/তৃণমূলের প্রতীক-তহবিল কাদের হাতে থাকবে দ্রুত সিদ্ধান্ত জানান, নির্বাচন কমিশনকে চিঠি মমতার

রাজীব চক্রবর্তী: বিধানসভা ভোটের পর দু'ভাগ তৃণমূল কংগ্রেস। দল ভেঙে আরও একটি তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম দিয়েছেন ঋতব্রতর নেতৃত্বে তৃণমূল বিধায়করা। শুধু তাই নয় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এখন নতুন তৃণমূলের মুখ এবং বিধানসভায় বিরোধীদের দলনেতাও। এখন তৃণমূলের তহবিল ও প্রতীক কার দখলে থাকবে তা নিয়ে দড়ি টানাটানি চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাট তৃণমূলের সঙ্গে। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে একমাত্র নির্বাচন কমিশন। সেই নির্বাচন কমিশনের কাছেই চিঠি লিখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়।
গত ২ জুলাই তৃণমূলের দুই পক্ষকে চিঠি লিখে তাদের বক্তব্য জানাতে বলেছিল নির্বাচন কমিশন। সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ৬ জুলাই কমিশনে চিঠির জবাব দেয় তৃণমূলের দুই পক্ষ। তার পরে পরবর্তীকালে দুই পক্ষই তাদের নথি জমা দেয়। পরবর্তীকালে ঋতব্রত তৃণমূল সময় চায়। এরপর গত মাসের ২৯ জুলাই কমিশনে চিঠি লিখেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর্জি জানিয়েছিলেন যাতে কমিশন জানায় দলের প্রতীক ও ফান্ড থাকবে। সেই চিঠির পরও নির্বাচন কমিশন নীরব ছিল। তার পরই গতকাল অর্থাত্ ৩০ অগাস্ট কমিশনকে চিঠি লিখলেন যাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে বলা হয় কার হাতে তৃণমূলের প্রতীক ও ফান্ড থাকবে।
উল্লেখ্য়, নির্বাচন কমিশন কবে সিদ্ধান্ত নেবে সেটা তাদের ব্য়াপার। ফলে গোটা বিষয়টি এখন কমিশনের উপরেই দাঁড়িয়ে। ফলে গোট বিষয়টিই এখন ঝুলে রয়েছে কমিশনের সিদ্ধান্তের উপরে।
এদিকে, তৃণমূলের দলত্যাগী ২০ সাংসদের সদস্যপদ বাতিলের দাবিতে লোকসভার স্পিকারের কাছে চিঠি লিখেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি এনিয়ে মামলাও হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ২০ এনসিপিআই সংসদকে চিঠি লিখে কেন তাদের সদস্যপদ বাতিল হবে না তার ব্যাখ্যা চাইলেন লোকসভার স্পিকার।
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