Zee News Bengali
  • খবর
  • কলকাতা
Mamata Banerjee in Delhi: SIR আবহে আজ অখিলেশের সঙ্গে সাক্ষাত, বুধবার সিঙ্গুরের সভা থেকেই দিল্লিতে মমতা

Mamata Banerjee in Delhi: এসআইআর নিয়ে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে পারেন? বাড়ছে জল্পনা...  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Jan 27, 2026, 01:37 PM IST
প্রবীর চক্রবর্তী ও শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: এসআইআর নিয়ে প্রবল আতঙ্কে রাজ্যবাসীর একাংশ। রাজ্যে একের পর এক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। তার উপরে এসআইআর শেষ হলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোটের দামামা বেজে যাবে। এরকম এক পরিস্থিতিতে সম্প্রতি সিঙ্গুরে সভা করে গিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। এবার আগামিকাল সেখানে সভা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ওই দিনই তিনি দিল্লি যাচ্ছেন। 

Add Zee News as a Preferred Source

দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রীর কী কর্মসূচি রয়েছে তা এখনও জানা যাচ্ছে না। তবে সামনেই বাজেট ও এসআইআর নিয়ে এত সমস্যা তা নিয়ে কোনও কর্মসূচি মুখ্যমন্ত্রী নেন কিনা সেটাই এখন দেখার। 

আগামিকাল সিঙ্গুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সভা রয়েছে তা রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সিঙ্গুর থেকেই তিনি যাবেন কলকাতা বিমানবন্দর। সেখান থেকেই তিনি চলে যাবেন দিল্লি। অতীতে দেখা গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখনই দিল্লি গিয়েছেন তখনই তার হাতে থেকেছে একগুচ্ছ কর্মসূচি। দিল্লি গিয়ে কখনও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন, দলের সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে করে সাংসদে তৃণমূলের যে রণকৌশল হতে তাও ঠিক করে দিয়েছেন। 

এদিকে রাজনৈতিক মহলের ধারনা, বর্তমানে এসআইআর চলছে রাজ্যে। ফলে এনিয়ে তণমূল কংগ্রেস ঝাঁপাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এত মানুষের মৃত্যু, দু বছরের কাজ দুমাসে করার ফলে যে এত মানুষের হয়রানি হচ্ছে তা নিয়ে সংসদের উভয় কক্ষে তৃণমূল তোলপাড় করবে বলেই মনে করা হচ্ছে। 

মমতার দিল্লি সফরকে ঘিরে আরও একটা সম্ভাবনার কথা হাওয়ায় ভাসছে। সেটি হল এসআইআর আবহে হয়তো মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।   

এদিকে, আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন সপা নেতা অখিলেশ যাদব। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী ডিম্পল যাদব ও সপা সাংসদ জয়া বচ্চন। তাঁরা আজ কালীঘাটে যান। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাত হবে নবান্নে। ফলে একটা সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে যে এসআইআর নিয়ে জাতীয় স্তরে কোনও প্রতিবাদ তুলে ধরার উদ্যোগ!

সূত্রের খবর, আজ দেড়টার সময় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারেন অখিলেশ যাদব। আপাতত বিষয়টিকে সৌজন্য সাক্ষাত বলেই এটিকে তুলে ধরা হচ্ছে। তবে যে পরিপ্রেক্ষিতে এই সাক্ষাত হতে চলেছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গত কয়েক মাস ধরে তৃণমূল কংগ্রেস লাগাতার এসআরআরের কার্যপদ্ধতি নিয়ে বলে চলছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। সেখানে এনিয়ে প্রতিবাদ করেছেন। পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এসআইআর নিয়ে প্রতিবাদ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল নেতারা। সূত্রের খবর, সর্বভারতীয় স্তরে এসআইআর আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা চলছে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে অখিলেশের সঙ্গে আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়য়ের বৈঠক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

Mamata BanerjeeMamata Singur RallyMamata meets Akhilesh
