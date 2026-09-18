'রক্তের সিম্বলটা দিতে পারতেন, ফুটবল নিয়ে তো কোনওদিন...', প্রতীক হারা মমতাকে কটাক্ষ অগ্নিমিত্রার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: প্রতীক-হারা মমতা। পুর ও নগরোয়ন্ননমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের কটাক্ষ, 'রক্তের সিম্বলটা দিতে পারতেন। ফুটবল নিয়ে তো কোনওদিন.. ওরা তো রক্ত নিয়ে খেলেছে। ফুটবলে বদলে রক্ত দেখালে যথাযথ হত'।
ছাব্বিশে ছারখার তৃণমূল। দুই শিবিরের দ্বন্দ্বে ফ্রিজ 'জোড়াফুল'। মমতা শিবিরের নাম হল মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস, প্রতীক ফুটবল খেলোয়াড়। ঋতশিবির প্রতীক হিসেবে পেল 'খাম'। নাম হল, 'ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস'। অগ্নিমিত্রা বলেন, 'যে পার্টির কোনও আদর্শগত ভিত্তি নেই,যে পার্টি মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাদের এই অবস্থাই হয়। অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস টুকরো টুকরো হয়ে গেল। যাঁরা ভারত তেরি টুকরে হোয়েঙ্গে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লা সাপোর্ট করেছিলেন, আজকে তাদের টুকরো হল ভগবান আছেন'।
পুরমন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, 'কে কী সিম্বল পাচ্ছেন, কার কাছে কী অ্যাকাউন্ট থাকবে, আমি আগ্রহী নয়। অনেক ক্ষতি করেছেন বাংলার। অনেক পিছিয়ে দিয়েছেন বাংলাকে। আর সময় নেই। বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অন্য রাজ্যগুলি লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছে'।
এদিকে নাম ও প্রতীক ফ্রিজের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মমতা। শীর্ষ আদালতে যে মামলা দায়েক করেছেন, তাতে যুক্ত করা হয়েছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়কেও। আগামী সপ্তাহেই প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে শুনানি হতে পারে। মামলাটির শুনানি হতে পারে। তবে মামলা দায়ের কমিশনের অন্তবর্তী নির্দেশ কার্যকর হওয়া ঠেকানো যাবে না বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞরা।