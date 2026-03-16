  • Mamata Banerjee: বাঙালি-মহিলা মুখ্যসচিবকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল, ওরা ব্যাভিচারী: মহামিছিলে রণহুংকার মমতার

Mamata Banerjee: বাঙালি-মহিলা মুখ্যসচিবকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল, ওরা ব্যাভিচারী: মহামিছিলে রণহুংকার মমতার

Mamata Banerjee: 'যাঁকেই পাঠান, তাঁরা আমাদের হয়ে কাজ করবেন। মানুষের হয়ে কাজ করবেন'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 16, 2026, 05:42 PM IST
Mamata Banerjee: বাঙালি-মহিলা মুখ্যসচিবকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল, ওরা ব্যাভিচারী: মহামিছিলে রণহুংকার মমতার
মহামিছিলে রণহুংকার মমতার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশে বাংলায় বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই নজিরবিহীন পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের। সরিয়ে দেওয়া হল মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে। 'মধ্যরাতে মেসেজ পেলাম, কাউকে কাজে লাগিয়ে ছুপারুস্তমের মতো গুপ্ততাণ্ডব করছে। বাঙালি মহিলা চিফ সেক্রেটারি, ওঁকে বদলে দিয়েছেন। ওঁরা অ্যান্টি উইম্যান'। মহামিছিল থেকে কমিশনকে পালটা নিশানা করলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

 মমতা বলেন, 'এ যেন মগের মুলুক। এক জন মহিলাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিলেন। এক বার রাজ্যকে জিজ্ঞাসাও করলেন না! ডিজি কে ছিলেন পীযূষ পাণ্ডে। তাঁকেও এক কথায় বাদ। আপনারা শুধু বাঙালি নয়, অবাঙালিদেরও বাদ দিচ্ছেন। আসলে আপনারা বেছে বেছে দেখছেন কারা বিজেপির হয়ে কাজ করবে। যাঁকেই পাঠান, তাঁরা আমাদের হয়ে কাজ করবেন। মানুষের হয়ে কাজ করবেন'।

যেদিন  রাজ্যে ভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণা হল, তার পরের দিনই পথে মমতা। আজ, সোমবার গ্য়াসের মুল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনায় ক্রসিং পর্যন্ত মিছিলেন হাঁটলেন তিনি।  মিছিলের একেবারে প্রথমসারিতে ছিলেন বিরহা হাঁসদা, সায়নী ঘোষ, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, নয়না দাস প্রমুখ। 

মিছিল শেষে ডোরিনা ক্রসিংয়ে মমতা বলেন, ‘এই মিছিল ইলেকশনের আগেই ঠিক করা ছিল। কারণ,গ্যাসের দাম যে ভাবে বেড়েছে সে জন্য এই কর্মসূচি নিয়েছি'। তাঁর অভিযোগ, 'ভোটের আগে গ্য়াসে সার্ভার বন্ধ করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছে কেন্দ্র'। তাঁর কথায়, 'আমি গ্যাস কোম্পানিগুলির সঙ্গে মিটিং করে জেনেছি, সঙ্কট নেই। আমরা বলছি সার্ভার ওপেন করুন। কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করা হয়েছে। ক্যাশ দিয়ে লাভ নেই। গ্যাস দিন মানুষকে'।

মমতার আরও বক্তব্য, 'এত পাবলিসিটি না করে গ্যাসের দামটা ঠিক করতে পারতেন। উনি (প্রধানমন্ত্রী) বলেন, এখানে কাজ নেই। তাই বাইরে যাচ্ছে বাঙালি। আমি বলি, উত্তরপ্রদেশ, বিহারের কত মানুষ কাজ করেন? তোমাদের রাজ্যে মেধা নেই বলে বাঙালিদের নিয়ে যাও'।

রাজ্যে ভোট ঘোষণা হয়ে গেল। কিন্তু এখনও SIR 'বিবেচনাধীন' তালিকায় ৬০ লক্ষ নাম। মমতা বলেন, 'আমি আরএসএসকে আগে শ্রদ্ধা করতাম। গান্ধীজির মৃত্যুর পরে করি না। সুপ্রিম কোর্টের উপর আমাদের আস্থা আছে। যাঁদের নাম কাটা যাবে ট্রাইবুনালে যাবেন। আপনারা যাবেন। বিনা পয়সায় আইনজীবীরা সাহায্য করবেন'। মোদীকে কটাক্ষ, 'আগে বাংলাটা ভাল করে শিখে আসুন। না-হলে বলার প্রয়োজন নেই। রানি রাসমণিকে বলছেন রসোমণি! মাতঙ্গিনীকে কী যেন বলেছিলেন, আমি উচ্চারণ করতে পারছি না'।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

