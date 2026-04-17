  • Mamata Banerjee: আপনারা কী কী করেন, কোথায় যান, কী খান, কেউ কিছু জানে না ভাবছেন? নির্লজ্জ, বেহায়া, কাপুরুষের দল: বিজেপিতে বিস্ফোরক মমতা

Mamata Banerjee: আপনারা কী কী করেন, কোথায় যান, কী খান, কেউ কিছু জানে না ভাবছেন? নির্লজ্জ, বেহায়া, কাপুরুষের দল: বিজেপিতে বিস্ফোরক মমতা

Mamata Banerjee: 'কালো টাকার হুন্ডি নিয়ে বাংলায় বসে আছে। আর আমার প্রার্থীর বাড়ি,পার্টি অফিসে তল্লাশি করছে। আমার বিমানেও তল্লাশি করতে গিয়েছিল। আমার সিকিউরিটিদের রেড করছেন'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 17, 2026, 05:49 PM IST
Mamata Banerjee: আপনারা কী কী করেন, কোথায় যান, কী খান, কেউ কিছু জানে না ভাবছেন? নির্লজ্জ, বেহায়া, কাপুরুষের দল: বিজেপিতে বিস্ফোরক মমতা
বিজেপিতে বিস্ফোরক মমতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'নির্লজ্জ, বেহায়া, সামনাসামনি লড়াই করতে পারে না, ভীতু, কাপুরুষ'। ভবানীপুরে প্রস্তাবকের বাড়িতে IT হানায় গর্জে উঠলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। তাঁর সাফ কথা, 'কালো টাকার হুন্ডি নিয়ে বাংলায় বসে আছে। আর আমার প্রার্থীর বাড়ি,পার্টি অফিসে তল্লাশি করছে। আমার বিমানেও তল্লাশি করতে গিয়েছিল। আমার সিকিউরিটিদের রেড করছেন'।

মমতা বলেন, 'আপনারা কি কি করেন,কোথায় যান, কি খান, কেউ কিছু জানে না ভাবছেন! সৌজন্যতা যদি হারিয়ে যায় তাহলে আমাদের বাধ্য করবেন না এই কথা গুলো বলতে। আগামী দিনে আপনিই জিততে পারবেন না বেনারসে'। তাঁর কথায়, 'আমি অনেক মিনিস্টার দেখেছি, কিন্তু আপনাদের মতো স্বৈরাচারী দেখিনি।  কেন্দ্রীয় এজেন্সিদের কত সম্মান করতাম, এখনও করি, সবাইকে বিজেপি করতে হবে'।

ঘটনাটি ঠিক কী? ছাব্বিশে ভরকেন্দ্র ভবানীপুর। তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবকের বাড়িতে আয়কর হানা। আজ, শুক্রবার সকালে এলগিন রোডে মিরাজ শাহের বাড়িতে হাজির হন আয়কর দফতরের কর্তারা। ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের অন্য়তম সদস্য। 

সূ্ত্রের খবর, আর্থিক তছরুপের মামলায় দিল্লি থেকে  কলকাতায় এসেছে আয়কর দফতরের সদস্য়রা। তাঁরাই ভবানীপুরে মমতার প্রস্তাবকের মিরাজে বাড়িতে অভিযান চালাচ্ছেন। তবে এবারই প্রথম নয়। এক বছর আগেও মিরাজের বাড়ি ও অফিসে ৩ দিন ধরে অভিযান চালিয়েছিল আয়কর দফতর।   

গত ৮ এপ্রিল ভবানীপুর কেন্দ্রে মনোনয়ন জমা দেন মমতা। মিরাজকে প্রস্তাবক হতে বলেছিলেন তিনি নিজেই। সেই প্রস্তাবে মিরাজ রাজিও হয়ে যান। বস্তুত, আলিপুরের সার্ভে বিল্ডিংয়ে যখন তৃণমূলনেত্রী যখন মনোনয়ন জমা দিচ্ছিলেন, তখন সেখানে হাজির ছিলেন তিনি। 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

