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Kunal Ghosh: 'বিপদে দল আমার পাশে দাঁড়ায়নি, কিন্তু দলের বিপদে আমি পালাব না, কুণাল ঘোষ বেইমান নয়'

Kunal Ghosh:  'আমি হয়ত অনেকের কাছে খারাপ। কিন্তু এতটা খারাপ নই যে দলের সঙ্কটের সময় নিজের অঙ্ক কষে পালাব'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 08, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:32 PM IST
Kunal Ghosh: 'বিপদে দল আমার পাশে দাঁড়ায়নি, কিন্তু দলের বিপদে আমি পালাব না, কুণাল ঘোষ বেইমান নয়'
Image Credit: বিস্ফোরক কুণাল

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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'বিপদে দল আমার পাশে দাঁড়ায়নি, কিন্তু দলের বিপদে আমি পালাব না'
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