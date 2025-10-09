English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Mamata Banerjee: সোমবারই ফের উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী, এবার দার্জিলিং থেকে... বড় আপডেট...

Mamata Banerjee:  দার্জিলিং থেকে যখন নpরদারি চালাবেন মমতা।  ১১ অক্টোবর  মাইথনে ডিভিস দফতর  ঘেরাও করা হবে। বাদ যাবে না পাঞ্চেতও। সূত্রের খবর তেমনই।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 9, 2025, 04:51 PM IST
Mamata Banerjee: সোমবারই ফের উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী, এবার দার্জিলিং থেকে... বড় আপডেট...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের উত্তরবঙ্গে সফরে মুখ্যমন্ত্রী। কবে? সোমবার। দার্জিলিং থেকে যখন নজরদারি চালাবেন তিনি, তখন ১১ অক্টোবর  মাইথনে ডিভিস দফতর  ঘেরাও করা হবে। বাদ যাবেন না পাঞ্চেতও। সূত্রের খবর তেমনই।

একদিনের বৃষ্টিতে বানভাসি উত্তরবঙ্গ। বন্য়া, ধসে মৃত্যুমিছিল। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে দু'দিনের সফরে উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। স্রেফ বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শনই নয়, দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। নবান্ন সূত্রে খবর, ভোর ৩টে পর্যন্ত উত্তরকন্যায় বসে বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণ পাঠানোর ব্যবস্থা করেন মমতা।  নিজের দাঁড়িয়ে থেকে ফিরিয়ে আনেন পর্যটকদের। 

গঙ্গা ভাঙন নিয়ে এবার কেন্দ্রকে তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'গঙ্গা ভাঙন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ দুটোই কেন্দ্রের কাজ। কিন্তু কিছুই করেনি'। । শিলিগুড়ির বাগডোগরা থেকে কলকাতা, বিমান ভাড়া দেখাচ্ছে ২৫,০০০ থেকে ২৮,০০০ টাকা। গতকাল, বুধবার উত্তরবঙ্গ ফিরে যা নিয়ে সরব হন মমতা। বিমানবন্দরে দাঁড়িয়েই বলেন,  দুর্যোগে ফায়দা লুঠছে উড়ান সংস্থাগুলি।  এয়ারপোর্ট অথরিটিকে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে , অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস ইউনিয়নকে।

এদিকে উত্তরবঙ্গে বন্যাদুর্গতদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। দু'জনেই ভর্তি শিলিগুড়ির একটি হাসপাতালে। সাংসদ ICU-তে। উত্তরবঙ্গে সফরের ফাঁকে হাসপাতালে গিয়ে আহত সাংসদের সঙ্গে দেখাও করেন মুখ্যমন্ত্রী। 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
north BengalNorth Bengal FloodMamata Banerjee
