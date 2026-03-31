Mamata Letter To CEC: অন্য রাজ্যের বাসিন্দাদের ভোটার লিস্টে ঢোকাতে ফর্ম ৬ ফিলআপ করাচ্ছে বিজেপি, জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি মমতার

Mamata Letter To CEC: অন্য রাজ্যের বাসিন্দাদের ভোটার লিস্টে ঢোকাতে ফর্ম ৬ ফিলআপ করাচ্ছে বিজেপি, জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি মমতার
Mamata Banerjee Letter To CEC: সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া নির্দেশ, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত বা বাদ দেওয়ার বিষয়ে সব দাবি ও আপত্তি বিচার করবেন নির্দিষ্ট বিচারিক আধিকারিকরা
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এসআইআর-এ রাজ্য বহু মানুষের নাম বাদ পড়েছে। তারা রয়েছেন ডিলিটের তালিকায়। তাদের এবার যেতে হবে ট্রাইবুন্যালে। কোনও কোনও জায়গায় মানুষের অভিযোগ, অত্যন্ত পরিকল্পনা করেই নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের নাম। এনিয়েই এবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, ষড়যন্ত্র করে বহিরাগতদের নাম ভোটার তালিকায় ঢোকানো হচ্ছে। আর তাতে মদত দিচ্ছে বিজেপি।
মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, আমরা লক্ষ্য করছি, বিজেপি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে। আমাদের কাছে খবর আছে যে বহু ফর্ম ৬ জমা দিচ্ছে বিজেপি এজেন্টরা। এটা কোনও সাধারণ আবেদন নয়, যারা এখানকার বাসিন্দা নয় তাদের এভাবে ভোটার তালিকায় ঢোকানোর চেষ্টা চলছে। ঠিক এরকম করা হয়েছিল বিহার, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র ও দিল্লির ভোটে। ২০২৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারির সুপ্রিম কোর্টের এক নির্দেশে বলা হয়েছে, ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত বা বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায্যতা বজায় রাখতে হবে। আদালত জানিয়েছে, প্রয়োজন হলে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে অনুরোধ করা যেতে পারে, যাতে জেলা বিচারক বা অতিরিক্ত জেলা বিচারকদের মতো অভিজ্ঞ বিচারকরা প্রতিটি জেলায় এই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে বাকি থাকা আবেদনগুলির নিষ্পত্তি করেন।
তাঁর বক্তব্য়, সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া নির্দেশ, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত বা বাদ দেওয়ার বিষয়ে সব দাবি ও আপত্তি বিচার করবেন নির্দিষ্ট বিচারিক আধিকারিকরা। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেই তালিকায় প্রায় ৬০ লক্ষ মামলা বিচারাধীন রয়েছে, যেখানে দাবি ও আপত্তি—দুটোই রয়েছে এবং তা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই চলছে। এরপরও এই বিচার প্রক্রিয়া চলছে এবং নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই ৪টি অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করেছে।
মুখ্যমন্ত্রী আরও লিখেছেন, সুপ্রিম কোর্ট আপিল করার ব্যবস্থাও রেখেছে। যারা এই সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট, তারা আপিল ট্রাইব্যুনালে যেতে পারেন। বিশেষ পরিস্থিতির কারণে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন, চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার (CEO) প্রায় ৩০ হাজার নতুন ফর্ম ৬ আবেদন পেয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এসব আবেদন নির্বাচন কমিশন কোনও সঠিক নোটিস না দিয়েই মঞ্জুর করতে পারে, যা সংশ্লিষ্ট বুথ ও রাজনৈতিক দলগুলিকে না জানিয়ে করা হতে পারে। এই ক্ষেত্রে CEO যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা একেবারেই অযৌক্তিক। কারণ, সুপ্রিম কোর্ট আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, সমস্ত দাবি ও আপত্তির সিদ্ধান্ত নেবেন বিচারিক আধিকারিকরা। তাই প্রায় ৩০ হাজার নতুন আবেদন শুধুমাত্র প্রশাসনিক আধিকারিকদের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্পূর্ণ বেআইনি এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের বাইরে। তাই অনুরোধ করা হচ্ছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর আর কোনও নতুন আবেদন গ্রহণ করা না হয়। এখন খুবই জরুরি যে নির্বাচন কমিশন বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে দ্রুত এবং আইন মেনে পদক্ষেপ নেয়, যাতে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত থাকে এবং কোনওভাবেই তা ক্ষুণ্ণ বা বাধাগ্রস্ত না হয়।
