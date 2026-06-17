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  • /Mamata Banerjee Security: অরক্ষিত মমতা! প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে নেই কোনও নিরাপত্তারক্ষী, হঠাত্‍ কী হল কালীঘাটে?

Mamata Banerjee Security: অরক্ষিত মমতা! প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে নেই কোনও নিরাপত্তারক্ষী, হঠাত্‍ কী হল কালীঘাটে?

Mamata Banerjee Security: জানা গিয়েছে, মমতার বাড়িতে দীর্ঘ ২০ বছর ধরে যে তিনজন পার্সোনাল সিকিউরিটি অফিসার বা  পিএসও হিসেবে কাজ করতেন, তাঁদেরকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 17, 2026, 11:41 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:41 PM IST
Mamata Banerjee Security: অরক্ষিত মমতা! প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে নেই কোনও নিরাপত্তারক্ষী, হঠাত্‍ কী হল কালীঘাটে?
Image Credit: অরক্ষিত মমতা!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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