/এক টিকিটে জিতে অন্য শিবিরে যাওয়াটা মমতাই দেখিয়েছেন, বিস্ফোরক মদন

প্রবীর চক্রবর্তী: বিধানসভা ভোটে হারের পরই প্রথম তৃণমূল দু'ভাগ হয়ে যায়। অধিকাংশ বিধায়কই এখন ঋতব্রত শিবিরে। গুটিকয় নেতাকে নিয়ে টিমটিম করছে তৃণমূলের কালীঘাট শিবির। অন্যদিকে, দলের সাংসদদের বেশিরভাগই এনসিপিআইতে যোগ দিয়েছেন। তারা এনডিএতে যোগ দিতে পারেন বলেও খবর। ফলে এক দলের টিকিটে জিতে অন্য দলে যাওয়ার অভিযোগ উঠছে তৃণমূল সাংসদদের বিরুদ্ধে। এনিয়ে এবার সরব মদন মিত্র।
কামারহাটির বিধায়ক আজ বলেন, তৃণমূলের টিকিটে জিতে আজ যারা এনডিএ-র বৈঠকে গেলেন তাদের রাস্তাটা দেখিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক টিকিটে জিতে অন্য শিবিরে যাওয়ার রাস্তা তো তাঁরই দেখানো! এই শিবির বদল ভালো নয়। আজ বিরোধীদের যেভাবে সামনের আসনে বসানো হল সেটা মহাত্মা গান্ধী চেয়েছিলেন। এটাই গণতন্ত্র। সেটাই দেখা গেল। নরেন্দ্র মোদী আজ যে রাস্তাটা দেখালেন তাতে বিরোধীরা বুঝল, সরকার বিরোধীদের নিয়ে চলতে চায়।
উন্নয়নের প্রশ্নে কোনও দল নয়, এমনটাই বললেন মদন মিত্র। একসময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত বিশ্বস্ত বর্তমানে ঋতব্রত শিবিরে। পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে তার ছেলে ও স্ত্রীকে ইডি তলব করার পর দিনই তিনি বিধানসভা গিয়ে তার মমতা শিবির ত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। উন্নয়ণের প্রশ্নে তিনি বিজেপির সঙ্গেই চলতে চান বলে জানালেন মদন মিত্র। তিনি বলেন, মানুষ উন্নয়ন চায়। উন্নয়নের জন্য বিজেপিকে সাহায্য করতে আপত্তি নেই। আমাকে ইডি ডেকেছে । নিশ্চই যাব । আমি স্পঞ্জি স্কিমে প্রথম ভিকটিম।
এরাজ্য বাম শাসনে থেকেছে ৩৪ বছর। অন্যদিকে তৃণমূলের শাসনে ১৫ বছর। মোট এই ৪৯ বছর ধরে রাজ্য় সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতের মধ্যে দিয়েই চলেছে। ফলে অন্যান্য রাজ্য যেমন উন্নয়ন রাস্তায় এগিয়েছে, বাংলার ক্ষেত্রে তা হয়নি। এনিয়ে মদন মিত্র বলেন, এ রাজ্যের একটা সমস্যা হল কেন্দ্রের সঙ্গে টানা বিরোধিতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করা যাচ্ছিল না। তাই সঙ্গ ত্যাগ করেছি।
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