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‘প্রতীক, টাকা, সম্মান কাড়বেন? সব কেড়ে নেব!’ গদ্দারদের হুঁশিয়ারি দিয়ে ‘ব্যাটে-বলে খেলা’র ডাক মমতার

Mamata Banerjee: দলের প্রতীক, আর্থিক সম্পদ এবং সম্মান ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টার বিরুদ্ধে চরম আক্রমণাত্মক সুর চড়ালেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধীদের ‘গদ্দার’ আখ্যা দিয়ে তিনি স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেন যে, তাঁর দলীয় প্রতীক বা অস্তিত্বে আঘাত করার চেষ্টা করা হলে তিনি ছেড়ে কথা বলবেন না। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 21, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:41 PM IST
‘প্রতীক, টাকা, সম্মান কাড়বেন? সব কেড়ে নেব!’ গদ্দারদের হুঁশিয়ারি দিয়ে ‘ব্যাটে-বলে খেলা’র ডাক মমতার
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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