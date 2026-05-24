/Mamata Banerjee: মুখ বুজে সহ্য করেছি: ফলতায় ভোটের ফল বেরোতেই বড় বার্তা মমতার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'মুখ বুজে সহ্য করেছি'। ফলতায় পুর্ননির্বাচনের ফল ঘোষণা হতেই নাম না মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'ভবানীপুরে কী ভাবে জিতেছেন? সেটা আদালতে বলব। আপনার যদি সাহস থাকে তো ফরেন্সিক রিপোর্ট করান। ইভিএমের রিপোর্ট চাই আমাদের'।
এদিন ফেসবুকে লাইভে মমতা বলেন, 'যদি চেয়ার বলে, আমি আড়াই হাজার লোককে জেলে পুরব, তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের জন্য আলাদা জেল তৈরি হয়েছে। আমি তো মনে করি, তার আগে জেলে যাওয়া উচিত। সারদা থেকে নারদা, কোথায় নেই তিনি? আজ যাঁরা অর্ডার দিচ্ছেন, তাঁরাই তো আউট অফ অর্ডার'!
প্রাক্তন মুখ্য়মন্ত্রীর কথায়, 'চার তারিখে কাউন্টিং হয়েছে। আজ ২৪ তারিখ। এই ২০ দিন মুখ বুজে সহ্য করেছি। শুধু আমি নয়, বাংলার মানুষ থেকে তৃণমূলের কর্মীরা সহ্য করছেন। অনেকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বলি হয়েছেন। ১২ জন মানুষ মারা গিয়েছে। আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন। সকলকে জোর করে পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ইলেক্টেড বডিগুলোকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। কলকাতা কর্পোরেশনের মতো বড় কর্পোরেশনের জল, রাস্তা-সহ বিভিন্ন উন্নয়নের কাজে বাধা আসছে'।
মমতার সাফ কথা, 'আমিও একদিন প্রশাসন চালিয়ে এসেছি। আমি জানি প্রশাসনের কী কাজ, দলের কী কাজ। আর উন্নয়নমূলক বোর্ডগুলি কী কাজ। আমাদের সময়েও প্রায় ৩০ শতাংশ পঞ্চায়েত বিরোধীদের ছিল। এবারও জিতেছে তারা। কই তাদের পঞ্চায়েত অফিসে তো আমরা তালা দিইনি। তাদের জেলা পরিষদ অফিসে তো তালা দিইনি। তাদের পার্টি অফিসে তো তালা দিইনি। কেন্দ্রীয় সরকার শুধু ক্ষমতায় ছিল বলে তারা যে পুলিসি নিরাপত্তা পেয়েছে, আমাদের সহকর্মীরা কখনও পাইনি। পাঁচ বছর আমাদের উন্নয়নের সব টাকা আটকে রাখা হয়েছিল'।
ভোটে কারচুরি অভিযোগ তুলে তৃণমূলনেত্রীর বক্তব্য, 'প্রথম কথা, কোনও রাজ্যে লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি হয়নি। শুধু এ রাজ্যেই হয়েছে। জেনেশুনে ৬০ লক্ষ লোকের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল। আমরা লড়াই করে ৩২ লক্ষের নাম তুললেও ২৭ লক্ষ এবং পরে বিজেপি আরও সাত লক্ষ নাম জমা দিয়েছিল। তার পর রিগিং হয়েছে। আমাদের কাছে স্পেসিফিক খবর আছে, সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশনের অফিস থেকে 'ডেটা হ্যাকিং' করা হয়েছে। খবরগুলো এক এক করে কানে আসছে। বিজেপির লোকেরা সিআরপিএফের ড্রেস পরে কাউন্টিং হলে ঢুকে গিয়েছে। পরিকল্পিত ভাবে মিডিয়া দিয়ে আগেভাগে ২০০ আসনে জিতিয়ে দেওয়া'।
মমতার দাবি, 'যিনি এখন চেয়ারে বসেছেন, তাঁর তো ওই চেয়ারে বসারই কথা নয়। ভোটলুট করে রাজশাসনে বসেছেন। তিনি কী করে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বুঝবেন। তৃণমূল কংগ্রেস দেখলেই কয়েকটা লুম্পেন চোর-চোর বলে বেড়াচ্ছে। এরা বাংলার লোক নয়, বহিরাগত। ক্ষমতায় এসে বুলডোজ়ার চালিয়ে মানুষের জীবিকা কেড়ে নিচ্ছে'! বলেন, 'হারের জায়গায় জেতা, জেতার জায়গায় হারা, এই পাশাটাই উল্টেছে প্রায় দেড়শো সিটে। সেটা না হলে আমরা ২২০ থেকে ২৩০ আসন পেতাম'।
