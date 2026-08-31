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তৃণমূলের প্রতীক-তহবিল কাদের হাতে থাকবে দ্রুত সিদ্ধান্ত জানান, নির্বাচন কমিশনকে চিঠি মমতার

Mamata Banerjee Writes EC: গত ২ জুলাই তৃণমূলের দুই পক্ষকে চিঠি লিখে তাদের বক্তব্য জানাতে বলেছিল নির্বাচন কমিশন। সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ৬ জুলাই কমিশনে চিঠির জবাব দেয় তৃণমূলের দুই পক্ষ 

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 31, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 01:57 PM IST
তৃণমূলের প্রতীক-তহবিল কাদের হাতে থাকবে দ্রুত সিদ্ধান্ত জানান, নির্বাচন কমিশনকে চিঠি মমতার

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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