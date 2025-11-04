English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 4, 2025, 06:03 PM IST
SIR in Bengal: 'দিল্লিতে আছ বলে কেউকেটা ভাবছ! মানুষের ছোবল তো খাওনি', SIR-এ বিস্ফোরক মমতা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আগে করেছিল নোট বন্দী এখন করছে জনবন্দি'। বাংলায় SIR শুরুর দিনেই পথে নামলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'ভোটার লিস্টে  নাম না পেলে আমাদের ক্যাম্পে যান। প্ররোচনায় পা দেবেন না। আমরা থালা বাটি বেচে সাহায্য করব। কাগজ না থাকলে ওয়ার্ড অফিসে যান। কিছু না থাকলে ক্যাম্প অফিসে থাকুন। আমি চাই সবার নাম ভোটার লিস্টে থাকুক। জনগণের শক্তি বড় শক্তি'।

নজরে ছাব্বিশ। বিহারের এবার SIR বাংলায়। যেদিন থেকে শুরু হল ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ, সেদিন পথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে অভিষেক। আজ, মঙ্গলবার রেড রোডের আম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশ থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত মিছিল তৃণমূলনেত্রী। মিছিল শেষে তিনি বলেন, 'কেউ হকার, বিজনেস করে কেউ বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে, পরিযায়ী শ্রমিক সবাই ভাবছে আমার নাম বাদ যাবে না তো? বাংলা বললে সবাই বাংলাদেশী নয়। এই মূর্খদের মাথায় ছিল না। স্বাধীনতার আন্দোলনে বিজেপি কোথায়? ১৯৪৭ সালের আগে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এক সঙ্গে ছিল। এই দিয়ে ভুল ভিডিও ছড়ায় আমার নাম। বিজেপি সবচেয়ে বড় মানুষের টাকা লুটেরা'।

মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'SIR কে ঐতাহাসিক বলে দিয়েছে। আধার কার্ড করতে ১০০০ টাকা নিয়েছে।  চুরি করেছে।  চোরকে জবাব দিতে বল'। তাঁর সাফ কথা, 'দিল্লির সরকারকে হঠাও। কোনও আধার লাগবে না। ক'টা কার্ড লাগবে! এখন আবার এসেছে কাস্ট সার্টিফিকেট! এই কার্ড মিথ্যে হলে আপনাদের কুর্সিও মিথ্য়া'।

বাদ যায়নি নোটবন্দির প্রসঙ্গও। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কোনও কালো টাকা ফিরেছে! ১০০ জন মানুষ মরেছে। কোনও শোক প্রস্তাব হয়নি। নির্লজ্জ! নোটবন্দি করেছে। ব্ল্যাকমানি বিদেশ থেকে আনতে পারেনি। গদি ওয়ালারা ভাবছে দু কোটি লোকের নাম বাদ দিয়ে ক্ষমতায় আসবে। এখন বলছে আরে আমরা তো জোর করে দু কোটি ভোট না কাটলে ক্ষমতায় আসবে না। ২০০৪ এ আমি ৩৯ শতাংশ ভোট পেয়ে আমি একা জিতেছি। যারা আপনাদের ভোট দিত তারা আমাদের ভোট দেবে। আজ প্রমাণ দিতে হবে আমরা ভারতীয় নাগরিক কিনা! আজ হঠাৎ মোদী, অমিত শাহ কে সন্তুষ্ট করতে আপনার ইতিহাস পাতিহাঁস হবে'।

