Zee News Bengali
  Mamata Banerjee: আমি যা করেছি কালকে, কোনও অন্যায় করিনি, কমিশন আমার ঘেঁচু করবে...

Mamata Banerjee: 'আমি যা করেছি কালকে, কোনও অন্যায় করিনি, কমিশন আমার ঘেঁচু করবে...'

Mamata Banerjee Protest Rally:  'তুমি আমাকে একদিন আঁটকাবে আমি ১০০ দিনের ফসল তুলে নেব। তুমি আমাকে জেলে ভরবে, আমি তোমাকে সারা পৃথিবীতে ভরে দেব। সুস্থ বাঘের চেয়ে আহত বাঘ আরো ভয়ংকর'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Jan 9, 2026, 06:15 PM IST
Mamata Banerjee: 'আমি যা করেছি কালকে, কোনও অন্যায় করিনি, কমিশন আমার ঘেঁচু করবে...'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আইপ্যাক কাণ্ডের প্রতিবাদে এবার পথে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, 'আমি যা করেছি কালকে, কোনও অন্যায় করিনি। অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান হিসেবে করেছি। তুমি আমাকে খুন করতে এলে আমার আত্মরক্ষার অধিকার আছে। তুমি আমার অফিস থেকে সমস্ত তথ্য চুরি করছিল। আমি যাওয়ার আগেই সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে চুরি করেছে'।

আরও পড়ুন:  ED vs IPAC High Court: 'ডিসিকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়, ওসিকে লাঠি উঁচিয়ে তাড়ানো হয়...' প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি হানার রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তের বর্ণনা...

আইপ্যাক কাণ্ডে সুর চড়াচ্ছে তৃণমূল। আজ, শুক্রবার যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ড থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত মিছিলে হাঁটলেন মমতা। সঙ্গে ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, দেব, সোহম-সহ তৃণমূলের সাংসদ, বিধায়করা। দেখা গেল ছোটপর্দার তারকাদেরও। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ মিছিল শেষ হয় হাজরা মোড়ে।

মিছিল শেষে জনসভায় মমতা বলেন, 'পার্টিটাই যদি রক্ষা না হয় মানুষের জন্য লড়াই করব কি করে। ১৪ তে নরেন্দ্র মোদীর পিএম হওয়ার সময় আইপ্যাক কাজ করেছিল। প্রশান্ত এখন রাজনীতিতে এসেছে, তাই প্রতীক এখন দেখে। ওদেরকে আমরা দায়িত্ব দিয়েছি। বিজেপি আগে খেতে পেত না, একটা বিড়িতে তিনবার টান দিত। আজ কি অহংকার। দাঙ্গাকারীরা আজকে ক্ষমতায়। ভুলে  গিয়েছেন গোধরা, উন্নও, হাথরাস, পাগেলগাম। বিএসএফ কার আন্ডারে, বর্ডার কে দেখে। এখনতো পঞ্চাশ কিলোমিটার বিএসএফ রেখে দিয়েছে গ্রামের মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য'।

তৃণমূলনেত্রীর কথায়.  'বাংলার উপরে হামলা কেন? ওরা জোর করে ভোট চুরি করে মহারাষ্ট্রে জিতেছে। নির্বাচন কমিশন আমার ঘেঁচু করবে। তুমি আমাকে একদিন আটকাবে আমি ১০০ দিনের ফসল তুলে নেব। তুমি আমাকে জেলে ভরবে, আমি তোমাকে সারা পৃথিবীতে ভরে দেব। সুস্থ বাঘের চেয়ে আহত বাঘ আরো ভয়ংকর'। তৃণমূলনেত্রীর কথায়, 'দেশের টাকা বাইরে বেরোচ্ছে। আমার টাকা আমায় দাও। এটা আমাদের জনগণের টাকা বাংলার টাকা'।

মমতা বলেন. 'এই বিজেপিকে আমরা ভদ্রতা করি। তা নাহলে মুখে বলব না আপনারা জানেন কি হবে। আমরা চাইলে অনেক কিছু করতে পারতাম।  বলছে কয়লার টাকা। কে খায় অমিত শাহ খায়। গাদ্দার ওই টাকা পাঠান। সঙ্গে আছে জগন্নাথ। ওটা বড় ডাকাত জগন্নাথ। জগন্নাথ শুভেন্দু অধিকারীকে টাকা দেয়, শুভেন্দু অধিকারী অমিত শাহকে টাকা পাঠায়'। তাঁর সাফ কথা, 'আমি চেয়ারে আছি বলে ওই পেনড্রাইভ গুলো বাইরে যায় না। বেশি রাগালে কিন্তু ফাঁস করে দেব। মনে রাখবেন লক্ষণের একটা।  সীমারেখা আছে। লক্ষণের দন্ডী পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সামলে রাখতে পারবেন না। আমি অনেক কিছু জানি।  বলি না শুধু দেশের স্বার্থে। আমি মুখ খুললে কাল সারা পৃথিবীতে হইচই হবে'।

আরও পড়ুন:  Abhishek Banerjee: 'প্রতিবাদীদের জেল, ধর্ষকদের বেল, এটাই বিজেপির নিউ ইন্ডিয়া', মহুয়াদের হেনস্থায় বিস্ফোরক অভিষেক...

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

ED Raids IPAC OfficeMamata BanerjeeTMCprotest rally
