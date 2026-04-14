English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
Mamata Banerjee: হাতে একসঙ্গে অ্যাপেল ওয়াচ, হুপ ও অরা রিং- মমতার ছবি ঘিরে তুমুল হইচই

Mamata Banerjee wearing 3 fitness trackers viral photo: শিশু কোলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের হাতে একসঙ্গে ৩-৩টে ফিটনেস ট্র্যাকার। অ্যাপেল ওয়াচ, হুপ ও অরা রিং। ছবি ভাইরাল। ছবি ঘিরে হইচই।  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 14, 2026, 06:04 PM IST
একসঙ্গে ৩-৩টে ফিটনেস ট্র্যাকার হাতে ভাইরাল মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের এই ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিগনেচার সাদা শাড়িতে কোলে একটি শিশুকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের এই ছবি ঘিরেই হইচই। এই ছবিই এখন ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। কেন? কারণ, ছবিতে দেখা যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় একসঙ্গে হাতে ৩টে ফিটনেস ট্র্যাকার পরে রয়েছেন- অ্যাপেল ওয়াচ, হুপ ও অরা রিং।

Add Zee News as a Preferred Source

যদিও বিশেষজ্ঞদের মতে, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ে তাঁর সিগনেচার সাদা শাড়িতে একটি শিশুকে কোলে নিয়ে আছেন। সেইসঙ্গে তিনি একসঙ্গে তিনটি ডিভাইস ব্যবহার করছেন। হুপ ফিটনেস ট্র্যাকার, অ্যাপেল ওয়াচ ও অরা রিং। বিষয়টি প্রথম তুলে ধরেন টেক ও ফিটনেস কোচ অভিষেক সিংঘল। যদিও তিনি জানান, তিনটিই আলাদা আলাদা কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। তাই এগুলো একসঙ্গে ব্যবহার করা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

অ্যাপেল ওয়াচ: ওয়ার্কআউট ট্র্যাকিংয়ের জন্য সেরা
অ্যাপেল ওয়াচ আল্ট্রা ৩ মূলত ওয়ার্কআউটের সময় ব্যবহার করা হয়। এটি হার্ট রেট, ক্যালোরি, VO2 ম্যাক্স এবং GPS ট্র্যাকিংয়ে দক্ষ। 

অরা রিং: ঘুম ও রিকভারির বিশ্লেষণ
অরা রিং ৪ ঘুমের বিভিন্ন স্তর (REM, ডিপ, লাইট), HRV, শরীরের তাপমাত্রা, রেস্টিংয়ের সময় হার্ট রেট ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে থাকে। এটি একটি দৈনিক “readiness score” দেয়। যার মাধ্যমে শরীর কতটা বিশ্রাম পেয়েছে, তা বোঝা যায়।

হুপ: স্ট্রেন ও রিকভারি ব্যালেন্স
হুপ ২৪ ঘণ্টা পরে থাকা যায়। এটি “স্ট্রেন ও রিকভারি লুপ” ট্র্যাক করে। প্রতিদিন সকালে এটি একটি রিকভারি স্কোর দেয় (০–১০০%), যা দেখে শরীরচর্চার পরিকল্পনা করা যায়। এছাড়া স্লিপ কোচ ফিচারটি ব্যবহারকারীর ঘুমের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে।

কেন তিনটি ডিভাইস একসঙ্গে?
অভিষেক সিংঘল যার ব্যাখ্যা করে বলেছেন, প্রতিটি ডিভাইসের কার্যকারিতা আলাদা। যেমন-
Apple Watch → ওয়ার্কআউট
Oura Ring → ঘুম ও রিকভারি
Whoop → সারাদিনের স্ট্রেন ও রিকভারি
তাই যারা ডেটা নির্ভর ফিটনেস ট্র্যাকিং করেন, তারা একাধিক ডিভাইস ব্যবহার করতে পারেন।

তবে সাধারণ মানুষেদের জন্য কী পরামর্শ?

এপ্রসঙ্গে অভিষেক সিংহলের স্পষ্ট বক্তব্য, সবাইকেই যে তিনটি ডিভাইস কিনতে হবে, এমনটা নয়। যারা নতুন, তাদের জন্য স্টেপ, ডায়েট ও ঘুম ট্র্যাক করাই যথেষ্ট। আর অভিজ্ঞ ব্যবহারকারীদের জন্য যে কোনও একটি ডিভাইস বেছে নেওয়াই ভালো। এখন কেউ যদি ডেটা ভিত্তিক ফিটনেসে গভীরভাবে যুক্ত থাকেন, তবে একাধিক ডিভাইস কাজে লাগতে পারে। যদিও সবশেষে তাঁর পরামর্শ- গ্যাজেটের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল সঠিক খাবার, পর্যাপ্ত ঘুম এবং নিয়মিত ব্যায়াম।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Mamata Banerjee3 fitness trackersWhoopApple watchOura RingViral Photo
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

