Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /Mamata Banerjees books: লাইব্রেরি থেকে ‘আউট’ মমতার বই! ‘এপাং ওপাং ঝপাং’ আর চলবে না, সাফ বার্তা নতুন মন্ত্রীর

Mamata Banerjee's books: লাইব্রেরি থেকে ‘আউট’ মমতার বই! ‘এপাং ওপাং ঝপাং’ আর চলবে না, সাফ বার্তা নতুন মন্ত্রীর

Bengal govt may drop Mamata's books: রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতেই এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিকে ‘অপ্রয়োজনীয়’ আখ্যা দিয়ে সরকারি লাইব্রেরি থেকে ছেঁটে ফেলার প্রস্তুতি শুরু করেছে বর্তমান সরকার। বছর ঘুরতেই মমতার বইয়ে ‘লাল দাগ’ বসাতে চলেছে নতুন সরকার।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 12, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:28 PM IST
Mamata Banerjee's books: লাইব্রেরি থেকে ‘আউট’ মমতার বই! ‘এপাং ওপাং ঝপাং’ আর চলবে না, সাফ বার্তা নতুন মন্ত্রীর
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
লাইব্রেরি থেকে ‘আউট’ মমতার বই! ‘এপাং ওপাং ঝপাং’ আর চলবে না, সাফ বার্তা নতুন মন্ত্রীর
Mamata Banerjee books7 min ago
2
Ayushman Bharat16 min ago
3
Meta Global Outage33 min ago
4
RBI1 hr ago
5
E20 Vs E85 Fuel1 hr ago