Mamata Banerjee on Metro Expansion: 'আজ আমাকে কিছুটা নস্টালজিক হতে দিন, রেলমন্ত্রী হিসেবে...', মোদী নামার আগেই মমতার মেট্রো-পোস্ট!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বদলে গেল শহর ও শহরতলীর যোগাযোগ ব্যবস্থা। এক মেট্রোতেই এবার হাওড়া থেকে সোজা সেক্টর V!ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত পরিষেবার উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 'আজ আমাকে কিছুটা নস্টালজিক হতে দিন', এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা।
তখনও মোদী এসে পৌঁছননি। এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'ভারতের রেলমন্ত্রী হিসেবে কলকাতায় অনেকগুলি মেট্রো রেল করিডরের পরিকল্পনা করা ও অনুমোদন দেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এটা বলতে আমার কোনও দ্বিধা নেই যে, এই শহরের বিভিন্ন প্রান্তকে (যেমন - জোকা, বেহালা, তারাতলা, গড়িয়া, নোয়াপাড়া, দক্ষিণেশ্বর, বিমানবন্দর, দমদম, সেক্টর ফাইভ, ইত্যাদি) একটি মহানাগরিক মেট্রো গ্রিড-এ সংযুক্ত করার জন্য যাবতীয় কাজ - তার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করা, প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা, সময়ে কাজ শুরু করা – সব কিছুই করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল'।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'টালিগঞ্জ–গড়িয়া, দমদম–গড়িয়া, দক্ষিণেশ্বর–দমদম, সল্টলেক–হাওড়া - এই সব সংযোগেরই সূচনা আমার হাত দিয়ে। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো রেলপথের রুটও বাস্তবসম্মতভাবে পরিবর্তন করে তার রূপায়ণের পথ আমি প্রশস্ত করি। এই সব কাজের জন্য মেট্রো রেলওয়ের একটি পৃথক জোনও আমি কলকাতায় করি। সারা ভারতে ২০টি জোন ছিল, এটি অধিকন্তু নূতন হয়। ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্টেশন তৈরীর ঘোষণাও ছিল আমার'।
আজ একটু স্মৃতি-তাড়িত হতে দিন।
এনডিএ আমলে রেলমন্ত্রী ছিলেন মমতা। এরপর ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের বসেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে। মমতা লিখেছেন, 'এটা আমার গর্ব, পরে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেও এই প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে আমার সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। রাজ্যের তরফ থেকে বিনামূল্যে জমি দেওয়া, রাস্তা তৈরি করে দেওয়া, বাস্তুচ্যুত মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সহ যাবতীয় বাধা-বিঘ্ন সরিয়ে যাতে দ্রুতগতিতে কাজ সম্পন্ন হতে পারে তার বন্দোবস্ত আমরাই করেছিলাম। রাজ্যের মুখ্যসচিবরা ধারাবাহিকভাবে একাধিক কোঅর্ডিনেশন মিটিং করেছেন যাতে নির্বাহী বিভিন্ন এজেন্সির মধ্যে সমন্বয় বজায় থাকে, কাজে সুবিধা হয়'।
