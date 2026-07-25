/পদ্মপুকুর থেকে আসছেন স্কুটি সওয়ার মমতা, টান টান উত্তেজনা, পুলিসের ঘেরাটোপে লালবাজার, শেষপর্যন্ত...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আটক কুণাল ঘোষ। খবর কানে যেতেই পদ্মপুকুরে পৌঁছে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে কালীঘাট তৃণমূলের মৌলালী পর্যন্ত মিছিল করার কথা ছিল। সেই মিছিলের অনুমতি শেষপর্যন্ত বাতিল করে দেয় পুলিস। রটে যায় পদ্মপুকুর থেকে লালবাজার যাচ্ছেন মমতা। তাতেই বিরাট পুলিস বাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় লালবাজার। শেষমেশ পদ্মপুকুর থেকেই স্কুটি চড়ে কালীঘাটে ফেরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ডের প্রতিবাদে পদ্মপুকুর থেকে প্রতিবাদ মিছিল করার কথা ছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। সেইমত সেখানে জড়ো হন কুণাল, দোলা সেন, বৈশ্বানররা। তৃণমূলের দাবি, মিছিলেন অনুমতি দিয়ে শেষপর্যন্ত তা প্রত্যাহার করে নেয়। এনিয়ে হাইকোর্টেও গিয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু সেখানেও আবেদন খারিজ হয়ে যায়।
এদিকে, আদালতের অনুমতি না থাকলেও পদ্মপুকুরে জড়ো হন তৃণমূল নেতারা। সেখানেই সমস্যার সূত্রপাত। পুলিস মিছিল আটকাতে গিয়ে আটক করে কুণাল ঘোষকে। তাতেই তুলকালাম বেধে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিসের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন মমতা। বেশকিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর মমতা সেখানে থেকে ফেরার জন্য স্কুটিতে উঠে বসেন। আর সেখানেই ফের একদফা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। রটে যায় স্কুটি চড়েই লালবাজার চলেছেন মমতা। লালবাজারে শুরু হয়ে যায় পুলিসের তত্পরতা।
পদ্মপুকুর থেকে মমতার স্কুটি এগোতে থাকে পার্ক সার্কাসের দিকে। সেখান থেকে এক্সাইড মোড়ের দিকে। লালবাজার চলে যান ডেকের ওব্রায়েন ও দোলা সেন। সেখানে গিয়ে তাঁরকা দেখেন বিরাট পুলিস বাহিনী, গেটে তালা। কুনালকে ছাড়িয়ে আনতে কমিশনারের সঙ্গে কথা বলতে চান ডেরেক। তাঁকে সেই অনুমতি দেয়নি পুলিস। তবে শেষপর্যন্ত লালবাজার যাননি মমতা। এক্সাইড মোড় হয়ে তাঁর স্কুটি চলে যায় কালীঘাটে। সেখানে গিয়ে পুলিসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন মমতা।
কালীঘাটে সাংবাদিকদের মমতা বলেন, মধ্যরাতে জানাচ্ছে মিছিলের অনুমতি দেওয়া যাবে না। কেন তৃণমূল অছ্যুত্ নাকি! কোর্ট যখন বলেছে মিছিল করা যাবে না তখন আমাদের ছেলেরা ছাত্রদের সমর্থনে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করছিল। কিন্তু আমাদের ছেলেদের টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে-কুণাল, বৈশ্বানরদের। যখন শুনলাম পুলিস ওদের উপরে অত্যাচার করছে তখন আমি ছুটে গেলাম। প্রতিটি সিগন্যালে লাল লাইট। আমি হেঁটে, গাড়িতে, দৌড়ে ওখানে পৌঁছেছি। ওখানে পৌঁছলে আমাকে ঘিরে ধরে পুলিসের বর্বরোচিত আক্রমণ হয়েছে। ওরা আমাকে পুশ করছিল। আমি বললাম , একটু সরে দাঁড়ান না! প্রেসের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওরা বলল একটু সাইডে আসুন। এর পর আমরা স্কুটি নিয়ে ফিরে আসি।
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