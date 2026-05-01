  Mamata Banerjee: গণনায় কারচুপি বরদাস্ত করব না: ৪ ঘণ্টা পর স্ট্রং রুম থেকে বেরোলেন মমতা

Mamata Banerjee: গণনায় কারচুপি বরদাস্ত করব না: ৪ ঘণ্টা পর স্ট্রং রুম থেকে বেরোলেন মমতা

Mamata Banerjee: “স্বচ্ছতা বজায় রাখা জরুরি। কারচুপির চেষ্টা করা হচ্ছে। অভিযোগ পেয়েই ছুটে এসেছি'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: May 1, 2026, 12:47 AM IST
Mamata Banerjee: গণনায় কারচুপি বরদাস্ত করব না: ৪ ঘণ্টা পর স্ট্রং রুম থেকে বেরোলেন মমতা
৪ ঘণ্টা পর স্ট্রং রুম থেকে বেরোলেন মমতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'গণনায় কারচুপির পরিকল্পনা করলে বরদাস্ত করব না'। চার ঘণ্টার পর অবশেষে  শাখাওয়াত মেমোরিয়ালের স্ট্রং রুম থেকে বেরোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'প্রার্থী বা এজেন্টের মধ্যে একজন উপরে থাকতে পারবেন। সংবাদমাধ্যমের জন্যও একটা সিসিটিভির কথা বলেছি'।

ছাব্বিশে বাংলায় ভোট-উত্‍সব শেষ। ফল ঘোষণার আগে বেনজির স্ট্রং রুম সংঘাত। ভবানীপুর কেন্দ্রে ইভিএমগুলি রয়েছে শাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে। ঘড়িতে তখন প্রায় আটটা। রাতে হঠাত্‍-ই সেখানে হাজির হন মমতা। সঙ্গে ছিলেন তাঁর নির্বাচনী এজেন্টও। এখন কমিশনের নিয়মে প্রার্থী বা তাঁর এজেন্টে স্ট্রংরুমের সামনের এলাকার ভিতর ঢুকতে পারেন। কিন্তু মমতা কেন এসেছেন, তা স্পষ্ট ছিল না।

প্রায় ঘণ্টা চারেক শাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলেই ছিলেন মমতা। যখন বেরোন, তখন মধ্যরাত। ঘড়িতে  ১২ টা বেজে ৭ মিনিট। মমতা বলেন, “স্বচ্ছতা বজায় রাখা জরুরি। কারচুপির চেষ্টা করা হচ্ছে। অভিযোগ পেয়েই ছুটে এসেছি। গণনায় কোনও কারচুরি বরদাস্ত করা হবে না'। 

এদিকে মমতা তখন   শাখাওয়াত মেমোরিয়ালে, ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে। রীতিমতো CCTV ফুটেজ দেখিয়ে তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়, 'স্ট্রং রুমে বিজেপির এজেন্ট'। প্রতিবাদে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে বাইরে ধরনায় বসেন পড়েন কুণাল ঘোষ ও শশী পাঁজা। এরপর সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, 'তৃণমূলের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সবাইকে জানিয়েই পোস্টাল ব্য়ালট আলাদা করা হচ্ছিল। বিকেল চারটে পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল'। বলেন, 'পোস্টাল ব্যালট আলাদা করার সময়ে করিডোরে আলো জ্বালানো হয় না'।

এর আগে, ভিডিয়ো বার্তা দলের কর্মীদের স্ট্রং রুম পাহারা দেওয়ার নির্দেশ দেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'সবাই সমানভাবে আজ থেকে পাহারা দিন।  দরকার হলে আমার এলাকায় আমি পাহারা দিতে নামব। প্রার্থীদের বলছি, দিনের বেলায় ক্যাম্পে কর্মীদের রাখুন, রাতে নিজেরা থাকুন। রাত জাগুন, সকালে অন্য টিম হ্যান্ড ওভার দিয়ে তবে ঘুমাবেন। কাউন্টিং সেন্টার নিয়ে যাওয়ার সময়ে মেশিন বদলে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। নজর রাখতে হবে। আমি যতক্ষণ প্রেস কনফারেন্স করে না বলব, ততক্ষণ কেউ কাউন্টিং টেবিল ছাড়বেন না'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

West Bengal Assembly Election 2026Mamata BanerjeeStrong Room Visit
