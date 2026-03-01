Mamata Banerjee on SIR Protest: ভোটার তালিকা নিয়ে এবার রাস্তায়, ৬ মার্চ ধর্মতলায় ধর্নায় মমতা

Mamata Banerjee on SIR Protest: ভোটার তালিকা নিয়ে এবার রাস্তায়, ৬ মার্চ ধর্মতলায় ধর্নায় মমতা
Mamata Banerjee on SIR Protest: এসআইআর এর তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ৬৩ লাখ ভোটার। অন্যদিকে, বিচারাধীন রয়েছেন ৬০ লাখ ভোটার
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বহু প্রতিক্ষীত এসআইআর এর তালিকা প্রকাশিত হয়েছে শনিবার। সেই তালিকা দেখে অনেকেই অবাক। কমিশনের নির্দেশ মতো প্রয়োজনীয় নথি দেওয়ার পরও ভোটার তালিকায় অনেকের নাম বাদ পড়েছে। অনেকের নামের পাশে লেখা বিচারাধীন। এরই প্রতিবাদে আগামী ৬ মার্চ ধর্মতলায় ধর্নায় বসছেন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর এর তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ৬৩ লাখ ভোটার। অন্যদিকে, বিচারাধীন রয়েছেন ৬০ লাখ ভোটার।
রবিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের জানান, 'আগামী ৬ মার্চ বেলা ২টোয় ধর্মতলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবস্থান বিক্ষোভ ও ধর্নায় বসবেন।' ওইদিন কোনও কর্মসূচিও ঘোষণা করতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
রবিবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, প্রথম যখন ড্রাফট লিস্ট বেরিয়েছিল তখন লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি বলে কোনও ক্যাটিগোরি ছিল না। যেসব রাজ্যে এসআইআর চলছে তার মধ্যে বাংলায় ডিলিশেনে সংখ্যা সবচেয়ে কম। বিজেপি নেতারা সেইসময় কেউ বলছিলেন ১ কোটি নাম বাদ যাবে, কেউ বলছিলেন দেড় কোটি নাম বাদ যাবে। সেই টার্গেট পূরণের লক্ষ্যে বাংলার জন্য লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি বলে একটা জিনিস রাতারাতি আমদানী করে এবং লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির তালিকায় ১ কোটি ২০ লাখ মানুষকে ঢুকিয়ে দেয়। পাশাপাশি আরও একটা ক্যাটিগোরি ছিল। সেটি হল আনম্যাপড। সেখানে ছিল ৩২ লাখ নাম। সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির তালিকা কমিশন প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে। ৩২ লাখ আনম্যাপড কেস বেড়ে হয়ে গিয়েছে ৬০ লাখ। বলা হয়েছিল অমিমাংশীত যে কেসগুলি রয়েছে তা বিচারবিভাগের কাছে যাবে। ২১ ফেব্রুায়ারি রাতে ইআরওদের পোর্টাল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২১ তারিখের পর থেকে যে কেসগুলি থাকতে তা জুডিশিয়ারির কাছে যাবে। ১৪ লাখ কেস ছিল অমীমাংশীত। বাকী কেসগুলির নিস্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। কোন যাদু কাঠির বলে এক সপ্তাহের মধ্যে এই ১৪ লাখ কেস বেড়ে ৬০ লাখ হয়ে গেল! কাদের অঙ্গুলীহেলনে এই ৪৬ লাখ কেস আপনারা বিরারাধীন ক্যাটিগোরিতে ঢোকালেন! ১৬০ জন মারা গিয়েছে, ওদের কাছে ছোটখাটো ব্যাপার।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কাল রাত থেকে এক ডাকে অভিষেকে আমরা ফোন পেয়েছি ২৪৩ জন আমাকে ফোন করেছে। এই ২৪৩ জন বেঁচে রয়েছে। এদের মৃত দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সংখ্যাটা বাড়বে। বাংলার রিচা ঘোষ, তাঁকে ফেলে দেওয়া হয়েছে বিচারাধীন ক্যাটিগোরিতে। অমর্ত্য় সেনকে আপনি হেয়ারিং নোটিস পাঠাচ্ছেন। মহম্মদ সামিকে আপনি হেয়ারিং নোটিস পাঠাচ্ছেন। তাঁর অবদানের কারণে ওয়াল্ড কাপ জেতাও তো তাহলে বিচারাধীন। রাজ্যের মন্ত্রী, শশী পাঁজার নামও বিচারাধীন, রাজ্যের চিফ সেক্রেটারিও বিচারাধীন! বিজেপিকে ভোট দেয়নি বলে এদের নাম কেটে দেওয়া হবে। ৫৮ লাখ নাম বাদ দেওয়া হল। তারপর আরও সাড়ে পাঁচ লাখ। প্রায় ৬৪ লাখ। ৬০ লাখ বিচারাধীন। তাহলে মোট হল ১ কোটি ২০ লাখ। শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন ১ কোটি ২৫ লাখ। টার্গেট অনেক আগেই সেট করে দেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, এসআইআর-এর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে নির্বাচন কমিশনে দরবার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। মামলায় হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। শুধু তাই নয়, সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে এনিয়ে সওয়াল করেছেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তালিকা বের হওয়ার পর সরাসরি ধর্নায় বসছেন মমতা। ওই ধর্না মঞ্চ থেকে তিনি কোনও কর্মসূচি ঘোষণা করে কিনা সেটাই এখন দেখার।
