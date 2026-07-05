/অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা মমতার, একুশে জুলাইয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে হুঁশিয়ারিও দিয়ে রাখলেন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বিধানসভা নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর ঘোষণা করেছিলেন, জোর করে হারানো হয়েছে, পদত্যাগ করব না। রীতি মেনে পদত্যাগও করেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এনিয়ে তাঁর কম সমালোচনা হয়নি। তবে প্রথা মেনে পদত্যাগ না করলেও তাঁর জন্য কোনওকিছু থেমে থাকেনি। ব্রিগেডে মহা সমারোহে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। ঠিক তার প্রায় ২ মাস পর শনিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে শুভেচ্ছা জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
শনিবার তাঁর সঙ্গ ছেড়ে চলে গিয়েছেন তাঁর একসময় ছায়াসঙ্গী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ফলে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ শিবিরে আরও একজন বাড়ল। দলীয় কার্যলয়, দলের ফান্ড এমনকি দলের প্রতীক নিয়ে যথেষ্টই বিব্রত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরকম এক পরিস্থিতিতে শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'যিনি আজকে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তাঁর প্রতি আমার অনেক শুভেচ্ছা থাকবে। কিন্তু এটা আমি নিশ্চয় বলব না যে আপনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন বলে আপনি তৃণমূলটা করেননি। আপনিও কংগ্রেস করতেন একদিন। আপনিও নির্বাচনে অনেক হেরেছেন। আপনার জন্য আমি বারবার যেতাম আপনার কেন্দ্রে। সেটা আমার কর্তব্য ছিল। তার জন্য কোনও কৃতিত্ব নিচ্ছি না। আপনিও প্রায় ১০-১১ বছর তৃণমূল কংগ্রেসের এমএলএ হিসেবে আপনি মন্ত্রী ছিলেন। কখনও ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার, কখনও ইরিগেশন মিনিস্টার। কখনও ৬টি জেলার দায়িত্বে ছিলেন। জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত তৈরিতে সাহায্য করেছেন। সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন, সাহায্যের হাতও নাড়িয়েছেন। আমি কিন্তু সবটাই জানি। হলদিয়া ডেভলপমেন্ট বোর্ড থেকে দীঘা ডেভলপমেন্ট বোর্ড-সবটাই তো আমাদের সরকার আপনাদের দিয়ে চালিয়েছে। হাঠাত্ আজকে মাত্র ৩-৪ বছরের মধ্যে যারা সাধু তারা আপনাদের সঙ্গে গিয়ে সাধু হয়ে গেল! মনে রাখবেন অ্যাট্রসিটি করবেন না। এটা কিন্তু একদিন ফিরে আসতে পারে। মনে রাখবেন সব অ্য়াকশনের একটা রিঅ্যাকশন রয়েছে। আপনারা যত অ্যাট্রসিটিস করবেন, আমরা কিন্তু তত বাড়ব।'
এদিকে, একুশ জুলাই কোথায় হবে তা জানেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ দুই পক্ষকেই ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভা করার অনুমতি দেয়নি। এনিয়ে ঋতব্রত শিবির নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর একুশে জুলাইয়ের অনুষ্ঠান করা এখন মমতা কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। এনিয়ে আজ মমতা বলেন,' একুশে জুলাই হবে। আমরা পারমিশন চেয়েছি। কোনও প্রোগ্রামেই আমাদের পুলিস পারমিশন দিচ্ছে না। ভাবুন একবার। পুলিস কখনও বলতে পারে অগাস্ট পর্যন্ত কলকাতায় কোনও মিছিল হবে না! এখানে কোনও ১৪৪ নেই, কোনও রায়ট নেই। কেন করছেন এসব! তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মসূচি ভেস্তে দেওয়ার জন্য? শুনুন রিক্সায় দাঁড়িয়ে প্রোগ্রাম হলেও আমাদের প্রোগ্রাম হবে।'
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)