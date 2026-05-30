Mamata Reacts To Abhishek Attack: জনরোষের কথা জেনেও আসেনি পুলিস: 'শাসকই এখানে ঘাতক', অভিষেক মার খেতেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মমতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনারপুরে তৃণমূলের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর নজিরবিহীন হামলার ঘটনায় ওলটপালট রাজ্য রাজনীতি। ভোট-পরবর্তী হিংসায় নিহত এক দলীয় কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শনিবার বিকেলে চরম জনরোষের মুখে পড়েন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। তাঁকে লক্ষ্য করে ইট, জুতো এবং ডিম ছোঁড়া হয়, যার জেরে ভেঙে গিয়েছে অভিষেকের চোখের চশমাও! এই ঘটনার পর রাতে যেমন ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্বয়ং অভিষেক, তেমনই সামাজিক মাধ্যমে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।
শনিবার বিকেলে সোনারপুরের কামালগাজী মোড়ের কাছে তাঁকে লক্ষ্য করে শুধু ‘চোর’ স্লোগান বা ডিম-জুতো বৃষ্টিই হলো না, পরিস্থিতি এমন মারাত্মক রূপ নিল যে, জনরোষ থেকে বাঁচাতে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে তড়িঘড়ি হেলমেট পরাতে বাধ্য হলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। এদিন সোনারপুরে যাওয়ার সময়ে চার চাকার কনভয় ছেড়ে জনসংযোগের উদ্দেশ্যে হুট করেই তিনি দলের এক কর্মীর মোটরবাইকের পেছনে চড়ে সোনারপুরে ঢোকার সিদ্ধান্ত নেন। কামালগাজী মোড়ের কাছে পৌঁছাতেই ওত পেতে থাকা উত্তেজিত জনতা আচমকা তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে। মুহূর্তের মধ্যে রাজপথ জুড়ে শুরু হয় তুমুল বিক্ষোভ। এদিনের বেনজির আক্রমণে ছিঁড়ল অভিষেকের জামাও। দলীয় কর্মীর বাইকে যাওয়ার পথেই ধুন্ধুমার কাণ্ড। এদিন সঞ্জু নামে মৃত তৃণমূলকর্মীর বাড়িতে যান অভিষেক। সেখানে বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখা যায় তৃণমূল নেতাকে।
দলীয় সেনাপতির ওপর এই ধরণের শারীরিক আক্রমণের পর অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডলের একটি পোস্ট শেয়ার করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন, “আজ শাসক ঘাতক হয়ে উঠেছে। বিজেপিকে ধিক্কার।”
RULERS BECAME KILLERS- shame on you BJP https://t.co/DHNsnDAc9a— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) May 30, 2026
সোনারপুরের এই ধুন্ধুমারের মধ্যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে তৈরি হয়েছে এক নতুন আইনি জটিলতা। এদিন দুপুরেই অভিষেকের শান্তিনিকেতন নামক বাড়িতে পৌঁছায় CID। সেখানে তাঁকে পাওয়া যায়নি। এরপরেই অভিষেক সংবাদমাধ্যমে জানান, "আমি শান্তিনিকেতনে থাকি না"। এই মন্তব্যের কিছুক্ষণের মধ্যেই সিআইডি (CID)-র আধিকারিকরা কালীঘাটের হরিশ মুখার্জি রোডের সেই বাড়িতে গিয়ে একটি আইনি নোটিস ধরিয়ে দিয়ে এসেছেন, যা এই রাজনৈতিক নাটককে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।
