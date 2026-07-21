/‘প্রতীক, টাকা, সম্মান কাড়বেন? সব কেড়ে নেব!’ গদ্দারদের হুঁশিয়ারি দিয়ে ‘ব্যাটে-বলে খেলা’র ডাক মমতার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাসল ব্যুরো: দলের প্রতীক, আর্থিক সম্পদ এবং সম্মান কাড়ার চেষ্টার বিরুদ্ধে এবার তীব্র সুর চড়ালেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিপক্ষ ও বিরোধীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান বা প্রতীক নিয়ে কোনও আঘাত এলে তিনি আইনি ও রাজনৈতিক-- উভয় পথেই কড়া জবাব দেবেন। দলের স্বত্ত্ব নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কালীঘাটপন্থী ও বিদ্রোহী শিবিরের মধ্যে টানাপড়েন চলছে অনেকদিন ধরেই। এদিন ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে তা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল।
‘গদ্দারদের ছেড়ে কথা বলব না’: মমতার তোপ
২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে ঋতব্রত শিবিরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "প্রতীক, টাকা, সম্মান কাড়বেন? আমি গদ্দারদের ছেড়ে কথা বলব না। ব্যাট-বলের খেলা হবে।" তিনি স্পষ্ট জানান, তাঁর দলের প্রতীক কাড়ার চেষ্টা করা হলে তিনি বিষয়টি আইনি লড়াইয়ের সর্বোচ্চ স্তর অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত নিয়ে যাবেন। প্রতীক ছিনিয়ে নেওয়ার যে কোনও ষড়যন্ত্রের জবাবে মমতা বলেন, ''একটা কথা স্পষ্ট জানিয়ে রাখি, আমি ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট। কোনও আইনে এই কাজ করতে পারে না। রাস্তায় নামছি। ওদের সব কেড়ে নেব। অন্যায় করেছ, খেয়েছ, এখন ভয়ে গদ্দারদের দলে নাম লিখিয়ে অসভ্যতা করছ! তোমাদের সব কেড়ে নেব।''
তবে এর আগে জোড়াফুল প্রতীক কার হাতে থাকবে, এই প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'নির্বাচন কমিশনে আস্থা রাখা যাক। আমাদের যা বলার, জানানোর লিখিতভাবে নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি। দেশে আইন আছে, কানুন আছে, নির্বাচন কমিশন রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য। আমাদের যা বক্তব্য নির্বাচনে কমিশনে জানিয়েছি। আমরা তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত জনপ্রিতিনিধি, সর্বস্তরের জনপ্রিতিনিধিরা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আমরা নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থাশীল। আমরাই তৃণমূল কংগ্রেস। নির্বাচন কমিশনকে যা জানানোর জানিয়েছি। নির্বাচন কমিশন কিছু জানালে সকলে জানতে পারবে।'
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