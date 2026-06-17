/Mamata Banerjee Security: অরক্ষিত মমতা! প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে নেই কোনও নিরাপত্তারক্ষী, হঠাত্‍ কী হল কালীঘাটে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে পালাবদলের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের গলি থেকে সরেছে গার্ডরেল। এবার পুরোপুরি অরক্ষিত খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়! আপাতত কালীঘাটে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে নেই কোন নিরাপত্তারক্ষী। কিয়স্ক ফাঁকা।
জানা গিয়েছে, মমতার বাড়িতে দীর্ঘ ২০ বছর ধরে যে তিনজন পার্সোনাল সিকিউরিটি অফিসার বা পিএসও হিসেবে কাজ করতেন, তাঁদেরকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কবে? আজ, বুধবার। নতুন পিএসও-ও অবশ্য নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের চাননি মমতা। লালবাজার থেকে পাঠানো নিরাপত্তারক্ষীদের ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি।
এই ঘটনার বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা রাজনীতির অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। এক্স হ্যান্ডেলে সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনের পোস্ট, 'দীর্ঘদিন ধরে ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা দায়িত্বে থাকা কর্মীদের সরিয়ে দেওয়া কোনও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, তাঁকে বিচ্ছিন্ন ও বিপদের মুখে ফেলার পরিকল্পিত পদক্ষেপ'। মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা, 'প্রতিহিংসার রাজনীতির প্রতি আপনার অস্বাস্থ্যকর আসক্তি এবং অনিরাপত্তাবোধ থেকে ক্ষমতার অপব্যবহারই আপনার প্রকৃত চরিত্রকে সামনে এনে দিয়েছে। তুচ্ছ ও নীচু মানসিকতার রাজনীতি’ যদি কোনও মুখ পেত, তবে নিঃসন্দেহে সেটি আপনার মুখই হত'!
এর আগে, নবান্নে বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নিরাপত্তা যাতে কোনও ঘাটতি না থাকে, সেদিন নজর দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বলেছিলেন, 'মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় প্রবীণ নেতা ও রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী'।
রাজ্যে পালাবদলের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অবশ্য মমতার বাড়ি যাওয়ার গলির মুখে থাকা ‘সিজ়ারস ব্যারিকেড’ সরিয়ে নেওয়া হয়। লালবাজার থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়, বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বাড়তি কোনও নিরাপত্তা থাকবে না। তবে এক জন ‘প্রাক্তন’ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রোটোকল অনুযায়ী যতটা নিরাপত্তা পাওয়ার কথা, সেই পরিমাণ নিরাপত্তা পাবেন মমতা।
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