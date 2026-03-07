Mamata Banerjee: বিজেপির এজেন্ডা বেচতে পাঠানো হয়েছে, সরি ম্যাডাম আপনি ফাঁদে পড়ে গিয়েছেন: রাষ্ট্রপতি-প্রসঙ্গে বিস্ফোরক মমতা

Mamata Banerjee: বিজেপির এজেন্ডা বেচতে পাঠানো হয়েছে, সরি ম্যাডাম আপনি ফাঁদে পড়ে গিয়েছেন: রাষ্ট্রপতি-প্রসঙ্গে বিস্ফোরক মমতা
Mamata Banerjee: মণিপুরে তপসিলি উপজাতিদের উপরে যখন অত্যাচার হচ্ছিল তখন আপনি চুপ করে ছিলেন কেন?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এসআইআর-এ রাজ্যে লাখ লাখ মানুষের নাম বিচারাধীন। পাশাপাশি ভোটার লিস্ট থেকে বাদ পড়েছে বহু নাম। এর প্রতিবাদ ধর্নায় বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতি এসেছেন রাজ্যে। ওই অনুষ্ঠানে যাওয়া নিয়ে বড় কথা বলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ধর্মতলার মঞ্চ থেকে বিজেপিকে নিশানা মমতা বলেন, রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে রাজনীতি করানো হচ্ছে। উনি ফাঁদে পড়ে গিয়েছেন।
সরকারি অনুষ্ঠানে শনিবার বাংলায় এসেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সেখানে বক্তব্য় রাখতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন কথা বলেন বাংলা সম্পর্কে। এনিয়েই মমতা বলেন, মানণীয় রাষ্ট্রপতিকে আমরা সম্মান করি। কিন্তু তাঁকে দিয়ে পলিটিক্স বেচতে পাঠানো হয়েছে। বিজেপির এজেন্ডা বেচতে পাঠানো হয়েছে। আমি সরি ম্যাডাম। আপনাকে আমি অত্যন্ত সম্মান করি। কিন্তু আপনি বিজেপির ফাঁদে পড়ে গিয়েছেন।
রাষ্ট্রপতির কথা টেনে মমতা বলেন, কী বলেছেন আপনি? আপনি বলেছেন, আন্তর্জাতিক সাঁওতালি সম্মেলন করছেন আপনি, আমরা নাকি সেখানে কাউকে যেতে দিইনি। কিন্তু এতে তো সেট গর্ভমেন্ট পার্টি ছিল না! স্টেট গর্ভমেন্টে তো জানেই না! হ্য়াঁ! আপনি কবে আসবেন, কবে যাবেন সেই খবর আমরা পাই। সেই মতো চেষ্টা করি। কিন্তু রোজই যদি এ আসছে, ও আসছে...আমাদের কি কোনও কাজকর্ম নেই নাকি! সারাক্ষণ আপনাদের পেছনে লেজুড় হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে! আমি এসআইআর নিয়ে মানুষের পাশে আছি। ধর্নায় রয়েছি। আমি আপনার মিটিংয়ে যাব কী করে! কোনটা আমার প্রায়োরিটি! আপনি বিজেপির প্রয়োরিটি। আর মানুষ আমার কাছে প্রয়োরিটি। কোন সংগঠন অনুষ্ঠান অর্গানাইজ করেছে তা আমি জানি না। আমি তো ধর্নায় বসে আছি। দুদিন আগে জানলাম উনি আসছেন।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনি বলেন কী করে যে আদিবাসীদের জন্য এখানে কোনও কাজ হয়নি। আপনি জানেন না, উপজাতিদের মধ্যে যেমন সাঁওতাল রয়েছে, তেমনি লোধা রয়েছে, সবর রয়েছে, মুন্ডাও রয়েছে। মণিপুরে তপসিলি উপজাতিদের উপরে যখন অত্যাচার হচ্ছিল তখন আপনি চুপ করে ছিলেন কেন? তখন কি বিজেপি আপনাকে নিষেধ করেছিল! রাজস্থানে যখন উপজাতিদের উপরে অত্যাচার হয় তখন আপনি কোথায় ছিলেন? কেন আপনি প্রতিবাদ করেন না! যখন মধ্যপ্রদেশে হয় তখন কেন করেন না! বাংলাকে টার্গেট করছেন! আপনি জানেন অলচিকি ভাষাকে মান্যতা কে দিয়েছে? বাংলা দিয়েছে। তফাতটা দেখুন, আমাদের এখানে ডাবলিউবিসিএস-এ সাঁওতালি ভাষায় পরীক্ষা দেয়। তাদের জন্য কলেজ করে দিয়েছি, বিশ্ববিদ্যালয় করে দিয়েছি। জঙ্গলমহলে উপজাতিরা বিনা পয়সায় সবচেয়ে বেশি চাল পায়। আজ থেকে নয়, ২০১১ সাল থেকে। আপনি খবর রাখেন! আপনি জানেন আমাদের এখানে এসটি পড়ুয়াদের মাসে কত টাকা দেওয়া হয়! প্রথমে কিছু করুন তারপর বিজেপির কথা বলুন। আপনি দেশের রাষ্ট্রপতি, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। ভোটের সময় রাজনীতি করবেন না। আপনি আমাদের সমালোচনা করতেই পারেন! আমরা পারি না। কিন্তু তথ্যটা আমি বলবই। তথ্য তথ্যই থাকে। এসআইআর নিয়ে একটু কথা বললেন না তো! কত মানুষ সাঁওতালি ভাষায় কথা বলে এমন কতজনের নাম বাদ দিয়েছে বর্ধমানে তা আপনি জানেন!দয়া করে খোঁজ নিন। বাংলায় সাঁওতালির জন্য আমরা করেছি, আর অন্য রাজ্য কী করেছে তা খোঁজ করুন। রাজ্যে এখন শান্তির পরিবেশ রয়েছে তাই বিজেপির ঈর্ষা হয়েছে। আপনাকে অনুরোধ, এমনকিছু বলবেন না যা আপানাকে শোভা দেয় না।
এসআইআর নিয়ে মমতা বলেন, এখন হয়তা আপনার নাম ভোটার লিস্টে আছে, ভোট দিতে গিয়ে হয়তো দেখলেন আপনার নাম কেটে দিয়েছে। এরকম ছক্কা পাঞ্জার প্ল্যান আছে। এর পরে আসছে বঙ্গভঙ্গ। সংবিধান আর সংবিধান নেই। সংবিধান ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বি আর আম্বেদকর। তিনি বাংলার প্রভিসিয়াল অ্যাসেম্বলি থেকে নির্বাচিত হয়ে গিয়েছিলেন। আর বাংলা থেকে যারা যায় তারা হারতে যাবে না।
মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেওয়া নিয়ে মমতা বলেন, মতুয়াদের নিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে তারা বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন। যখন জানতে পারলাম তখন আমি ছুটে গিয়েছিলাম মানুষকে সতর্ক করতে। আপনাকে দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছে আমি দোষী। যারা বিজেপির ঝান্ডা ধরে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। চারটে গ্রুপ করেছেন অমিত শাহ। এদের নিয়ে যত আলোচনা করবেন ততই মুখের কথা নষ্ট হবে। এদের কথা না বলাই ভালো। ওঁকে একা দোষ দেব না। মাথার উপরে যিনি থাকেন তিনি যদি সর্বগ্রাসী হন তাহলে তার নিচে যারা থাকেন তারাও তো সর্বগ্রাসী হবেন। এত পাপাচার কেন! মাথায় তৈরি হয়েছে মরুভূমি। মেধা নেই, আছে নেগেটিভিটি। এজেন্সিকে দিয়ে কাজ করায়। আমরা যখন কোনও ভালো কাজ করি তখন বাংলা মিডিয়া খবর করলেও দিল্লি মিডিয়া করে না। এর জন্য সাংবাদিকদের দোষ দিই না। ওদের মালিকরা ইডি-সিবিআই থেকে বাঁচতে, মোদী, অমিত শাহর অত্যাচার থেকে বাঁচতে মাথা বিকিয়ে দিয়েছে।
