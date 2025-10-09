Mamata Banerjee: সোমবারই ফের উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী, এবার দার্জিলিং থেকে... বড় আপডেট...
Mamata Banerjee: দার্জিলিং থেকে যখন নpরদারি চালাবেন মমতা। ১১ অক্টোবর মাইথনে ডিভিস দফতর ঘেরাও করা হবে। বাদ যাবে না পাঞ্চেতও। সূত্রের খবর তেমনই।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের উত্তরবঙ্গে সফরে মুখ্যমন্ত্রী। কবে? সোমবার। দার্জিলিং থেকে যখন নজরদারি চালাবেন তিনি, তখন ১১ অক্টোবর মাইথনে ডিভিস দফতর ঘেরাও করা হবে। বাদ যাবেন না পাঞ্চেতও। সূত্রের খবর তেমনই।
আরও পড়ুন: Behala incident: স্ত্রীর ফোনে পরপুরুষের 'অশ্লীল' SMS! ডিভোর্সের আগে শেষবারের মতো দেখার জন্য ভিডিয়ো কল করেই...
একদিনের বৃষ্টিতে বানভাসি উত্তরবঙ্গ। বন্য়া, ধসে মৃত্যুমিছিল। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে দু'দিনের সফরে উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। স্রেফ বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শনই নয়, দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। নবান্ন সূত্রে খবর, ভোর ৩টে পর্যন্ত উত্তরকন্যায় বসে বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণ পাঠানোর ব্যবস্থা করেন মমতা। নিজের দাঁড়িয়ে থেকে ফিরিয়ে আনেন পর্যটকদের।
গঙ্গা ভাঙন নিয়ে এবার কেন্দ্রকে তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'গঙ্গা ভাঙন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ দুটোই কেন্দ্রের কাজ। কিন্তু কিছুই করেনি'। । শিলিগুড়ির বাগডোগরা থেকে কলকাতা, বিমান ভাড়া দেখাচ্ছে ২৫,০০০ থেকে ২৮,০০০ টাকা। গতকাল, বুধবার উত্তরবঙ্গ ফিরে যা নিয়ে সরব হন মমতা। বিমানবন্দরে দাঁড়িয়েই বলেন, দুর্যোগে ফায়দা লুঠছে উড়ান সংস্থাগুলি। এয়ারপোর্ট অথরিটিকে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে , অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস ইউনিয়নকে।
আরও পড়ুন: Weather Update: ফের দুর্যোগের অশনিসংকেত! জারি সতর্কতা! ধেয়ে আসছে ঝড়জল...
এদিকে উত্তরবঙ্গে বন্যাদুর্গতদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। দু'জনেই ভর্তি শিলিগুড়ির একটি হাসপাতালে। সাংসদ ICU-তে। উত্তরবঙ্গে সফরের ফাঁকে হাসপাতালে গিয়ে আহত সাংসদের সঙ্গে দেখাও করেন মুখ্যমন্ত্রী।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)