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অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা মমতার, একুশে জুলাইয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে হুঁশিয়ারিও দিয়ে রাখলেন

Mamata Banerjee: শনিবার তাঁর সঙ্গ ছেড়ে চলে গিয়েছেন তাঁর একসময় ছায়াসঙ্গী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ফলে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ শিবিরে আরও একজন বাড়ল। দলীয় কার্যলয়, দলের ফান্ড এমনকি দলের প্রতীক নিয়ে যথেষ্টই বিব্রত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 05, 2026, 12:01 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 12:01 AM IST
অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা মমতার, একুশে জুলাইয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে হুঁশিয়ারিও দিয়ে রাখলেন
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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