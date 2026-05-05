Mamata Banerjee: আমি হারিনি, তাই ইস্তফা দেব না: বিস্ফোরক মমতা

তনুময় ঘোষাল | Updated By: May 5, 2026, 04:37 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আমরা কিন্তু হারিনি'। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, 'এই নির্বাচনে ভিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারই। আমাদের ১০০ আসন জোর করে লুঠ করা হয়েছ'।

বাংলায় গেরুয়া-ঝড়। ছাব্বিশে বিধানসভা নির্বাচনে দুশোর পার করল বিজেপি। মমতা বলেন,  দিল্লি থেকে কায়দা করে করেছে, প্রথম রাউন্ড কাউন্টিং হওয়ার সাথে সাথে দেখিয়ে দিয়েছে। আমি আগেই বসেছিলাম যে, ওরা কিন্তু প্রথমে বিজেপির ট্যালি দিয়ে শুরু করবে। ভোটের কাউন্টি হয় চোদ্দো থেকে আঠেরো রাউন্ড। প্রথম ২-৩ রাউন্ড ওরা গণনা করবে প্ল্যান করেই, যাতে ছেলেদের মনোবল ভেঙে যায়। বিজেপির গুণ্ডার সাহস পায়'।

তৃণমূলনেত্রীর সাফ কথা, 'আমাদের লড়াইটা বিজেপির সঙ্গে ছিল না। আমাদের লড়তে হয়েছে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে। যিনি কালো ইতিহাস তৈরি করেছেন। এই নির্বাচনে ভিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারই।  মানুষের অধিকার লুঠ করেছেন, ইভিএম লুঠ করেছেন। ভোটের পর ইভিএমে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ চার্জ! কী করে সম্ভব'? বলেন, 'নির্বাচনের ২ দিন আগে আমাদের লোকদের গ্রেফতার করল। সব জায়গায় তল্লাশি করল। আইসি, ওসি. এসডিও, ডিএম সব বদলে দিল। বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে সঙ্গে নিয়ে  খেলাটা খেলল। বিজেপি আর কমিশনের গট আপ সেটিং'।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Bengal BJP government Swearing-In: ৯ মে, পঁচিশে বৈশাখেই শপথ নেবে বাংলার প্রথম বিজেপি সরকার? রাইটার্স থেকেই চলবে বঙ্গ শাসন- বিগ আপডেট
