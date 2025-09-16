English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Mamata in SSKM Hospital: উডবার্ন ওয়ার্ড এবার সবার, SSKM আরও আধুনিক! কোটি কোটি টাকায় উন্নত চিকিত্‍সার ব্যবস্থা মুখ্যমন্ত্রীর...

Mamata in SSKM Hospital: এক ডজনেরও বেশি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 16, 2025, 04:06 PM IST
Mamata in SSKM Hospital: উডবার্ন ওয়ার্ড এবার সবার, SSKM আরও আধুনিক! কোটি কোটি টাকায় উন্নত চিকিত্‍সার ব্যবস্থা মুখ্যমন্ত্রীর...

অয়ন শর্মা: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে আজ এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন হতে চলেছে। পড়ুয়াদের জন্য ছাত্রাবাস থেকে শুরু করে পুলিসের জন্য ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট, অপারেশন থিয়েটারের সংস্কার থেকে শুরু করে ডিজিটাল ম্যামোগ্রাফি সিস্টেম-সহ এক ডজনেরও বেশি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়।

যেসব প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী 

## কলকাতা পুলিশ হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক - ২৫.৭১

## ৭ তলা ছাত্রাবাস, লি রোড - ২৪.৪৯

## কার্ডিয়োলজি বিভাগের নতুন ক্যাথ ল্যাব নির্মাণ-  ৯.০০

## রেডিয়োলজি বিভাগে নতুন ১২৮ স্লাইস সিটি স্ক্যান স্থাপন - ৭.৬৪

## প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ-সহ সম্পূর্ণ রোবোটিক সার্জিক্যাল সিস্টেম - ৭.৫০

## বাঙ্গুর ইন্সটিটিউট অব নিউরোসায়েন্সে আই সি ইউ এবং অপারেশন থিয়েটারের সংস্কার - ৬.০৫

## পুরাতন পি এম আর ভবনের পরিবর্ধন ও পরিমার্জন - ৫.৩৮

## রেডিয়োলজি বিভাগে নতুন ডিজিটাল ম্যামোগ্রাফি সিস্টেম -৩.৫২

## বার্ন ওয়ার্ড ও সংলগ্ন অপারেশন থিয়েটার সংস্কার - ১.৬৪

## নিউ ওপিডি বিল্ডিং এবং মেন ব্লকের সংযোগকারী গ্যাংওয়ে - ১.০৭

## পি এম আর ডিপার্টমেন্টের জন্য আর টি এম এস সিস্টেম - ০.৯৯

## চর্ম বিভাগের জন্য লেজার মেশিন - ১.০১

## অত্যাধুনিক বোন ব্যাঙ্ক-শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল - ০.৬৭৭

## পালমোনারি মেডিসিন বিভাগের জন্য পলিসমনোগ্রাফি মেশিন ও অন্যান্য অত্যাধুনিক মেশিন শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল - ০.৭০

## স্বাস্থ্য ভবন প্রাঙ্গণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অ্যানেক্স-১ ভবন - ১৬.০০

## ড্রাগ কন্ট্রোল অধিদপ্তরে নতুন ভবন নির্মাণ - ৩২.৯২

Mamata Banerjeesskm hospitalSSKM Cardiology Cath Lab
