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বেইমানদের আর ফেরাব না, ওরা গদ্দার: ২১শে জুলাই নিয়ে কর্মী সম্মেলনে কড়া বার্তা মমতার

Mamata Banerjee: মহারাষ্ট্র নিবাসে কর্মিসভা কালীঘাট তৃণমূলের দক্ষিণ কলকাতার নেতাদের।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 01, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:11 PM IST
বেইমানদের আর ফেরাব না, ওরা গদ্দার: ২১শে জুলাই নিয়ে কর্মী সম্মেলনে কড়া বার্তা মমতার
Image Credit: কড়া বার্তা মমতারSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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