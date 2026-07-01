/বেইমানদের আর ফেরাব না, ওরা গদ্দার: ২১শে জুলাই নিয়ে কর্মী সম্মেলনে কড়া বার্তা মমতার

প্রবীর চক্রবর্তী: 'আমরাই আসল তৃণমূল। যারা যারা বেইমানি করেছে, যারা গদ্দারি করেছে, তাদের আমরা ফেরাব না'। কর্মিসভার স্পষ্ট বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্মীদের বক্তব্য, 'লোগো যাক, নাম যাক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকলেই হবে'।
সুসময় আর নেই। ছাব্বিশে ভরাডুবির পর দলটাও ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছে। তৃণমূল এখন কার? প্রতীক-ই বা কাদের? ঋতব্রতপন্থীদের সঙ্গে মমতাপন্থীদের সংঘাত চরমে। এসবের মাঝেই মহারাষ্ট্র নিবাসে কর্মিসভা করল কালীঘাট তৃণমূলের দক্ষিণ কলকাতার নেতৃত্বরা। সেই সম্মেলনে মোবাইলে কর্মিসভার উদ্দেশে বার্তা দিলেন মমতা। সম্মেলনে হাজির ছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মদন মিত্র, কুণাল ঘোষ, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতো একাধিক নেতারা।
এদিকে ধর্মতলায় একুশে জুলাই সভা করতে চেয়ে কলকাতা পুলিসের কাছে অনুমতি চেয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল ও ঋতব্রত তৃণমূল। শেষপর্যন্ত কোনও শিবিরকেই সভা করার অনুমতি দেয়নি পুলিস। বছরে বলতে গেলে একটা বড় কর্মসূচি। শহিদ দিবস। প্রতিবছর ২১ জুলাই ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সমাবেশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। ক্ষমতা হারানোর পর এবারই প্রথম একুশে জুলাই। সভা করার লক্ষ্যে ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে মাপজোক করতেও নেমে পড়েছিলেন কুণাল ঘোষ, দোলা সেনরা। কিন্তু সব পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিল আদালত।
এর আগে, বিধানসভায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে মাপজোক নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছিলেন, 'অনুমতি নিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচি করবেন। আমাকে একশো চারবার হাইকোর্টে যেতে হয়েছে। আমি বললাম যানজট হয়ে যাবে। আমরা ধারণা ছিল প্রচুর লোক আসবে। আমরা ধারণা ছিল না, পাঁচ-ছয়শো লোক হবে। আমি বললাম, ওয়াই চ্যানেলে করুন। করলেন, কে বাধা দিয়েছে? তা বলে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করে দিয়ে, কলকাতার রাস্তায় ফিতে চলে যাবেন, মামার বাড়ি নাকি! কে অধিকার দিয়েছে আপনাকে! অনুমতি চাইবেন, কোথায় দেব বলে দেব'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)