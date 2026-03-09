English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Mamata Banerjee : আপনাকে তুলে এনে নাম বাদ যাওয়া মানুষের কাছে ফেলব, জ্ঞানেশকে চ্যালেঞ্জ মমতার

Mamata Banerjee : 'আপনাকে তুলে এনে নাম বাদ যাওয়া মানুষের কাছে ফেলব', জ্ঞানেশকে চ্যালেঞ্জ মমতার

Mamata Banerjee : 'রাজ্যপালকে সরিয়ে দিল। এর পেছনে কহিনী রয়েছে। আমি উদ্ধার করবই'

Updated By: Mar 9, 2026, 07:35 PM IST
Mamata Banerjee : 'আপনাকে তুলে এনে নাম বাদ যাওয়া মানুষের কাছে ফেলব', জ্ঞানেশকে চ্যালেঞ্জ মমতার
-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির পর কলকাতা। কমিশন-তৃণমূল সংঘাত সপ্তমে। জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বৈঠকের পরেও গলল না বরফ। উল্টে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়াল তৃণমূল। মেট্রো চ্যানেলের ধরনামঞ্চ থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ-সহ বিজেপিকে একের পর এক আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্ঞানেশকে নিশানা করে এদিন মমতা বলেন, 'এআই দিয়ে নাম কেটেছে কমিশন। লাইনে দাঁড়িয়ে স্ট্রোকে মানুষ মরেছে। পলিটিক্যাল স্ট্রোক জানেন তো?' পাশাপাশি বিজেপিকেও নিশানা মমতার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন,'গণতন্ত্র বলে কিচ্ছু নেই। গণতন্ত্রে গ্রহণ লেগেছে। সব এজেন্সি বিজেপির হাতে। গ্রহণের মতো গ্রাস করছে বিজেপি। হুগলিতে বাড়ি বাড়ি ভাড়া নিয়ে মানুষকে টাকা দিচ্ছে বিজেপি। দিল্লির বজ্জাত বিজেপি, দাঙ্গাকারী নেতাদের চ্যালেঞ্জ করছি, মানুষের ভোটে জিততে চাইলে, ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিন, আর কিছু চাই না। আমরা একটা ইস্যুতেই লড়ছি। মুসলিম দেখলেই জ্বলে, মাইনোরিটি দেখলেই জ্বলে, আমারও নাম এম দিয়ে শুরু, এম দেখলেই জ্বলে।'

জ্ঞানেশ কুমারকে বেনজির আক্রমণ শানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সুপার গড হয়ে গেছে, স্পাইডার ম্যান হয়ে গিয়েছে...ভয় দেখানোর মাস্টার। মে মাসে আপনি চেয়ারে থাকবেন তো? আগে সেটা দেখুন, তারপর বাংলার মানুষকে থ্রেট করবেন।'

সোমবার কলকাতায় এসে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সেনিয়েও মমতার কটাক্ষ, 'মায়ের দর্শন করতে গিয়ে ফসকে পড়ে গিয়েছে একজন। আসলে মায়ের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত। কারণ মা-ও খুশি নয়। আপনাকে তুলে এনে নাম বাদ যাওয়া মানুষের কাছে ফেলব। দিল্লি থেকে পগারপার করব। মানে খুঁজে নিন।'

রাজ্যপালের আচমকা ইস্তফা নিয়েও মঞ্চ থেকে বিজেপিকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর। তিনি বলেন, 'রাজ্যপালকে সরিয়ে দিল। এর পেছনে কহিনী রয়েছে। আমি উদ্ধার করবই। এরপর লোকভবনের নাম পাল্টে বিজেপি ভবন হবে।' প্রসঙ্গত, সিভি আনন্দ বোসের আচমকা ইস্তফা নিয়ে সেদিনই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন মমতা। ইস্তফার নেপথ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হাত রয়েছে বলে উল্লেখ করেছিলেন তিনি।

