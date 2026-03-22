Mamata Banerjee: লোডশেডিং করে দিতে পারে: ভবানীপুরে তৃণমূলকর্মীদের সতর্ক থাকার বার্তা মমতার
প্রবীর চক্রবর্তী: দুয়ারে ছাব্বিশ। নজরে ভবানীপুর। 'ভোট শেষ মানেই বাড়ি চলে যাবেন না', তৃণমূলকর্মীদের সতর্ক থাকার বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'লোডশেডিং করে দিতে পারে। স্ট্রং রুমকে বিশেষ নজর দিতে হবে। মাথা ঠান্ডা করে চলবেন। ওরা বাইরে থেকে লোক এনেছে। আমরা শান্তিপূর্ণ ভোট চাই'। সূত্রের খবর তেমনই।
ছাব্বিশে ভরকেন্দ্র ভবানীপুর। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থী খোদ রাজ্য়ের বিদায়ী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিশেষ বৈঠকে ভবানীপুরে প্রচারের রূপরেখা চূড়ান্ত করে ফেলেছেন তৃণমূল। চেতলার অহীন্দ্র মঞ্চে এবার ৮ ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের নিয়ে কর্মিসভা করলেন দলনেত্রী ও প্রার্থী মমতা। কবে? আজ, রবিবার।
সূত্রের খবর, বৈঠকে মমতা বলেন, 'ভবানীপুর কেন, গোটা রাজ্যের মানুষ আমাকে এখানে দেখেন। তাঁরা জানেন আমি এখানের মানুষ। বাড়ি বাড়ি সবাই জানে ও চেনে আমাকে। কতবার আলোচনা হয়েছিল, আমার এখানে বাড়ি বদলের বিষয়ে। আমি বদল করিনি। এখানেই আমরা সবাই থাকি। এই এলাকা আমাদের এলাকা। আমার মা আমাকে এই বাড়ি বদল করতেও দেননি'। তাঁর কথায়, 'ভবানীপুর হল মিনি ইন্ডিয়া। এখানে সব ধর্মের সব ভাষার মানুষ থাকেন। নানা ধর্মের মানুষ এখানে এসে একসাথে তাদের উৎসব পালন করে। আমি তো সবার অনুষ্ঠানেই যাই। আমাকে সবাই তাদের অনুষ্ঠানে ডাকে। আমার সাথে এদের প্রত্যেকের যোগাযোগ আছে'।
এদিকে আগামীকাল সোমবার প্রকাশিত হতে চলেছে সাপ্লিমেন্টারি ভোটার লিস্ট। কর্মিসভা মমতা বলেন, 'যাঁদের নাম বাদ যাবে বা কোনও সমস্যা হবে, তাদের আমরা আইনি সাহায্য দেব'।
কর্মিসভা উপস্থিত ছিলেন অভিষেকও। মোদীকে নিশানা করে তিনি বলেন, 'আজ দেখুন প্রধানমন্ত্রীর পর জীবনযাত্রা কেমন। অন্যদিকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে দেখুন, এখনও টালির চালায় থাকেন। সাধারণ মানুষের মতো জীবন নির্বাহ করেন। এই বাংলা মাথা নত করবে না। কলকাতার মধ্যে প্রথম হতে হবে ভবানীপুরে'। স্পষ্ট বার্তা, 'যে ২৩১ বুথে লিড ছিল, সেই লিড ছাপিয়ে যেতে হবে। আত্মতুষ্টিতে ভুগলে হবে না। নিজের জায়গায় অন্তত ৫ টা করে ভোট বাড়াতে হবে। শুধু তৃণমূলকে জেতানো নয়, আমাদের লক্ষ্য ৬০ হাজারের বেশি মার্জিন'। স্পষ্ট বার্তা, আপনারা যেখানে আমাকে চাইবেন, আমিও যাব। মানুষকে বোঝাতে হবে বিজেপি দুর্নীতিগ্রস্ত একটা দল'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)