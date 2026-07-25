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পদ্মপুকুর থেকে আসছেন স্কুটি সওয়ার মমতা, টান টান উত্তেজনা, পুলিসের ঘেরাটোপে লালবাজার, শেষপর্যন্ত...

Mamata Banerjee: আদালতের অনুমতি না থাকলেও  পদ্মপুকুরে জড়ো হন তৃণমূল নেতারা। সেখানেই সমস্যার সূত্রপাত

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 25, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:44 PM IST
পদ্মপুকুর থেকে আসছেন স্কুটি সওয়ার মমতা, টান টান উত্তেজনা, পুলিসের ঘেরাটোপে লালবাজার, শেষপর্যন্ত...

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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পদ্মপুকুর থেকে আসছেন স্কুটি সওয়ার মমতা, টান টান উত্তেজনা, পুলিসের ঘেরাটোপে লালবাজার
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