত্রাস কবলিত এলাকায় যাবে'।

তৃণমূলনেত্রীর অভিযোগ, 'আমার আর ববির ওয়ার্ডে গণনা যথাযথ হয়নি। বিজেপি প্রার্থী ভেতরে ছিলেন। প্রথমে আমার গাড়ি আটকায়। তারপর সিআরপিএফ গেটে আটকায়। আমি ডিইও রণধীরকে তখন বলি। আমি জানি ১৫ দিন আগে ও একটা ম্যাসেজ কোথা থেকে পেয়েছিল, খেলা কাউন্টিংয়ের'। 

মমতা বলেন, 'আপনারা জানেন না সিসিটিভি অফ রেখে ভিতরে কি হয়েছে। আমি জানি। সব জায়গা বিজেপি দখল করে ছিল। আমাকে কার্যত ধাক্কা দিয়ে,মেরে মেরে বার করে দিয়েছে। আমি একটা মহিলা, আমার সাথে কি খারাপ ব্যবহার করেছে। তারমানে বাকিদের কি করেছে ভাবুন। আমি বাউন্স ব্যাক করব। যথাযথ জবাব দেব। স্বৈরাচারী আচরণ চলছে'।

মমতার সাফ কথা, 'মহিলা হিসাবে আমি অপমানিত। আমার সঙ্গেই এটা হল, তা হলে অন্যদের কী ভাবে অত্যাচারিত হতে হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে। দল কর্মীদের পাশে আছে। আমরা লড়াই চালিয়ে যাব। ঘুরে দাঁড়াব'। বলেন, 'এত দিন আমি চেয়ারে ছিলাম। অনেক কিছু সহ্য করেছি। কিন্তু এখন আমি মুক্ত বিহঙ্গ। সাধারণ মানুষ। আর সহ্য করব না। সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করব। আমি রাস্তার লোক। রাস্তায় ছিলাম, রাস্তায় থাকব'।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

west bengal assembly election result 2026Mamata BanerjeeTMC
