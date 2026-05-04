Mamata Banerjee: 'কেউ গণনাকেন্দ্র ছাড়বেন না, আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়ে যাব', বড় বার্তা মমতার

Mamata Banerjee: 'কেউ গণনাকেন্দ্র ছাড়বেন না, আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়ে যাব', বড় বার্তা মমতার
West Bengal Election Result 2026: "লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে পালানোর পাত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন! গণনা কেন্দ্রে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাটি কামড়ে পড়ে থাকার নির্দেশ দিলেন তৃণমূল নেত্রী। বিজেপি ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সরব হয়ে তিনি বললেন— 'আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়ব'। জয় নিশ্চিত, শুধু সময়ের অপেক্ষা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটগণনা চলাকালীন ফের একবার রণংদেহি মেজাজে ধরা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে দলীয় কর্মী, প্রার্থী এবং বিশেষ করে কাউন্টিং এজেন্টদের মনোবল বাড়াতে কড়া বার্তা দিলেন তিনি। স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, যত লড়াই হোক বা কেন্দ্রীয় বাহিনীর চাপ থাকুক, গণনা কেন্দ্র ছেড়ে বেরোনো চলবে না।
সেই ভিডিয়োতে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, "প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্ট, কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা, তারা কাউন্টিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম দুই তিন রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদের গুলো আগে দেখাবে আমাদের গুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় দুই তিন রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় ১০০ টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে ৭ টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে, এফআইআর (FIR) এর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনও এমন ৭০টা সিট আছে ১০০ টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়ানো হচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিতো কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছামতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে। এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। তিন রাউন্ড চার রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা ১৪ রাউন্ড থেকে ১৮ রাউন্ড কাউন্ট হয়। তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি। আপনারা কেউ ভয় পাবেন না। নিশ্চিন্তে থাকুন আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাব"।
ভিডিয়ো বার্তায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন যে, প্রথম কয়েক রাউন্ডে বিজেপির এগিয়ে থাকাটা আদতে একটি পূর্বপরিকল্পিত চাল। তাঁর দাবি, প্রথম দুই-তিন রাউন্ডে ওদের (বিজেপির) ফল আগে দেখানো হবে, আমাদেরগুলো পরে। এটি ভোটারদের বিভ্রান্ত করার একটি কৌশল। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, কল্যাণীসহ প্রায় ১০০টি জায়গায় গণনা প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে এবং বেশ কিছু মেশিনে অসঙ্গতি ধরা পড়েছে।
মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় ছিল নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীও। তিনি অভিযোগ করেন, পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে তৃণমূল কর্মীদের ওপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে এবং অফিস দখল করা হচ্ছে। ডিআইসিও (DICO) পরিবর্তনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছামতো খেলছে। তাঁর মতে, সরকারি তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা রাখা হচ্ছে না।
