Mamata Banerjee's books: লাইব্রেরি থেকে ‘আউট’ মমতার বই! ‘এপাং ওপাং ঝপাং’ আর চলবে না, সাফ বার্তা নতুন মন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬-এর হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় ক্ষমতার পালাবদলের পর থেকেই ব্যাকফুটে তৃণমূল সুপ্রিমো। এবার মস্ত বড় ধাক্কা খেতে চলেছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সাহিত্যকীর্তি’। রাজ্য পরিচালিত ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত লাইব্রেরিগুলি থেকে এবার ছেঁটে ফেলা হতে পারে মমতার লেখা সমস্ত বই! ‘বইয়ের মান’ খতিয়ে দেখতে স্পেশাল রিভিউ শুরু করেছে রাজ্যের নতুন সরকার। আর তাতেই কড়া সিগন্যাল দিয়ে দিলেন রাজ্যের নতুন গ্রন্থাগার পরিষেবা মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ।
খোদ মন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, জ্ঞানার্জন এবং মননশীলতার জায়গা হল লাইব্রেরি। সেখানে আলতু-ফালতু বই রেখে জায়গ নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুল চর্চিত কবিতার লাইন টেনে তাঁর খোঁচা, "মানুষ লাইব্রেরিতে আসেন জ্ঞান বাড়াতে। যা মানুষের কাজে লাগবে, সেই বই-ই থাকবে। ‘এপাং ওপাং ঝপাং’-এর মতো অপ্রয়োজনীয় বইয়ের কোনও জায়গা সরকারি লাইব্রেরিতে হবে না।"
মন্ত্রীর সাফ কথা, লাইব্রেরির সেলফে জায়গা পাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্য। থাকবে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ বা মহারানা প্রতাপের মতো বীরদের অনুপ্রেরণামূলক জীবনী।
১ বছরেই উলটে গেল পাশা!
রাজনীতিতে একেই বোধহয় বলে ‘সময়ের চাকা’! ঠিক এক বছর আগে, অর্থাৎ ২০২৫ সালের জুন মাসে তৎকালীন তৃণমূল সরকার কোমর বেঁধে নেমেছিল দিদির বই প্রমোশনে। রাজ্যের স্কুল লাইব্রেরিগুলোর জন্য অনুমোদিত ৫১৫টি বইয়ের তালিকায় প্রায় ৯০টি বই ছিল খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের! স্কুলগুলোকে লাখ টাকা করে ফান্ড দেওয়া হয়েছিল বই কেনার জন্য। বছর ঘুরতেই সেইসব বইয়ে ‘লাল দাগ’ বসাতে চলেছে নতুন সরকার।
‘এপাং ওপাং ঝপাং’ বিতর্ক ঠিক কী?
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এই ছড়া নিয়ে বাংলা রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক চলছে। বিরোধী দলগুলি, বিশেষ করে বিজেপি নেতৃত্ব, প্রায়শই তাঁর সাহিত্যিক মান নিয়ে প্রশ্ন তুলতে এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করে খোঁচা দিতেন। অন্যদিকে, ২০২২ সালে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর 'কবিতা বিতান' কাব্যগ্রন্থের জন্য বাংলা অ্যাকাডেমি পুরস্কার দেওয়া হয়, তখনও দেশজুড়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। যদিও তাঁর সমর্থকরা বরাবরই দাবি করে এসেছেন যে, এটি বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত জনপ্রিয় 'ননসেন্স রাইম' -এর একটি ধারা। তবে নবান্ন হাতছাড়া হতেই এবার সেইসব সৃষ্টিকে ‘ইউজলেস’ তকমা দিয়ে সোজা লাইব্রেরির বাইরে বের করার ব্লু-প্রিন্ট রেডি করে ফেলেছে নতুন সরকার।