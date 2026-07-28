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এক টিকিটে জিতে অন্য শিবিরে যাওয়াটা মমতাই দেখিয়েছেন, বিস্ফোরক মদন

Madan Mitra: পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে তার ছেলে ও স্ত্রীকে ইডি তলব করার পর দিনই তিনি বিধানসভা গিয়ে তার মমতা শিবির ত্যাগের কথা ঘোষণা করেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 28, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:20 PM IST
এক টিকিটে জিতে অন্য শিবিরে যাওয়াটা মমতাই দেখিয়েছেন, বিস্ফোরক মদন

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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