Kunal Ghosh: 'বিপদে দল আমার পাশে দাঁড়ায়নি, কিন্তু দলের বিপদে আমি পালাব না, কুণাল ঘোষ বেইমান নয়'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: 'আমার রক্তে বেইমানি নেই'। দিল্লিতে তৃণমূলের ভাঙনের দিনেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকার বার্তা দিলেন কুণাল ঘোষ। তাঁর বিস্ফোরক পোস্ট, 'দল আমাকে জীবনের কঠিন দিনে অকারণ অপবাদের বিপদে ফেলে পাশে দাঁড়ায়নি'।
ফেসবুক পোস্টে কুণাল লিখেছেন, 'আমি হয়ত অনেকের কাছে খারাপ। কিন্তু এতটা খারাপ নই যে দলের সঙ্কটের সময় নিজের অঙ্ক কষে পালাব। দল আমাকে জীবনের কঠিন দিনে অকারণ অপবাদের বিপদে ফেলে পাশে দাঁড়ায়নি। কিন্তু দলের বিপদে আমি সঙ্গে থেকে দেখিয়ে দিয়ে যাব আমার রক্তে বেইমানি নেই। আমি কুণাল ঘোষ।
যাঁরাই থাকবেন দিদির সঙ্গে, সহযোদ্ধা হিসেবে আছি'।
ছাব্বিশে ভরাডুরি পর ঠিক যেন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল তৃণমূল। বিধানসভা দলের সিংহভাগ বিধায়ককেই নিয়ে চলে গিয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লিতে এবার একা হয়ে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজে চেষ্টা করেও দলে ভাঙন ঠেকাতে পারলেন না তিনি।
আজ, সোমবারই আনুষ্ঠানিকভাবে NDA-তে যোগ দিতে চেয়ে এবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিলেন তৃণমূলের ২৮ সাংসদের মধ্যে ২০ জনই। এই পরিস্থিতি কুণালের এই পোস্ট অত্যন্ত তাত্পর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
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