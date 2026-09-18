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'রক্তের সিম্বলটা দিতে পারতেন, ফুটবল নিয়ে তো কোনওদিন...', প্রতীক হারা মমতাকে কটাক্ষ অগ্নিমিত্রার

Agnimitra Paul: 'যাঁরা ভারত তেরি টুকরে হোয়েঙ্গে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লা সাপোর্ট করেছিলেন, আজকে তাদের টুকরো হল ভগবান আছেন'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 18, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 10:58 PM IST
'রক্তের সিম্বলটা দিতে পারতেন, ফুটবল নিয়ে তো কোনওদিন...', প্রতীক হারা মমতাকে কটাক্ষ অগ্নিমিত্রার
Image Credit: প্রতীক হারা মমতাকে কটাক্ষ অগ্নিমিত্রার

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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'রক্তের সিম্বলটা দিতে পারতেন ', প্রতীক হারা মমতাকে কটাক্ষ অগ্নিমিত্রার
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